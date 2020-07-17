Nếu mẹ bỉm sữa nào may mắn có được nguồn sữa mẹ dồi dào dào, dư thừa, con bú không hết và chưa biết nên làm gì với những túi sữa thừa đó thì đừng vội vứt đi nhé. Các mẹ có thể tận dụng chúng để chăm sóc cho làn da của mình. Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ bật mí với chị em tác dụng làm đẹp tuyệt vời từ sữa mẹ. Cũng như các công thức dưỡng da bằng sữa mẹ cực kỳ hiệu quả tại nhà.

Nhiều người thắc mắc có nên dưỡng da bằng sữa mẹ hay không? Dưới đây là những công dụng làm đẹp da tuyệt vời từ sữa mẹ giúp bạn trả lời câu hỏi nên hay không:

Dùng sữa mẹ để làm đẹp là một khái niệm tương đối mới mẻ với nhiều người. Theo các chuyên gia, sữa mẹ chứa đầy đủ các loại vitamin A, E, D, K và các khoáng chất cần thiết giúp nuôi dưỡng làn da. Ngoài ra, chất đạm trong sữa mẹ còn là chất dưỡng da vô cùng an toàn và hiệu quả.

Trị mụn

Trong suốt thai kỳ và sau sinh, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, nhất là hệ nội tiết. Khiến lỗ chân lông to ra, da dễ nổi mụn và không còn được mịn màng như trước. Sữa mẹ có chứa thành phần kháng viêm, giúp hạn chế tình trạng nổi mụn trên da.

Sữa mẹ chứa thành phần kháng viêm, hạn chế nổi mụn cho da - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch da, dưỡng da

Sữa mẹ giàu vitamin A, axit amin và các protein, đặc biệt là axit lactic có tác dụng làm sạch, giúp da mềm mịn. Ngoài ra, các vitamin trong sữa mẹ còn giúp dưỡng trắng da, trị thâm nám, quầng thâm mắt và làm mềm môi.

Một số cách dưỡng da bằng sữa mẹ

Sữa mẹ nguyên chất

Không cần kết hợp cùng nguyên liệu nào khác nữa, một mình sữa mẹ cũng có thể giúp chị em có một làn da mịn màng, mềm mại.

Cách dưỡng trắng da, làm mờ thâm nám bằng sữa mẹ: Thoa đều sữa mẹ lên mặt rồi chờ cho sữa khô đi, sau đó tiếp tục xoa nhẹ nhàng lên da. Thực hiện như vậy khoảng 3 lần, đợi thêm 10-15 phút để các dưỡng chất trong sữa mẹ thẩm thấu vào sâu trong da. Cuối cùng rửa lại bằng nước ấm cho sạch da.

Thoa đều sữa mẹ lên mặt để dưỡng da, làm mờ thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Cách dưỡng môi bằng sữa mẹ: Khi thấy môi khô, nhất là vào mùa đông, các mẹ hãy dùng một ít sữa mẹ thoa đều lên môi. Thực hiện hàng ngày để giúp môi mềm mại hơn.

Cách tẩy trang bằng sữa mẹ: Cho sữa mẹ lên bông tẩy trang rồi nhẹ nhàng xoa bông tẩy trang khắp mặt.

Sữa mẹ kết hợp với bột yến mạch và mật ong

Dưỡng da bằng sữa mẹ kết hợp với bột yến mạch và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Công thức này cực kỳ tốt cho các mẹ sở hữu làn da khô. Bột yến mạch có công dụng tẩy tế bào chết, mật ong giúp bổ sung độ ẩm, có đặc tính kháng khuẩn. Sự kết hợp này sẽ tạo nên công thức giúp da mềm mịn, tươi sáng.

Cách thực hiện:

Trộn 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa mẹ và 1 thìa yến mạch lại với nhau cho thật đều.

Thoa hỗn hợp lên da mặt rồi thư giãn trong khoảng 15 phút.

Cuối cùng rửa mặt lại với nước ấm.

Kiên trì thực hiện mỗi tuần 1-3 lần để có hiệu quả.

Sữa mẹ kết hợp với tinh bột nghệ

Bộ đôi sữa mẹ và tinh bột nghệ sẽ giúp da sáng lên, vết thâm nám mờ dần. Cách thực hiện như sau:

Sữa mẹ kết hợp với tinh bột nghệ giúp da sáng, mờ thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Trộn sữa mẹ và bột nghệ theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp sền sệt.

Thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt cho đều rồi thư giãn trong khoảng 20-30 phút.

Cuối cùng, rửa sạch lại mặt bằng nước ấm.

Kiên trì thực hiện mỗi tuần 2-3 lần để có hiệu quả như ý.

Ở đây, bạn cũng có thể dùng cám gạo để thay cho bột nghệ.

Sữa mẹ kết hợp với bột đậu đỏ

Đậu đỏ chứa nhiều vitamin, khoáng chất rất tốt cho việc làm đẹp da. Cách làm đẹp da từ sữa mẹ và bột đậu đỏ như sau:

Trộn 2 muỗng sữa mẹ và 2 muỗng bột đậu đỏ lại với nhau cho thật đều.

Rửa sạch da mặt rồi thấm khô bằng khăn mềm.

Sữa mẹ kết hợp với bột đậu đỏ bổ sung dưỡng chất cho da - Ảnh minh họa: Internet

Thoa hỗn hợp vừa làm đều lên da mặt. Thư giãn khoảng 10-30 phút.

Cuối cùng, dùng nước ấm để rửa sạch lại mặt.

Kiên trì áp dụng mỗi tuần 2-3 lần.

Sữa mẹ kết hợp với trứng gà, mật ong

Sữa mẹ khi kết hợp với trứng gà, mật ong sẽ tạo nên một công thức giảm quầng thâm mắt hiệu quả và làm đẹp da thần kỳ. Cách thực hiện:

Trộn 5ml sữa mẹ cùng 1 muỗng mật ong, 1 lòng đỏ trứng gà.

Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên mặt, thư giãn trong khoảng 10-30 phút để các dưỡng chất thẩm thấu qua da.

Cuối cùng, dùng nước ấm rửa sạch lại mặt.

Thực hiện mỗi tuần 1-3 lần để có hiệu quả.

Sữa mẹ không đơn giản là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho trẻ sơ sinh mà còn là nguồn nguyên liệu làm đẹp vô cùng hữu hiệu cho mẹ sau sinh. Mong rằng những công thức dưỡng da bằng sữa mẹ trong bài viết sẽ giúp chị em nhanh chóng có một làn da đẹp như ý.