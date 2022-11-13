Cụ bà U80 tập đủ bộ môn để giữ phong độ trẻ trung, body cực chất khiến giới trẻ cũng phải ganh tỵ

Bà Mary duy trì thói quen tập luyện cường độ cao suốt 10 năm qua và khẳng định thấy khỏe mạnh, hài lòng về ngoại hình của mình hơn hẳn lúc trẻ.

Mary Duffy, 71 tuổi, sống tại Connecticut, Mỹ có thói quen tập luyện từ năm 59 tuổi. Thời điểm đó, việc mẹ đẻ mất ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của bà Mary, kéo theo tăng cân mất kiểm soát, chạm mốc 80 kg. Tuy nhiên, nhờ tích cực vận động, bà Mary đã giảm thành công 22,6 kg chỉ trong một năm.

Khi tập luyện để giảm cân, bà Mary cũng được PT hướng dẫn các bài tập nâng tạ, gánh tạ... và lập tức thấy đam mê bộ môn này đến mức đã đăng ký tham gia cuộc thi thể hình vào năm 2014 ở tuổi 64. Kể từ đó, bà Mary đã lập hơn 30 kỷ lục tại địa phương và tại các giải quốc tế ở hạng tuổi và hạng cân của bà.

Ở tuổi 71, bà Mary cảm thấy khỏe mạnh và hài lòng với ngoại hình của bản thân hơn bao giờ hết. "Tôi nhận ra càng tập tôi càng thấy thích thú và tôi cứ thế giữ thói quen đó suốt từ bấy đến giờ", người phụ nữ lớn tuổi cho biết.

Hiện bà Mary duy trì hơn 20 giờ tập luyện mỗi tuần bao gồm 3 buổi rèn luyện thể chất nhóm cùng 2 buổi tập cá nhân. Chế độ tập của bà bao gồm cả cardio, tập tạ... Có ngày bà Mary tập luyện lên đến 6 tiếng. Bà có thể nâng tạ trên 110 kg, squat cùng tạ 80 kg, chống đẩy với tạ trên lưng...

Bà Mary thú nhận có không ít người cho rằng bà đã quá tuổi để luyện tập cường độ cao như vậy, song bản thân bà luôn tâm đắc với câu châm ngôn: "Chúng ta không thể quay ngược kim đồng hồ nhưng chúng ta có thể lên dây cót cho nó".

Người phụ nữ lớn tuổi cũng khẳng định ngay cả khi dừng thi đấu vẫn sẽ duy trì tập luyện để giữ dáng, củng cố sức khỏe: "Tôi không muốn trông như một bà lão và tôi cũng không hề cảm thấy mình giống như một bà lão. Tôi nghĩ sẽ không từ bỏ cử tạ, trừ trường hợp tôi bắt buộc phải làm vậy".

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