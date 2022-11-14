Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của hot girl Mỹ được mệnh danh có “vòng 1 đẹp nhất thế giới“

Loren Gray sinh năm 2002 là hot girl nổi tiếng từ khi là cô gái tuổi teen.

Ở tuổi 20, người đẹp Loren Gray vẫn được ngợi khen cho ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng trưởng thành.

Loren Gray từng được ngợi khen xinh đẹp như búp bê sống.

Hiện tại Loren Gray là nữ ca sĩ trẻ, là một trong những gái xinh đình đám nhất trên các trang mạng xã hội hiện nay.

Trên TikTok, Loren Gray có gần 55 triệu lượt theo dõi và trên Instagram, người đẹp sở hữu gần 23 triệu lượt theo dõi.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Loren Gray nổi tiếng rất nhanh chóng và cô hiện là một trong 10 ngôi sao có lượng người hâm mộ "khủng" nhất trên mạng xã hội TikTok.

Annabella Leabody sinh năm 2002 cũng nổi bật với vóc dáng đẹp, đặc biệt cô được mệnh danh có "vòng 1 đẹp nhất thế giới".

Dù không phải người nổi tiếng nhưng cô vẫn được quan tâm.

Cô gái Hoa Kỳ có mái tóc vàng nổi bật. Đây cũng được xem là điểm thu hút đặc biệt của phái đẹp.

Để giữ dáng, Annabella Leabody cũng chăm chỉ rèn luyện thể thao đặc biệt là tham gia các môn thể thao ngoài trời.

Không thể phủ nhận, phong cách thời trang đã giúp cô gái người Mỹ thêm phần nổi bật.

Cô gái tóc vàng có gương mặt gây thơ nhưng vóc dáng lại gợi cảm không kém bất cứ người đẹp mạng xã hội nào.