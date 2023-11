Hơn nữa, yến mạch giúp bạn no lâu hơn, ngăn bạn ăn quá nhiều những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Yến mạch cũng cung cấp cho bạn năng lượng suốt cả ngày và giúp giảm cholesterol.

Đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu tây và các loại đậu như đậu lăng có nhiều chất đạm và chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no.

Cá hồi

Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá béo như cá hồi chứa nhiều protein chất lượng, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Điều này giúp bạn no lâu hơn, ngăn ngừa ăn uống vô độ và do đó giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Ngoài ra, cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Những thứ này có thể làm giảm viêm, được biết là có vai trò trong bệnh béo phì và bệnh chuyển hóa. Ngoài ra, hải sản cung cấp cho bạn i-ốt, chất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và duy trì quá trình trao đổi chất của bạn.

Lúa mạch

Lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ lành mạnh và beta-glucan, cả hai đều giúp giảm cholesterol Nó cũng có chỉ số đường huyết thấp nên giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Nước lúa mạch là một trong những thứ tốt nhất nên thêm vào thói quen buổi sáng của bạn để kích thích giảm cân và giảm mỡ bụng. Thức uống này hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và làm sạch ruột.

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Táo là một trong những loại trái cây đốt cháy mỡ bụng. Với hàm lượng chất xơ cao, chúng tạo nên một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi sáng hoặc giữa ngày, thúc đẩy cảm giác no và giữ cho bạn no cả ngày. Về mặt tích cực, chúng chứa ít calo và đường, do đó thúc đẩy nỗ lực giảm cân của bạn. Ngoài ra, chất flavonoid có trong táo thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ bụng.

Theo Femina