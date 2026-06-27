Da chùng nhão, chảy xệ và xỉn màu: Bí mật giúp nhiều phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi chỉ 90 phút với 5 công nghệ nâng cơ - căng da 5 lớp

Vì lão hóa là vấn đề của cấu trúc đa tầng, nên việc chỉ tập trung chăm sóc bề mặt là chưa đủ. Hơn nữa, quá trình này có xu hướng tăng tốc mạnh mẽ ở tuổi trung niên. Theo các bác sĩ tại LG Clinic , việc trì hoãn không chỉ khiến các nếp nhăn hằn sâu hơn mà còn làm cấu trúc da bị tổn thương nặng nề, khiến việc phục hồi về sau trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Khi đứng trước gương, những nếp nhăn hay vùng da chảy xệ mà nhiều phụ nữ nhìn thấy mỗi ngày thực chất chỉ là "phần nổi" của tảng băng chìm. Sâu bên dưới bề mặt da, mạng lưới collagen và elastin liên tục đứt gãy, hệ cơ nâng đỡ mất đi độ săn chắc trong khi các mô mềm sa trễ theo thời gian. Chính sự sụp đổ cấu trúc từ nền tảng này mới là nguyên nhân thực sự khiến gương mặt mất đi nét tươi trẻ.

Với hơn 12 năm uy tín, LG Clinic hiện là hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu – thẩm mỹ công nghệ cao được Sở Y tế cấp phép và quản lý.

Chính vì vậy, can thiệp kịp thời vào cấu trúc đa tầng chính là chìa khóa để bảo tồn mạng lưới collagen tự nhiên, ngăn chặn đà chảy xệ và duy trì diện mạo trẻ trung bền vững.

LG Clinic là hệ thống phòng khám chuyên khoa sở hữu cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế

Thấu hiểu những thay đổi phức tạp của làn da khi bước vào tuổi trung niên, LG Clinic đã nghiên cứu và triển khai phác đồ 5 công nghệ nâng cơ căng da 5 lớp 5.5.10. Đây là sự kết hợp của 5 thiết bị tối tân từ Âu – Mỹ với tổng mức đầu tư lên đến 13 tỷ đồng, mang đến giải pháp sửa chữa tận gốc các dấu hiệu lão hóa mà không cần can thiệp dao kéo.

Phác đồ 5.5.10 tác động sâu vào mọi tầng cấu trúc: từ việc nâng đỡ khung cơ mặt, khôi phục sự săn chắc cho đến nuôi dưỡng mạng lưới collagen, giúp da căng mịn từ sâu bên trong.

Kết quả trẻ hoá toàn diện khuôn mặt cho phụ nữ U60 bằng phác đồ 5.5.10 tại LG Clinic

Trước khi điều trị, khách hàng sẽ được phân tích da bằng hệ thống VISIA (Hoa Kỳ) để đánh giá chính xác mức độ lão hóa. Dựa trên kết quả này, bác sĩ sẽ xây dựng lộ trình cá nhân hóa thông qua 5 công nghệ chuyên biệt:

Nâng khung cơ mặt bằng CFU Èlife (Italy): Sử dụng sóng siêu âm hội tụ tác động trực tiếp đến lớp cân cơ SMAS ở độ sâu 4,5mm, hỗ trợ nâng đỡ mô mềm chảy xệ, làm săn chắc vùng má và cải thiện nọng cằm tự nhiên.

Sử dụng sóng siêu âm hội tụ tác động trực tiếp đến lớp cân cơ SMAS ở độ sâu 4,5mm, hỗ trợ nâng đỡ mô mềm chảy xệ, làm săn chắc vùng má và cải thiện nọng cằm tự nhiên. Tái tạo mật độ collagen bằng RedTouch PRO (Italy): Ứng dụng bước sóng độc quyền 675nm kích thích tăng sinh collagen và elastin mới, từ đó hỗ trợ làm đầy các nếp nhăn và giúp làn da săn chắc hơn.

Ứng dụng bước sóng độc quyền 675nm kích thích tăng sinh collagen và elastin mới, từ đó hỗ trợ làm đầy các nếp nhăn và giúp làn da săn chắc hơn. Siết chặt các bó cơ tầng sâu bằng Jovena (Italy): Cơ chế siết cơ tầng sâu giúp các nhóm cơ nâng đỡ gương mặt hoạt động như một “bài tập gym" chuyên sâu, tạo hiệu ứng nâng cơ tự nhiên và giúp khuôn mặt thon gọn hơn.

Cơ chế siết cơ tầng sâu giúp các nhóm cơ nâng đỡ gương mặt hoạt động như một “bài tập gym" chuyên sâu, tạo hiệu ứng nâng cơ tự nhiên và giúp khuôn mặt thon gọn hơn. Làm sáng và đều màu da bằng Discovery Pico Derm VarioPulse (Italy): Sử dụng xung laser cực ngắn giúp cải thiện nám, tàn nhang, sắc tố không đồng đều và làm mịn kết cấu bề mặt da.

Sử dụng xung laser cực ngắn giúp cải thiện nám, tàn nhang, sắc tố không đồng đều và làm mịn kết cấu bề mặt da. Hỗ trợ phục hồi da bằng Celluma (Hoa Kỳ): Công nghệ ánh sáng sinh học giúp làm dịu da, thúc đẩy quá trình tái tạo tự nhiên, giúp làn da phục hồi nhanh chóng và duy trì trạng thái căng bóng.

Quy trình điều trị 5 công nghệ nâng cơ căng da 5 lớp tại LG Clinic do bác sĩ trực tiếp thực hiện

Sự cộng hưởng đa tầng từ phác đồ 5 công nghệ nâng cơ căng da 5 lớp 5.5.10 mang lại hiệu quả thay đổi rõ rệt chỉ sau 90 phút thực hiện. Khác biệt hoàn toàn với các phương pháp phẫu thuật dễ gây đơ cứng, liệu trình này giữ trọn nét biểu cảm tự nhiên vốn có của gương mặt. Nhiều khách hàng ví von đây là trải nghiệm "một liệu trình bằng 10 năm skincare", với khả năng trẻ hóa bền vững lên đến 1 năm nhờ tác động chuyên sâu vào nền cơ và mạng lưới collagen dưới da.

Đặc biệt, 5.5.10 là lựa chọn ưu tiên của phụ nữ U60 nhờ tiêu chí an toàn tuyệt đối: hoàn toàn không xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng. Sau trị liệu, khách hàng có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay lập tức mà không cần kiêng khem phức tạp.

Toàn bộ quá trình trị liệu được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao tại LG Clinic. Trước khi vận hành thiết bị, các bác sĩ đã được chuyên gia quốc tế từ chính các hãng công nghệ đào tạo trực tiếp, đảm bảo tính chuẩn xác và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, khách hàng còn được trải nghiệm dịch vụ trong không gian điều trị 1:1 sang trọng, riêng tư và hiện đại, mang đến cảm giác đẳng cấp trong suốt hành trình trẻ hóa khuôn mặt.

Hiện liệu trình trẻ hoá 5 công nghệ nâng cơ căng da 5 lớp tại LG Clinic đang được niêm yết với mức giá 78.000.000 đồng. Bạn đọc quan tâm có thể truy cập website https://lgclinic.vn/ để đặt lịch tư vấn cụ thể.