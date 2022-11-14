Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“

Làm đẹp 14/11/2022 12:24

Hai hot girl người Mỹ sinh năm 2002 không chỉ có diện mạo xinh đẹp mà còn nổi bật với vóc dáng ấn tượng.

Loren Gray sinh năm 2002 là hot girl nổi tiếng từ khi là cô gái tuổi teen.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 1

Ở tuổi 20, người đẹp Loren Gray vẫn được ngợi khen cho ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng trưởng thành.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 2

Loren Gray từng được ngợi khen xinh đẹp như búp bê sống.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 3

Hiện tại Loren Gray là nữ ca sĩ trẻ, là một trong những gái xinh đình đám nhất trên các trang mạng xã hội hiện nay.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 4

Trên TikTok, Loren Gray có gần 55 triệu lượt theo dõi và trên Instagram, người đẹp sở hữu gần 23 triệu lượt theo dõi.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 5

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Loren Gray nổi tiếng rất nhanh chóng và cô hiện là một trong 10 ngôi sao có lượng người hâm mộ "khủng" nhất trên mạng xã hội TikTok.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 6

Annabella Leabody sinh năm 2002 cũng nổi bật với vóc dáng đẹp, đặc biệt cô được mệnh danh có "vòng 1 đẹp nhất thế giới".

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 7

Dù không phải người nổi tiếng nhưng cô vẫn được quan tâm.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 8

Cô gái Hoa Kỳ có mái tóc vàng nổi bật. Đây cũng được xem là điểm thu hút đặc biệt của phái đẹp.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 9

Để giữ dáng, Annabella Leabody cũng chăm chỉ rèn luyện thể thao đặc biệt là tham gia các môn thể thao ngoài trời.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 10

Không thể phủ nhận, phong cách thời trang đã giúp cô gái người Mỹ thêm phần nổi bật.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“ - Ảnh 11

Cô gái tóc vàng có gương mặt gây thơ nhưng vóc dáng lại gợi cảm không kém bất cứ người đẹp mạng xã hội nào.

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