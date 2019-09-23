Cùng NSND Hồng Vân trải nghiệm 2 tuần giảm nám với Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream 2019

NSND Hồng Vân đã bước sang tuổi 53, bất cứ ai ở tuổi này cũng phải công nhận rằng tình trạng nám sạm, da nhăn nheo, chảy xệ đã trở thành nỗi ám ảnh không của riêng ai. Là người của công chúng nên NSND Hồng Vân đã tìm cho mình một giải pháp nhanh chóng, tiện lợi, an toàn giúp cải thiện làn da, đánh bay sạm và nám, giúp nữ nghệ sĩ luôn rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Sau thời gian 2 tuần sử dụng và nhận thấy sự cải thiện rõ ràng trên từng vùng da sử dụng, NSND Hồng Vân đã “comeback” với một tinh thần không thể nào tốt hơn.

Nám, sạm, da nhăn nheo tuổi xế chiều là nỗi ám ảnh không của riêng ai

Vấn đề về da mà NSND Hồng Vân gặp phải trước khi sử dụng Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream

Do tính chất công việc đi diễn liên tục, bận rộn tại nhà hát kịch cùng nhiều chương trình truyền hình cũng như giải trí mà NSND Hồng Vân có rất ít thời gian tự chăm sóc da. Không chỉ vậy, lớp trang điểm dày cộp khiến cho lỗ chân lông ngày một to ra, xuất hiện nám, vết thâm và sạm da khá nghiêm trọng. Bước sang tuổi 53, nội tiết tố bị rối loạn khiến cho da của nghệ sĩ ngày một nám sạm, có dấu hiệu chảy xệ, da lão hóa nhanh đồng thời nếp nhăn xuất hiện rất nhiều.

NSND Hồng Vân cũng đã dùng thử nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da, trị nám cũng như làm trắng nhưng hiệu quả không được như ý.

Sau một thời gian dài chưa có dấu hiệu cải thiện, NSND Hồng Vân đã được một người bạn giới thiệu sản phẩm Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream và sự thần kỳ đã xuất hiện, da không chỉ căng bóng, khỏe mạnh mà sạm nám cũng mờ dần.

Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream giúp giảm nám, ngừa nếp nhăn

2 tuần cùng NSND Hồng Vân lấy lại làn da trẻ khỏe, căng bóng, giảm nám, đồi mồi, cải thiện tình trạng chảy xệ

Kem dưỡng trắng, giảm nám Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream mang thương hiệu Dongsung, có khối lượng 50g, dùng được cho mọi loại da.

Qua 7 ngày đầu sử dụng đã cho những cải thiện bất ngờ, lỗ chân lông thu nhỏ lại, da có độ đàn hồi cùng độ ẩm giúp làm nhẹ lớp trang điểm. Nhờ vậy mà NSND Hồng Vân đã tin dùng sản phẩm đồng thời sẵn sàng chia sẻ bí kíp sử dụng cho chị em trong nghề để cùng nhau cải thiện làn da nám, sạm, lão hóa nhanh.

Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream là sản phẩm sử dụng vào bước chăm sóc da cuối cùng, sử dụng chủ yếu vào buổi sáng và buổi tối. Với NSND Hồng Vân, sau khi trút bỏ lớp trang điểm, NS rửa mặt thật sạch, sau đó thoa đều lớp kem lên da, vỗ nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu đều.

Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream dưỡng trắng từ sâu bên trong

Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream dưỡng trắng hiệu quả từ sâu bên trong, với các thành phần dưỡng trắng hiệu quả như làm dịu da hiệu quả đồng thời tái sinh collagen cho da, chống nếp nhăn, chảy xệ đồng thời ngăn chặn và loại bỏ thâm nám, tàn nhang một cách triệt để và hiệu quả.

Sau 2 tuần sử dụng, Nghệ sĩ đã nhận thấy những cải thiện rõ rệt, da trắng hơn, căng bóng đồng thời nám, sạm giảm bớt, lỗ chân lông thu nhỏ đồng thời ngăn da tiết dầu và bã nhờn.

Chị em thấy đấy, công việc bận rộn không phải là lý do để bạn ngừng làm đẹp bản thân. Chị em phụ nữ ở tuổi nào cũng nên có người bạn đồng hành tốt như Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream để có làn da khỏe mạnh, dưỡng trắng từ sâu bên trong.

Mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh và trắng hồng tự nhiên

Thành phần từ thiên nhiên giúp Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream an toàn tuyệt đối, sử dụng cho mọi loại da

Không phải bỗng dưng mà Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream được NSND Hồng Vân cùng nhiều chị em trong nghề tin dùng đến vậy. Ngoài công dụng giảm nám, dưỡng trắng từ sâu bên trong đồng thời cải thiện nếp nhăn cùng vùng da chảy xệ, sản phẩm còn có thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện.

Sản phẩm được rất nhiều chị em nghệ sĩ tin dùng

Thành phần dưỡng trắng da như niacinamide, glutathione, có tác dụng giúp ngăn ngừa và hạn chế tối đa sự hình thành của các sắc tố Melanin khiến da dễ bị sạm nám đồng thời giúp làm mờ các đốm đen, sạm, nám trả lại làn da khỏe khoắn, đẹp rạng ngời từ bên trong.

Rau Sam, nấm Truffle (loại nấm được mệnh danh là kim cương đen của lòng đất) là thành phần giúp bổ sung độ ẩm, duy trì độ ẩm và dịu da hiệu quả.

Thêm vào đó, Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream còn chứa nhiều thành phần cung cấp dinh dưỡng và làm sáng da hiệu quả như nọc ong, hydroxy resveratrol, mận Kakadu, nhau thai cừu và kén tơ tằm.

Thành phần tạo nên Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream hoàn toàn từ thiên nhiên

Thương hiệu nổi tiếng tạo nên dòng sản phẩm chất lượng

Dược phẩm Dongsung tập trung phát triển những dòng sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường. Nhờ sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ mà Dongsung ngày càng phát triển, được biết đến với rất nhiều sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả cao.

Được đánh giá rất cao trên trang tiêu dùng xứ Kim Chi

Năm 2018, Dongsung vinh dự đạt được giải thưởng về công nghiệp làm đẹp tại Hàn Quốc trong hạng mục sản phẩm làm trắng da.

Năm 2019, Dongsung trở thành thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc được thị trường khó tính Trung Quốc liên tục nhắc đến, lựa chọn và tin dùng.

Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream cũng vinh dự trở thành sản phẩm dưỡng trắng đạt vị trí số 1 trong diễn đàn của người tiêu dùng Hàn Quốc trong vào 19/12/2018.

Bên cạnh chăm sóc da bằng Dongsung Miskos Prestige Whitening Cream, NSND Hồng Vân cũng khuyên chị em nên có chế độ ăn khoa học, tập thể dục đều đặn để không chỉ trẻ đẹp mà còn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.