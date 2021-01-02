Cộng đồng Tik Tok Việt Nam đang phát cuồng vì dưỡng mi 'thần thánh' Camila - làm dài mi đến 1,8 lần?

Nếu có một cuộc bầu chọn những người sáng tạo nhất thì chắc hẳn tiktoker sẽ chiếm vị trí đứng đầu. Không chỉ sáng tạo, họ còn là những người tiên phong nắm bắt ra và lan truyền những xu hướng làm đẹp đó trong cộng đồng giới trẻ. Mới đây, trên khắp cộng đồng tik tok, đang lan truyền rầm rộ về dưỡng mi Camila thần thánh với khả năng làm dài mi gấp 1,8 lần.

Dù chỉ mới ra mắt, nhưng hàng trăm các hot tik tok đã nhanh chóng “ sở hữu” siêu phẩm dưỡng mi Camila. Đầu tiên phải kể đến cô nàng Sam (Võ Kim Ngân).

Nhờ dạng serum nên Camila có khả năng thấm sâu hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm dưỡng mi thông thường. Từ đó, nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển của nang lông giúp mi mọc dài hơn, dày và hạn chế gãy rụng. Đồng thời tạo cảm giác dịu nhẹ, dễ chịu trong suốt thời gian sử dụng. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Camila như một lớp dưỡng bảo vệ trước khi chuốt mascara, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với mi

Chính vì tất cả những công dụng trên, mà mặc dù mới xuất hiện nhưng Camila đã khiến phái đẹp truyền tai nhau không ngớt và đều mong muốn được sở hữu cho bằng được serum dưỡng mi đặc biệt này.

Cô nàng Ngô Như Quỳnh cũng rất nhanh chóng bắt kịp xu hướng và có màn “lột xác ngoạn mục” nhờ dưỡng mi Camila

Hot tiktoker Mộc Lan “mê mẩn” sử dụng Camila mỗi ngày

Cô nàng Ngọc Ánh xinh đẹp bên cạnh Camila

Camila hiện đang chiếm được rất nhiều “tình cảm” của chị em và được kỳ vọng sẽ trở thành sự lựa chọn hàng cho làn mi dày, dài, chắc khỏe đáng mơ ước.