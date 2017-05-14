Da đen xì do cháy nắng, sau khi bôi thứ này 2 phút liền trắng mịn trở lại

Làm đẹp 14/05/2017 17:19

Nếu bạn quên che chắn, bôi kem chống nắng và khiến da trở nên đen xạm, hãy thử cách vô cùng đơn giản sau, da sẽ phục hồi nhanh chóng, theo HealthyFoodHouse.

Cháy nắng có thể là điều tồi tệ nhất cho làn da của bạn. Nó không chỉ làm cho da bị đen xạm, mà còn làm mất đi độ ẩm tự nhiên, làm khô và ung thư da. Để phục hồi làn da bị cháy nắng, bạn không cần tốn thời gian và công sức quá nhiều nếu biết công thức sau. Các thành phần đều rất dễ tìm, và có ngay trong bếp nhà bạn.

Da đen xì do cháy nắng, sau khi bôi thứ này 2 phút liền trắng mịn trở lại - Ảnh 1

Thành phần:

- 1/3 chén sữa chua không đường lạnh

- 1/4 chén mật ong ấm 

- 2 thìa cafe dầu olive

Phương pháp:

Da đen xì do cháy nắng, sau khi bôi thứ này 2 phút liền trắng mịn trở lại - Ảnh 2

Trong một bát nhỏ, đầu trộn mật ong và dầu ô liu vào một hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, cho sữa chua tươi vào tô và kết hợp kỹ lưỡng cho đến khi nó tạo thành một hỗn hợp mịn. Mặt nạ tự nhiên của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Bây giờ, làm sạch da với một miếng bông nhúng nước, sau đó đắp mặt nạ lên da một lớp mỏng. Bạn sẽ cảm thấy mát ngay lập tức bởi nhiệt độ của sữa chua. Nó khiến làn da nắng cháy của bạn dịu đi bớt. Để khô hoàn toàn trong khoảng 15 phút và sau đó rửa sạch lại bằng nước mát. Làn da bạn sẽ cảm thấy mềm mại và rạng rỡ chỉ sau một lần sử dụng. Nhưng để có kết quả tốt hơn, hãy lặp lại liệu trình này ba lần một tuần trong khoảng hai tuần. Làn da cháy nắng của bạn sẽ được phục hồi lại như ban đầu

Công dụng của sữa chua

Sữa chua sẽ giúp hạ nhiệt da bị cháy nắng và đẩy nhanh quá trình chữa lành da.

Công dụng của mật ong

Mật ong là một chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp chữa lành da là khô, làm săn da và phục hồi tổn thương do nắng.

Công dụng của dầu olive

Dầu ô liu là một chất làm mềm da tuyệt vời và cũng có đặc tính chống viêm, giúp làm dịu cảm giác nóng rát khi da nắng cháy. Dầu ôliu thấm qua da dễ dàng và giúp chữa lành chứng khô da.

Chúc bạn thành công!

 

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Từ khóa:   phục hồi da cháy nắng

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