Cuộc chiến dành lại làn da mịn màng với sẹo lồi sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết đến những bí kíp này

Tốt nhất, các phương pháp điều trị tại nhà này nhằm mục đích làm giảm triệu chứng khó chịu liên quan đến sẹo lồi, làm cho nó ít rõ ràng hơn và ngăn không cho nó phát triển thêm.

Một số nguyên liệu tự nhiên có thể giúp cải thiện sự xuất hiện của những vết sẹo cứng đầu như sẹo lồi, nhưng hãy nhớ rằng những biện pháp khắc phục này không chữa khỏi vĩnh viễn hoặc loại bỏ hoàn toàn vết sẹo.

Có nhiều loại gel silicon không kê đơn khác nhau được bán không cần kê đơn có thể giúp kiểm soát sẹo lồi. Gel silicon được cho là hoạt động bằng cách thu nhỏ collagen và sửa chữa các mạch máu bị hỏng.

Cách sử dụng: Bôi gel trên khu vực bị ảnh hưởng và để trong 12 giờ hoặc theo chỉ dẫn trên thuốc mỡ. Tiếp tục sử dụng trong hai đến bốn tháng cho đến khi vết sẹo sáng dần.

2. Bôi aspirin hòa tan

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Aspirin được sử dụng phổ biến để điều trị sẹo lồi . Tuy nhiên, cần phải có các nghiên cứu sâu hơn để đảm bảo tác dụng của nó.

Cách sử dụng: Làm hỗn hợp aspirin bằng cách nghiền nát một vài viên thuốc trong nước và bôi lên vết sẹo.

3. Chấm một ít giấm táo

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Sử dụng giấm táo (ACV) là một phương pháp điều trị sẹo lồi tại nhà được truyền tụng là phổ biến. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào báo cáo hiệu quả của nó.

Cách sử dụng: Pha loãng ACV với nước và chấm lên vùng da bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của một miếng bông. Để nó trong một vài phút và rửa sạch. Tiếp theo là thoa gel lô hội.

Thận trọng: Đảm bảo pha loãng ACV trước khi sử dụng. Ngừng sử dụng nếu nó gây kích ứng hoặc khó chịu.

4. Bôi tinh dầu tràm trà

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Dầu cây tràm trà thường được sử dụng để thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương kín. Tuy nhiên, mọi người cùng nói về hiệu quả của nó trong việc điều trị sẹo lồi.

Cách sử dụng: Trộn một vài giọt tinh dầu trà vào dầu dừa và thoa lên vùng da bị mụn.

5. Massage với mật ong

Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên có thể giúp khôi phục độ ẩm cho da của bạn và sửa chữa tổn thương mô nếu được sử dụng thường xuyên. Hơn nữa, mật ong có thể có tác dụng chống tăng sinh tích cực giúp hạn chế sự phát triển của các sợi sẹo lồi.

Cách sử dụng: Bạn có thể xoa bóp nhẹ nhàng một ít mật ong tươi lên vết sẹo để cải thiện lưu thông máu trong khu vực, có thể giúp giảm sự tích tụ của tế bào da chết.

6. Đắp bột tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Việc bôi tỏi có thể giúp làm mờ sẹo theo thời gian. Tuyên bố này dựa trên khả năng của tỏi trong việc làm giảm sản xuất collagen quá mức tại vị trí tổn thương da, dẫn đến hình thành sẹo lồi.

Cách sử dụng: Pha hỗn hợp tỏi với nước hoặc dầu dừa và thoa lên vết sẹo.

7. Sử dụng chiết xuất hành tây

Việc bôi các loại kem chiết xuất từ ​​hành tây lên vùng sẹo lồi có thể giúp làm phẳng vết sẹo và ít gây chú ý hơn. Khả năng chữa lành sẹo của hành tây là do chất flavonoid của nó có thể giúp ức chế sự tăng sinh nguyên bào sợi và tổng hợp collagen quá mức.

Cách sử dụng: Xay hành tây để tạo thành hỗn hợp sền sệt và đắp lên vết sẹo. Bạn cũng có thể sử dụng thuốc mỡ có chiết xuất hành tây.

Mẹo tự chăm sóc và phòng ngừa sẹo lồi

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Có thể giảm thiểu nguy cơ phát triển mô quá mức sau một chấn thương da với sự trợ giúp của một số biện pháp tự chăm sóc hoặc phòng ngừa:

1. Tránh bất kỳ loại chấn thương nào cho da

Việc xỏ hoặc xăm da của bạn rất dễ gây ra sẹo. Nếu có thể, hãy tránh các thủ thuật phẫu thuật có thể dẫn đến sẹo thâm như vậy.

2. Điều trị vết thương ngay lập tức

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị chấn thương nhẹ trên da, việc điều trị kịp thời sẽ giúp các mô tổn thương nhanh lành, từ đó hạn chế mức độ sẹo và hình thành sẹo lồi.

Bôi một lớp mỏng chất làm mềm da như dầu khoáng lên trên và băng kín khu vực này bằng băng không dính. Nên thay băng vết thương hàng ngày sau khi rửa sạch bằng xà phòng diệt khuẩn và nước.

3. Thử liệu pháp áp lực

Điều này liên quan đến việc đeo băng gel silicon lên vết thương để tạo áp lực đều lên vùng sẹo. Bạn thường được yêu cầu giữ băng cả ngày lẫn đêm trong ít nhất 2 đến 3 tháng.

Sẹo lồi không gây hại cho sức khỏe của bạn. Hầu hết những người điều trị sẹo lồi đều làm như vậy vì họ không thích sự xuất hiện của sẹo. May mắn thay, các phương pháp điều trị hiện có có thể cải thiện hình dạng của sẹo lồi, ngay cả khi chúng không loại bỏ sẹo hoàn toàn.

Theo Emedihealth