Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần

Làm đẹp 03/07/2021 08:00

Khi bước qua tuổi 30, làn da phụ nữ thường kém tươi, khô sạm, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đồi mồi, giảm căng bóng… Nguyên nhân là do sự suy giảm nội tiết tố, thiếu hụt collagen, biểu đồ lão hóa đang xuống dốc. Lúc này chị em cần “tu bổ” để kìm hãm sự lão hóa cho da.

Sự xuống sắc đa phần do thiếu hụt collagen

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, collagen là một dạng protein có cấu trúc chính yếu, cần thiết của con người, có tác dụng kết nối các tế bào lại với nhau. Chính sự kết nối này tạo nên làn da săn chắc và căng mịn.

Collagen được hình thành ở lớp trung bình và hạ bì của da, bên cạnh chức năng giữ nước, thành phần này còn quyết định tình trạng khỏe hay yếu của làn da.

Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần - Ảnh 1

Collagen chiếm ⅓ tổng số protein trong cơ thể và đến 70% cấu trúc da, đóng vai trò như một khung nâng đỡ, giúp tái tạo tế bào và phục hồi các thương tổn trên da.

Các sợi collagen dài và mảnh, đan quyện lấy nhau, tạo ra mạng collagen. Nhờ đó, collagen giúp kết nối các tế bào da thành một cấu trúc khỏe và bền vững, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào, đồng thời giữ cho da được đàn hồi, săn chắc.

Tuy nhiên, theo thời gian và sự lão hoá, collagen có sự suy giảm cả về chất lượng và số lượng, tựa như sợi dây chun bị chùng hoặc đứt ra. Sự suy giảm collagen là quá trình tự nhiên và tất yếu của cơ thể. Sau tuổi 25 lượng collagen sẽ bị suy giảm khoảng 1% mỗi năm. Càng lớn tuổi, collagen trong cơ thể sẽ bị thiếu hụt đáng kể. Dẫn đến cấu trúc collagen trở nên lỏng lẻo, yếu ớt, giãn, nhão và đứt gãy.

Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần - Ảnh 2

Khi cấu trúc da mỏng đi, dễ bị tổn thương và xuống cấp, dần dần xuất hiện các dấu hiệu nhăn, chùng, nhão trên làn da. Làn da không còn duy trì được sự săn chắc, đàn hồi và mịn màng nữa, thậm chí trở nên xỉn màu, khô sạm.

Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần - Ảnh 3

Bù đắp collagen thủy phân để tăng sinh collagen trong cơ thể

Cơ thể có thể tự phục hồi, theo đó tự tăng cường sản sinh collagen để bù đắp vào lượng collagen thoái hóa, nhưng chức năng này dần suy yếu do quá trình lão hóa tự nhiên. Đây là lý do chị em có thể sử dụng các loại collagen bên ngoài để tăng sinh collagen trong cơ thể.

Hay hiểu một cách đơn giản, rất cần bổ sung collagen từ bên ngoài vào để bù lượng collagen bị thiếu hụt và thay thế lượng collagen già nua. Khi bổ sung đúng sẽ giúp da được dưỡng ẩm từ sâu bên trong, căng đẹp.

Theo các chuyên gia, đây là giải pháp hiệu quả, an toàn giúp da có thêm dưỡng chất, củng cố cấu trúc mạng collagen khỏe mạnh cho làn da. Từ đó da được cung cấp đầy đủ độ ẩm, tăng cường độ săn chắc, đàn hồi; ngăn chặn quá trình lão hóa, da sáng mịn hơn.

Collagen thế hệ mới từ Nhật Bản, chị em dứt khoát nên thử một lần - Ảnh 4

Hiện nay, để cơ thể hấp thu tối đa, nhanh chóng và hiệu quả hơn, chị em nên tìm hiểu và sử dụng collagen thủy phân.

Sợi collagen thông thường có kích thước rất lớn và cấu trúc phức tạp, không thể hấp thu trọn vẹn vào sâu bên trong cơ thể. Phương pháp thủy phân ra đời giúp phân cắt collagen thành phân tử nhỏ hơn tạo thành collagen peptide (collagen thủy phân). Theo đó, kích thước collagen thuỷ phân nhỏ hơn 100 lần collagen thông thường, giúp hấp thu nhanh và sâu xuống nhiều tầng của da.

Ngoài ra, nhờ cấu trúc phân tử nhỏ và xoắn của chuỗi dipeptide giúp nó trở nên linh hoạt, khó bẻ gãy bởi men tiêu hoá. Vì vậy, cơ thể hấp thu được ở cả dạng acid amin tự do và dạng chuỗi peptide tạo nên tác động kép. Phân tử amino acid cung cấp các khối xây dựng để hình thành sợi collagen; trong khi đó chuỗi peptide liên kết với các thụ thể có trên nguyên bào sợi để kích thích sản xuất collagen mới và Acid Hyaluronic giúp tái tạo da tốt hơn.

Theo Japanese Pharmacology and Therapeutics - Dược lý và Trị liệu Nhật Bản, để cơ thể có đủ số lượng collagen cần thiết, người Châu Á cần hấp thụ hàm lượng chuẩn từ 2.000-5.000mg/ngày, nếu ít hơn hàm lượng này, lượng collagen vào cơ thể không bù đắp được lượng collagen bị thiếu hụt và thay thế lượng collagen thoái hóa, càng không thể tạo ra những tác động ngăn chặn quá trình lão hóa và các tổn thương cho làn da.

Để bù đắp collagen cho da đúng, đủ, an toàn, chị em có thể trải nghiệm Collagen Sắc Ngọc Khang - Collagen thế hệ mới 100% nguyên liệu từ nhà máy lâu đời hơn 100 năm tại Nhật Bản, hấp thu tối đa nhờ cấu trúc siêu phân tử.

Collagen Sắc Ngọc Khang - Collagen thế hệ mới, 100% nguyên liệu từ nhà máy hơn 100 năm tại Nhật Bản

Collagen Sắc Ngọc Khang có các ưu điểm vượt trội:

-Chứa thành phần chính: Collagen dipeptide (500mg). Đây là collagen thế hệ mới 100% từ Nhật Bản.

-Thế hệ mới có cấu trúc siêu phân tử nên được cơ thể hấp thu tối đa, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với collagen thông thường trên thị trường.

-Nguyên liệu nhập khẩu từ nhà cung cấp collagen hàng đầu thế giới – Tập đoàn Nitta Gelatin Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm.

-Collagen dipeptide nguyên chất 100%, đủ hàm lượng tác dụng toàn diện đến các tế bào da. Hiệu quả vượt trội so với collagen không đủ hàm lượng trên thị trường.

-Sản phẩm được phát triển bởi Thương hiệu Sắc Ngọc Khang, với sự cố vấn của đội ngũ chuyên gia, dược sĩ nhiều kinh nghiệm.

-Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP.

-Mẫu mã đẹp, sang trọng, giá cả hợp lý.

Collagen Sắc Ngọc Khang giúp hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, giúp da săn chắc hơn; Dưỡng ẩm, ngăn khô sạm, trẻ hóa làn da; Giảm nếp nhăn vượt trội, hạn chế quá trình lão hóa da; Da sáng mịn, thăng hạng nhan sắc quý cô.

Sản phẩm hiện đang được bán khắp các nhà thuốc trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ hotline: 19006033 hoặc link: https://collagen.sacngockhang.vn/

4 màu tóc nhuộm của gái Nhật: Rất "ăn chơi" nhưng nàng công sở áp dụng vẫn được khen là thanh lịch

4 màu tóc nhuộm của gái Nhật: Rất "ăn chơi" nhưng nàng công sở áp dụng vẫn được khen là thanh lịch

Để biết được những màu nhuộm cứ áp dụng là chuẩn trendy, bạn hãy tham khảo 4 gợi ý từ gái Nhật.

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung collagen collagen collagen tốt thế nào

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới