'Đã đến lúc người Việt Nam chúng ta giúp đỡ trẻ em Việt Nam'

Làm đẹp 13/12/2017 11:06

Tại Việt Nam, kể từ khi thành lập năm 1987 đến nay, Làng trẻ em SOS đã giúp đỡ hơn 260.000 trẻ thiệt thòi tại quốc gia này với kinh phí chủ yếu từ nguồn tài trợ của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế.

Làng trẻ em SOS

Làng trẻ em SOS là nơi chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu là mang đến mái nhà và sự chăm sóc lâu dài cho những trẻ em không được lớn lên trong chính gia đình mình. “Mỗi đứa trẻ đều thuộc về một gia đình, mỗi đứa trẻ đều trưởng thành trong tình yêu và sự tôn trọng.” là sứ mệnh gắn liền cùng tổ chức quốc tế này trong suốt 60 năm qua. 

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“Mỗi đứa trẻ đều thuộc về một gia đình, mỗi đứa trẻ đều trưởng thành trong tình yêu và sự tôn trọng.”

Tại Việt Nam, kể từ khi thành lập năm 1987 đến nay, Làng trẻ em SOS đã giúp đỡ hơn 260.000 trẻ thiệt thòi tại quốc gia này với kinh phí chủ yếu từ nguồn tài trợ của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế. Tuy nhiên, với những bất ổn gần đây tại Châu Âu và Trung Đông, nguồn quỹ của Làng SOS Quốc tế sẽ để dành cho đối tượng trẻ em ở những nơi cần hơn. Đến năm 2020, nếu kinh phí không thể duy trì, Làng trẻ em SOS Việt Nam buộc lòng phải đóng cửa một số chương trình, dự án, việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. "Đã đến lúc người Việt Nam chúng ta giúp đỡ trẻ em Việt Nam" - trích lời NSƯT Thành Lộc. 

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"Đã đến lúc người Việt Nam chúng ta giúp đỡ trẻ em Việt Nam" - trích lời NSƯT Thành Lộc.

Oriflame Việt Nam tiếp tục chung tay giúp đỡ các em nhỏ làng SOS

Thương hiệu mỹ phẩm đến từ Thụy Điển - Oriflame luôn dành niềm đam mê và nhiệt huyết bất tận cho việc thực hiện những ước mơ trong suốt 50 năm thành lập và phát triển. Không chỉ góp phần làm đẹp cho những người phụ nữ qua các dòng sản phẩm đa dạng có nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú và trong lành, tập đoàn Oriflame còn mang đến cơ hội việc làm độc đáo cho tất cả mọi người nhờ phương thức bán hàng trực tiếp tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Hơn thế nữa, tập đoàn Oriflame cam kết trách nhiệm với cộng đồng bằng cách thực hiện các chương trình hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện quốc tế. Các tổ chức này không những giàu kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện thành công các cải tiến mang định hướng giáo dục, mà còn luôn ủng hộ mục tiêu và giá trị của tập đoàn. Đó là Tổ chức Nhi Đồng Thế giới - World Childhood Foundation và Làng trẻ em SOS.

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Chị Hà Thị Quỳnh Trâm – Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam trong chuyến thăm và tặng quà làng trẻ em SOS Gò Vấp

Tháng 9/2017, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã công bố chương trình Lọ đựng tình thương lần thứ hai nhằm kêu gọi mọi người đỡ đầu lâu dài cho hơn 3.000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS thuộc 17 tỉnh/TP của Việt Nam.

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MC Phan Anh góp mặt với vai trò Đại sứ thiện chí của chương trình kỳ này.

 “Trao Yêu Thương Dịu Dàng” làm đầy “Lọ đựng tình thương” của làng trẻ em SOS Việt Nam

Từ 01/12/2017, Oriflame Việt Nam tổ chức một chương trình từ thiện mang tên “Trao Yêu Thương Dịu Dàng” nhằm gây quỹ “Lọ đựng tình thương” của Làng trẻ em SOS. Với mỗi lọ sáp dưỡng da đa công dụng Tender Care được bán ra, Oriflame sẽ trích 1,000 đồng vào chương trình này. Hãy cùng Oriflame thực hiện ước mơ chạm đến con số 50 triệu đồng để mang đến một cái Tết 2018 trọn vẹn hơn cho các em nhỏ đang cần giúp đỡ tại đây. 

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Tender Care Protecting Palm của Oriflame là sản phẩm có thành phần chiết xuất từ mật ong hữu cơ, sáp ong tự nhiên và Vitamin E giúp làm dịu da, làm mềm và dưỡng ẩm cho da.

Oriflame luôn tin rằng, bằng cách hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em kém may mắn trong xã hội, Oriflame có thể giúp họ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đây chính là sứ mệnh gắn liền với mọi hoạt động cộng đồng và cũng hoàn toàn phù hợp với mô hình kinh doanh của Oriflame.

“Trao Yêu Thương Dịu Dàng” bắt đầu từ 01/12/2017 đến hết 31/12/2017. Để biết thêm những thông tin về chương trình, vui lòng truy cập http://bit.ly/OriflameTraoYeuThuongDiuDang hoặc gọi đường dây nóng: 0938.040.463 để biết thêm chi tiết.

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?'

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?'

Nhìn thấy cảnh tượng hai cậu bé ngơ ngác, thất thần đứng bên quan tài cha, ai nấy đều không kìm nổi nước mắt vì xúc động.

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