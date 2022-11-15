Đánh tan mỡ bụng cùng 5 loại thực phẩm đứng đầu danh sách "diệt mỡ, trừ cân, giảm ký"

Làm đẹp 15/11/2022 12:48

Mặc dù những lý do phổ biến khiến mỡ bụng tích tụ cũng giống như nguyên nhân khiến tăng cân nói chung, chẳng hạn như chế độ ăn uống kém, lười tập thể dục, v.v., nhưng việc giảm mỡ ở vùng này tương đối khó hơn. Đó là lúc bạn cần biết về các loại thực phẩm đặc biệt đốt cháy mỡ bụng. Hãy ghi lại những điều này và thêm chúng vào chế độ ăn uống của bạn để đạt được lợi ích tối đa nhé.

Lưu ý rằng mỡ bụng, tức là mỡ xung quanh bụng, có hai loại: Mỡ nội tạng (bao quanh các cơ quan) có hại hơn mỡ dưới da (nằm dưới da).

Vâng, bạn thực sự có thể đốt cháy mỡ bụng bằng một số loại thực phẩm. Ngoài ra, hãy thay đổi chế độ ăn uống của bạn để ăn những thực phẩm ngăn ngừa sự tích tụ mỡ ở bụng ngay từ đầu.

Yến mạch

Đánh tan mỡ bụng cùng 5 loại thực phẩm đứng đầu danh sách 'diệt mỡ, trừ cân, giảm ký' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch được coi là siêu thực phẩm giảm cân vì chúng chứa nhiều protein và ít calo. Vì vậy, nếu bạn đang muốn có được vòng bụng phẳng lì, hãy thêm bột yến mạch vào chế độ ăn uống của mình. Yến mạch cần thời gian để tiêu hóa, khiến cơ thể bạn đốt cháy calo trong quá trình này.

Hơn nữa, yến mạch giúp bạn no lâu hơn, ngăn bạn ăn quá nhiều những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Yến mạch cũng cung cấp cho bạn năng lượng suốt cả ngày và giúp giảm cholesterol.

 

Đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu tây và các loại đậu như đậu lăng có nhiều chất đạm và chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no.

Cá hồi

Đánh tan mỡ bụng cùng 5 loại thực phẩm đứng đầu danh sách 'diệt mỡ, trừ cân, giảm ký' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá béo như cá hồi chứa nhiều protein chất lượng, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Điều này giúp bạn no lâu hơn, ngăn ngừa ăn uống vô độ và do đó giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Ngoài ra, cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Những thứ này có thể làm giảm viêm, được biết là có vai trò trong bệnh béo phì và bệnh chuyển hóa. Ngoài ra, hải sản cung cấp cho bạn i-ốt, chất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và duy trì quá trình trao đổi chất của bạn.

Lúa mạch

Lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ lành mạnh và beta-glucan, cả hai đều giúp giảm cholesterol  Nó cũng có chỉ số đường huyết thấp nên giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Nước lúa mạch là một trong những thứ tốt nhất nên thêm vào thói quen buổi sáng của bạn để kích thích giảm cân và giảm mỡ bụng. Thức uống này hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và làm sạch ruột.

Táo

Đánh tan mỡ bụng cùng 5 loại thực phẩm đứng đầu danh sách 'diệt mỡ, trừ cân, giảm ký' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Táo là một trong những loại trái cây đốt cháy mỡ bụng. Với hàm lượng chất xơ cao, chúng tạo nên một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi sáng hoặc giữa ngày, thúc đẩy cảm giác no và giữ cho bạn no cả ngày. Về mặt tích cực, chúng chứa ít calo và đường, do đó thúc đẩy nỗ lực giảm cân của bạn. Ngoài ra, chất flavonoid có trong táo thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ bụng.

Theo Femina

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