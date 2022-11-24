Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện

Làm đẹp 24/11/2022 08:13

Khi chúng ta già đi, chúng ta phải đối mặt với những thay đổi nhất định về tình trạng da, chẳng hạn như các đốm đồi mồi, nếp nhăn và đường nhăn. Một số thay đổi này là do quá trình lão hóa tự nhiên gây ra và chúng ta không thể làm gì nhiều về nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể tác động đến loại lão hóa khác là lão hóa bên ngoài do môi trường và lối sống gây ra.

7 mẹo làm đẹp tuyệt vời sau đây sẽ giúp làn da của bạn đẹp hơn bao giờ hết.

1. Mặt nạ cà rốt-trứng 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 1

Công thức:

Lấy một củ cà rốt nhỏ và nghiền nó. Đập một quả trứng, thêm một thìa cà phê cà rốt nghiền và trộn chúng với nhau. Nhẹ nhàng xoa bóp bằng các ngón tay, thoa mặt nạ này lên mặt và cổ sạch. Để nó ở đó trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thoa một ít kem dưỡng ẩm hoặc dầu hạnh nhân sau khi đắp mặt nạ.

Bạn có thể đắp mặt nạ cà rốt-trứng này hàng ngày trong 10 ngày liên tục. Sau đó, bạn nên nghỉ ngơi một tuần và tiếp tục sử dụng mặt nạ 2-3 lần / tuần. Chỉ sau một tháng, các vết đồi mồi sẽ biến mất, làn da của bạn trở nên mịn màng và tươi trẻ hơn.

2. Mặt nạ mùi tây 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 2

Công thức:

Lấy một thìa cà phê lá mùi tây tươi xay nhuyễn rồi trộn với một thìa cà phê nước cốt chanh và một thìa bột yến mạch.

Nhẹ nhàng đắp mặt nạ mùi tây lên mặt và để trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Bôi kem dưỡng ẩm. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này cách ngày nếu da của bạn là da dầu hoặc da thường. Nếu da bạn khô, hãy đắp mặt nạ mùi tây hai lần một tuần.

Mặt nạ mùi tây có tác dụng làm sáng và nâng cơ, giúp da ngậm nước và mềm mại hơn.

3. Mặt nạ chuối 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 3

Công thức:

Lấy một quả chuối và nghiền nó. Nếu da bạn rất khô, hãy thêm một chút kem chua hữu cơ.

Đắp chuối nghiền lên mặt và để trong 20-30 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này một vài lần một tuần.

Mặt nạ chuối giúp làn da trở nên tươi tắn và khỏe mạnh hơn. Nó hoạt động giống như một lớp vỏ mềm, đó là lý do tại sao nó rất tốt để loại bỏ các đốm đồi mồi.

4. Tập gym chống nhăn da mặt 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 4

Yoga mặt hay các bài tập thể dục cho khuôn mặt đang ngày càng trở nên phổ biến hơn mỗi ngày. Các bài tập dễ dàng và an toàn có thể giúp chúng ta giữ cho làn da của mình trẻ đẹp và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bạn nên thực hiện các bài tập này hàng ngày hoặc ít nhất 4-5 lần một tuần. Đừng quên làm sạch da mặt và tay trước đã nhé.

  • Chăm sóc vùng da quanh mắt

Đặt ngón tay trỏ của bạn dưới lông mày và ngón tay cái dưới mắt. Nhìn lên và nâng lông mày, giữ chúng dựa vào xương. Sau đó, từ từ nhắm mắt lại đồng thời nhắm cả mi trên và mi dưới. Lặp lại bài tập này vài lần.

  • Làm phẳng các nếp nhăn ngang trên trán

Các ngón trỏ của cả hai bàn tay nên đặt cao hơn lông mày vài mm. Nhấn chặt miếng đệm ngón tay vào da để lông mày không thể di chuyển. Kéo các góc của lông mày lên và về phía thái dương khi bạn cau mày. Giữ nguyên trong năm giây, sau đó thư giãn. Lặp lại bài tập này ba lần.

  • Loại bỏ các nếp nhăn dọc trên trán

Nhấn các ngón tay của bạn lên lông mày và trán, kéo căng da. Cố gắng di chuyển lông mày của bạn như thể bạn đang cau mày. Giữ nguyên ở vị trí này trong 15-20 giây. Thư giãn. Lặp lại bài tập ba lần.

5. Giấm táo 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 5

Giấm táo là một thành phần tuyệt vời để sử dụng để làm mờ các đốm đồi mồi vì nó có chứa axit alpha hydroxy. Thoa một chút giấm lên nốt mụn và để qua đêm. Bạn có thể trộn với dầu để tránh bị khô.

6. Dầu thầu dầu

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 6

Dầu thầu dầu có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời . Mát xa một vài giọt vào vùng da có đốm đồi mồi. Bạn có thể lặp lại bước này vào sáng và chiều hàng ngày. Sau một tháng bôi dầu thầu dầu, sự xuất hiện của các nốt mụn giảm đi rất nhiều.

7. Vitamin C 

Đánh bại tuổi tác, níu giữ thanh xuân chỉ với những thủ thuật đơn giản này mà chị em nào cũng có thể thực hiện - Ảnh 7

Khi da chúng ta già đi, nó bắt đầu thiếu vitamin C, đây là chất cực kỳ quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và đàn hồi. Bạn có thể duy trì đủ lượng vitamin C thông qua việc bổ sung qua đường uống hoặc tẩy da chết bằng vitamin C. Điều này sẽ làm giảm nếp nhăn và sự đổi màu của da.

Theo Brightside

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