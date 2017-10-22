Da sáng mịn đều màu cùng với công thức trị mụn và thâm cho da nhờn hiệu quả không ai ngờ

Việc điều trị mụn và vết thâm vố dĩ đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhưng đối với làn da bị dầu nhờn thì lại càng đáng để tâm hơn cả. Da nhờn nếu không có giải pháp hợp lý thì sẽ khiến tình trạng da mụn và vết thâm xuất hiện nhiều hơn. Do đó, việc trị mụn và thâm cho da nhờn cần được chị em tìm hiểu và áp dụng ngay nếu không muốn tình trạng xấu của da kéo dài.

Do nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, thị trường hiện nay có khá nhiều sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho da nhờn, vừa có dưỡng da vừa có trị mụn và trị thâm tích hợp. Nếu bạn là người bận rộn thì có thể chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất rồi áp dụng mỗi ngày để mang lại hiệu quả điều trị mụn, vết thâm cao nhất.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, các mỹ phẩm này tuy có công hiệu nhất định nhưng trong nó có chứa nhiều chất hóa học gây tổn thương cho da sau này. Lời khuyên của chuyên gia cho những ai muốn điều trị mụn thâm với da nhờn đó là nên chọn các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn nhất cho da.

Ngoài ra, hiện nay, người ta thường ưa chuộng dùng các thực phẩm từ thiên nhiên. Vì những loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất tự nhiên giúp cải thiện và phục hồi làn da khỏe đẹp cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính vì vậy, để hỗ trợ điều trị mụn và vết thâm cho da nhờn tốt hơn, ngoài dùng kem dưỡng bạn có một giải pháp khác đó là dùng sản phẩm từ thiên nhiên. Và dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn.

Trị mụn và vết thâm cho da nhờn với chanh

Chanh là một trong những sản phẩm được đánh giá cao trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là đối với làn da bị nhờn. Trong chanh chứa hàm lượng cao vitamin C và axit amin, đây là 2 thành phần quan trọng tạo nên công dụng làm đẹp da tuyệt vời.

Chanh dễ dàng tẩy tế bào chết, loại bỏ khuẩn mụn, làm mờ vết thâm nám và đồng thời làm thông thoáng lỗ chân lông, hút nhờn hiệu quả. Khi bạn áp dụng chanh lên da thì sau đó sẽ không còn cảm giác da bị nhờn rít nữa mà trở nên mịn màng hơn. Ngoài ra, chanh cũng giúp phát triển tế bào mới, phục hổi tế bào cũ và dưỡng da trắng hồng hơn mỗi ngày. Do vậy, chanh chính là sự lựa chọn đầu tiên trong việc trị thâm, giảm mụn cho da nhòn mà bạn nên áp dụng thử.

Chuẩn bị: Chanh tươi, mật ong.

Thực hiện:

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn 1 muỗng nước cốt chanh với 1 muỗng mật ong lại với nhau.

- Sau khi rửa mặt sạch thì hãy thoa hỗn hợp này lên da và kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trị mụn và thâm cho da nhờn với bột yến mạch

Bột yến mạch là sản phẩm tuyệt vời cho làn da được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Trong bột yến mạch có chứa nhiều vitamin A, B, C cùng nhiều khoáng chất khác tốt cho vẻ đẹp làn da. Bột yến mạch sẽ thấm hút chất nhờn, trị mụn và vết thâm hiệu quả. Bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới của làn da sau khi sử dụng lần đầu tiên. Kết hợp bột yến mạch và sữa tươi sẽ tạo thành loại mặt nạ trị thâm mụn dành cho da nhờn mà bạn không nên bỏ qua.

Chuẩn bị: Bột yến mạch, sữa tươi không đường.

Thực hiện:

- Trộn bột yến mạch với sữa tươi không đường theo tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch.

- Rửa mặt lại với nước ấm sau đó khoảng 20 phút là được.

Mặt nạ bột nghệ trị mụn, vết thâm hiệu quả cho da nhờn

Bột nghệ từ lâu đã được ví như thần dược chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Thành phần chính của bột nghệ là chất curcumin và nhiều khoáng chất khác. Nó giúp ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ mụn nhọt, làm mờ vết thâm nám, giảm tiết nhờn cũng như dưỡng da trắng mịn đều màu hơn.

Chính nhờ lợi ích tuyệt vời này mà nghệ chính là sản phẩm thiên nhiên hoàn hảo chăm sóc sắc đẹp dành cho da nhờn công hiệu nhất.

Bạn chỉ cần trộn bột nghệ với mật ong hoặc sữa tươi không đường sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được. Sau đó áp dụng hỗn hợp này lên da mặt và giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Trên đây là một vài gợi ý mà bạn có thể dùng điều trị mụn, vết thâm dành cho da nhờn hiệu quả. Hãy áp dụng đều đặn mỗi tuần 2-3 lần để đạt công hiệu cao nhất nhé.



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