Da trắng mịn không tỳ vết hoàn hảo khi trị mụn thâm ở má theo công thức này

Làm đẹp 21/10/2017 20:57

Chỉ cần áp dụng cách trị mụn thâm ở má theo các bước này, làn da của bạn sẽ nhanh chóng loại sạch những vết mụn cứng đầu, trả lại làn da trắng đẹp như ý.

Gương mặt đẹp, trắng mịn là điều mà chị em phụ nữ ai cũng mong muốn có được. Tuy nhiên những “vị khách không mời mà đến” lại là nỗi lo cho làn da của bạn. Mụn nhọt, vết thâm do nhiều nguyên nhân mà hiện diện trên gò má, trán hay cằm của bạn. Nếu không có biện pháp điều trị hợp lý nhất thì tình trạng da sẽ xấu đi, mụn thâm xuất hiện nhiều hơn. Do đó, bạn cần tìm cách trị mụn thâm ở má phù hợp nhất. Không cần tìm kiếm đâu ra, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn những biện pháp trị mụn hiệu quả nhất và an toàn nhất.

Bước cơ bản hỗ trợ trị mụn thâm ở má hiệu quả

Chưa cần sử dụng đến những biện pháp đặc trị mụn, vết thâm, bạn cần cần có thói quen lành mạnh để hỗ trợ chăm sóc da bị mụn tốt nhất.

Rửa mặt đều đặn mỗi ngày là bước đầu tiên cơ bản cũng là quan trọng nhất. Mỗi ngày, rửa mặt ít nhất 2 lần sáng và tối để loại sạch bụi bẩn, bã nhờn giúp thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ khuẩn gây mụn.

Rửa mặt và massge da mặt thường xuyên hỗ trợ trị mụn thâm hiệu quả hơn
Rửa mặt và massge da mặt thường xuyên hỗ trợ trị mụn thâm hiệu quả hơn (Ảnh: Internet)

Massage da mặt là bước tiếp theo bạn nên duy trì mỗi ngày, massge da măt sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở, dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn. Đồng thời, khi massage da mặt với nước hay tinh dầu sẽ giúp duy trì độ ẩm cho da và cho da căng mịn hơn.

Để giúp trị mụn thâm tốt hơn nữa, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Đây là cách điều trị, chăm sóc da bị mụn ngay từ bên trong. Bạn nên bổ sung nhiều loại rau củ, trái cây tươi trong các bữa ăn hàng ngày. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể sẽ giúp dưỡng da mịn màng hơn, loại bỏ được những nguyên nhân gây mụn.

Cách trị mụn thâm ở má hiệu quả

Hiện nay có khá nhiều sản phẩm đặc trị mụn, kem dưỡng trị mụn, giảm vết thâm hiệu quả. Cách này khá thuận lợi mà bạn không cần mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, trong các sản phẩm này có một số chất hóa học gây mẫn cảm cho da, nhiều loại da sẽ bị dị ứng với mỹ phẩm. Nếu cứ áp dụng thì tình trạng da không những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn.

Chính vì nguyên nhân này, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho da và giúp trị mụn thâm hiệu quả hơn.

Trị mụn thâm bằng rau má

Rau má nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, rau má chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe và làn da. Rau má giúp làm dịu những nốt mụn đang sưng tấy, mẩn đỏ. Đồng thời dưỡng da căng mịn, trắng sáng hơn đến không tỳ vết.

Trị mụn thâm ở má đơn giản và hiệu quả từ rau má
Trị mụn thâm ở má đơn giản và hiệu quả từ rau má (Ảnh: Internet)

Chỉ cần lấy rau má tươi, rửa sạch, đem giã nhuyễn rồi đắp lên da mặt, chú ý vùng da bị mụn ở hai bên má. Giữ trên da khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước mát là được.

Trị mụn thâm ở má với trứng gà

Trong trứng gà có chứa vitamin A, B, C, E cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, photpho giúp dưỡng da sạch mụn, mờ vết thâm cũng như chăm sóc da trắng sáng, mịn màng hơn. Dùng trứng gà là biện pháp tự nhiên, hiệu quả mà an toàn trong việc điều trị mụn thâm ở má và khuôn mặt của bạn.

Dùng 1 trái trứng gà trộn với 1 muỗng mật ong rồi đem thoa đều lên mặt. Giữ hỗn hợp này trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Dùng trứng gà đắp mặt giúp trị mụn thâm ở má tốt nhất
Dùng trứng gà đắp mặt giúp trị mụn thâm ở má tốt nhất (Ảnh: internet)

Trị mụn thâm ở má bằng nha đam

Nha đam là loại thực phẩm quen thuộc và được mệnh danh là thần dược chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Nha đam chứa nhiều vitamin, axit amin, chất nhầy giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng ẩm, giảm mụn, vết thâm và dưỡng da trắng mịn hơn.

Chỉ cần cạo lấy phần gel nha đam rồi thoa đều lên da, giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Hoặc có thể kết hợp gel nha đam với sữa chua không đường, mật ong, chanh tùy ý để tăng thêm hiệu quả trị mụn thâm ở má tốt nhất.

Như vậy, bạn đã biết một số cách trị mụn thâm ở má tốt nhất và an toàn nhất. Duy trì cách ngày 1 lần để đạt hiệu quả cao nhất, duy trì sau một thời gian ngắn làn da của bạn sẽ sạch mụn và mịn màng hơn. Ngoài ra còn có 1 số sản phẩm khác công hiệu không kém như mật ong, rau tía tô, bột cám gạo, bột nghệ... Chọn cho mình công thức phù hợp và áp dụng ngay nhé.

Xem thêm: Trị mụn thâm bằng kem đánh răng

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