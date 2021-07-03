Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, collagen là một dạng protein có cấu trúc chính yếu, cần thiết của con người, có tác dụng kết nối các tế bào lại với nhau. Chính sự kết nối này tạo nên làn da săn chắc và căng mịn.

Collagen được hình thành ở lớp trung bình và hạ bì của da, bên cạnh chức năng giữ nước, thành phần này còn quyết định tình trạng khỏe hay yếu của làn da.

Collagen chiếm ⅓ tổng số protein trong cơ thể và đến 70% cấu trúc da, đóng vai trò như một khung nâng đỡ, giúp tái tạo tế bào và phục hồi các thương tổn trên da.

Các sợi collagen dài và mảnh, đan quyện lấy nhau, tạo ra mạng collagen. Nhờ đó, collagen giúp kết nối các tế bào da thành một cấu trúc khỏe và bền vững, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào, đồng thời giữ cho da được đàn hồi, săn chắc.

Tuy nhiên, theo thời gian và sự lão hoá, collagen có sự suy giảm cả về chất lượng và số lượng, tựa như sợi dây chun bị chùng hoặc đứt ra. Sự suy giảm collagen là quá trình tự nhiên và tất yếu của cơ thể. Sau tuổi 25 lượng collagen sẽ bị suy giảm khoảng 1% mỗi năm. Càng lớn tuổi, collagen trong cơ thể sẽ bị thiếu hụt đáng kể. Dẫn đến cấu trúc collagen trở nên lỏng lẻo, yếu ớt, giãn, nhão và đứt gãy.

Khi cấu trúc da mỏng đi, dễ bị tổn thương và xuống cấp, dần dần xuất hiện các dấu hiệu nhăn, chùng, nhão trên làn da. Làn da không còn duy trì được sự săn chắc, đàn hồi và mịn màng nữa, thậm chí trở nên xỉn màu, khô sạm.

Bù đắp collagen thủy phân để tăng sinh collagen trong cơ thể

Cơ thể có thể tự phục hồi, theo đó tự tăng cường sản sinh collagen để bù đắp vào lượng collagen thoái hóa, nhưng chức năng này dần suy yếu do quá trình lão hóa tự nhiên. Đây là lý do chị em có thể sử dụng các loại collagen bên ngoài để tăng sinh collagen trong cơ thể.

Hay hiểu một cách đơn giản, rất cần bổ sung collagen từ bên ngoài vào để bù lượng collagen bị thiếu hụt và thay thế lượng collagen già nua. Khi bổ sung đúng sẽ giúp da được dưỡng ẩm từ sâu bên trong, căng đẹp.

Theo các chuyên gia, đây là giải pháp hiệu quả, an toàn giúp da có thêm dưỡng chất, củng cố cấu trúc mạng collagen khỏe mạnh cho làn da. Từ đó da được cung cấp đầy đủ độ ẩm, tăng cường độ săn chắc, đàn hồi; ngăn chặn quá trình lão hóa, da sáng mịn hơn.

Hiện nay, để cơ thể hấp thu tối đa, nhanh chóng và hiệu quả hơn, chị em nên tìm hiểu và sử dụng collagen thủy phân.

Sợi collagen thông thường có kích thước rất lớn và cấu trúc phức tạp, không thể hấp thu trọn vẹn vào sâu bên trong cơ thể. Phương pháp thủy phân ra đời giúp phân cắt collagen thành phân tử nhỏ hơn tạo thành collagen peptide (collagen thủy phân). Theo đó, kích thước collagen thuỷ phân nhỏ hơn 100 lần collagen thông thường, giúp hấp thu nhanh và sâu xuống nhiều tầng của da.

Ngoài ra, nhờ cấu trúc phân tử nhỏ và xoắn của chuỗi dipeptide giúp nó trở nên linh hoạt, khó bẻ gãy bởi men tiêu hoá. Vì vậy, cơ thể hấp thu được ở cả dạng acid amin tự do và dạng chuỗi peptide tạo nên tác động kép. Phân tử amino acid cung cấp các khối xây dựng để hình thành sợi collagen; trong khi đó chuỗi peptide liên kết với các thụ thể có trên nguyên bào sợi để kích thích sản xuất collagen mới và Acid Hyaluronic giúp tái tạo da tốt hơn.

Theo Japanese Pharmacology and Therapeutics - Dược lý và Trị liệu Nhật Bản, để cơ thể có đủ số lượng collagen cần thiết, người Châu Á cần hấp thụ hàm lượng chuẩn từ 2.000-5.000mg/ngày, nếu ít hơn hàm lượng này, lượng collagen vào cơ thể không bù đắp được lượng collagen bị thiếu hụt và thay thế lượng collagen thoái hóa, càng không thể tạo ra những tác động ngăn chặn quá trình lão hóa và các tổn thương cho làn da.

Để bù đắp collagen cho da đúng, đủ, an toàn, chị em có thể trải nghiệm Collagen Sắc Ngọc Khang - Collagen thế hệ mới 100% nguyên liệu từ nhà máy lâu đời hơn 100 năm tại Nhật Bản, hấp thu tối đa nhờ cấu trúc siêu phân tử.