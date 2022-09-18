Đánh bay nổi lo tóc rụng với 4 sản phẩm chăm tóc từ thiên nhiên

Làm đẹp 18/09/2022 06:00

Mái tóc gãy rụng là nổi lo lắng không của riêng ai. Hãy thử ngay 4 loại mặt nạ cho tóc siêu thiên nhiên lại tiết kiệm, không còn nổi sợ tóc gãy rụng.

Nguyên nhân gây rụng tóc

  •   Tóc có thể rụng là do tác động cơ học bên ngoài như: tết, búi quá chặt làm căng chân tóc nhiều lần và mạnh khiến tóc dễ bị rụng.
  • Sử dụng lược quá cứng, chải tóc quá nhiều lần và thậm chí là gội đầu quá nhiều, sấy tóc, để tóc ước đi ngủ hoặc phơi nắng cũng gián tiếp gây nên tóc rụng.
  • Tóc yếu đi từ bên trong do nhiều người không bảo vệ nó khỏi tia UV từ mặt trời, lạm dụng keo xịt tóc, dầu gội đầu, chất tẩy rửa... cũng gây nên tóc gãy rụng.
  • Phụ nữ trong giai đoạn mang thai, người dùng thuốc chữa bệnh tăng huyết áp, tiểu đường hoặc thuốc ức chế miễn dịch thì tóc thường bị rụng nhiều hơn.
  •  Cần lưu ý là các loại dầu gội đầu thông thường chỉ nhằm tạo độ trơn, bóng đẹp cho tóc, còn người bị rụng tóc cần dùng loại dầu gội đặc hiệu chứa vitamin và các chiết xuất từ thực vật, kích thích nuôi dưỡng da đầu và chân tóc. Có một số nguyên liệu có thể khắc phục tình trạng này:

1. Sữa dừa

Đánh bay nổi lo tóc rụng với 4 sản phẩm chăm tóc từ thiên nhiên - Ảnh 1

Hàm lượng chất béo cao của nó hoạt động như một chất giữ ẩm, giúp giảm gàu và ngứa da đầu, duy trì độ đàn hồi của da.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có: 1 cốc nước cốt dừa nguyên chất

Thực hiện: Thoa đều nước cốt dừa lên toàn bộ tóc, bạn có thể sử dụng lược chải dùng khi nhuộm tóc để đảm bảo hỗn hợp thấm đều, sau đó, dùng khăn tắm ủ tóc trong khoảng 20 phút. Bạn cũng hoàn toàn có thể tự làm ra nước cốt dừa từ cơm dừa để sử dụng. Sau 20 phút gội sạch đầu bằng nước lạnh. Bạn nên thực hiện việc này khoảng một lần một tuần.

2. Gel lô hội

Đánh bay nổi lo tóc rụng với 4 sản phẩm chăm tóc từ thiên nhiên - Ảnh 2

Lô hội có khả năng làm sạch nang lông một cách hiệu quả, lấy đi dầu và các chất bã nhờn trên tóc

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có: một nhánh lô hội

Thực hiện: Tách lấy phần thịt của nhánh lô hội, gội tóc sạch rồi dùng hỗn hợp lô hội để mát xa theo hình vòng tròn trên đầu. Sau 15 phút bạn có thể gội sạch đầu lại một lần nữa bằng nước lạnh. Bạn nên thực hiện việc này khoảng 3 lần một tuần, tốt nhất là và buổi sáng sau khi bạn đã gội đầu.

 3. Trà xanh

Đánh bay nổi lo tóc rụng với 4 sản phẩm chăm tóc từ thiên nhiên - Ảnh 3

Trà xanh có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hiệu quả

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có: 2 gói trà xanh, 2-3 cốc nước nóng

Thực hiện: Nhúng 2 gói trà xanh vào nước nóng và đợi đến khi nước nguội, sau đó dùng nước trà để mát xa da đầu bạn. Bạn có thể sử dụng nước trà để mát xa sau khi gội đầu bằng dầu gội và nên thực hiện 2 lần một tuần.

Trà xanh được xem là một chất có lợi cho các nang lông và giúp kích thích mọc tóc. Trà xanh cũng giúp bạn gia tăng quá trình trao đổi chất, hỗ trợ nhiều trong việc mọc tóc của bạn.

4. Lòng trắng trứng

Đánh bay nổi lo tóc rụng với 4 sản phẩm chăm tóc từ thiên nhiên - Ảnh 4

Trứng còn là phương thuốc tự nhiên để ngăn ngừa rụng tóc, đồng thời giúp bạn nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có: 2 quả trứng hoặc 1 quả trứng và 1 muỗng canh dầu ô liu.

Thực hiện: Tách lấy lòng trắng hai quả trứng ra một tô nhỏ rồi đánh đến khi hỗn hợp trên sệt lại, dùng lược nhuộm tóc để thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu bạn. Phủ quanh đầu bằng một chiếc khăn tắm và để như vậy khoảng 20 phút trước khi gội sạch bằng dầu gội. Hoặc bạn cũng có thể trộn chung dầu ô liu với một quả trứng và khuấy đều để được một hỗn hợp sệt. Thoa đều hỗn hợp lên tóc về để như vậy khoảng 15-20 phút trước khi gội sạch lại với dầu gội. Bạn nên thực hiện phương pháp này 2 lần một tuần để ngăn tóc rụng.

Trứng chứa nhiều protein và vitamin B cùng những dưỡng chất khác được xem là nguồn dinh dưỡng vô cùng có lợi cho tóc của bạn.

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