Cô gái xay dưa leo rồi để đông đá, khi biết lý do 3 triệu người lập tức làm theo

Làm đẹp 05/03/2017 13:27

Đây là một trong những cách chăm sóc da tốt và hiệu quả mà bạn có thể làm ngay tại nhà và hoàn toàn rẻ tiền.

Dưa leo là một trong những nguyên liệu làm đẹp rất quen thuộc với nhiều phụ nữ. Dưa leo chứa Vitamin A, E, C, có tính làm mát, giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời, làm lành vết thương và kiềm dầu cho da nhờn, dưỡng ẩm da khô. Vì những đặc tính quý báu này, dưa leo được sử dụng trong rất nhiều liệu trình làm đẹp khác nhau. 

1. Nước đá dưa leo

Làm đá viên từ nước ép dưa leo là một trong những cách làm se khít lỗ chân lông vô cùng hiệu quả. Nó giúp da sáng mịn nhờ hàng loạt Vitamin thiết yếu, đồng thời giúp bạn tỉnh táo hơn mỗi buổi sáng. Nhiệt độ của đá rất tốt cho da tuy nhiên bạn nên lưu ý không để quá lâu trên một vùng da để không bị bỏng lạnh.

Cô gái xay dưa leo rồi để đông đá, khi biết lý do 3 triệu người lập tức làm theo - Ảnh 1
Đá dưa leo

Nguyên liệu:

- Dưa leo 2 trái

- Chanh 1 trái

- Máy xay

- Rây lọc

- Khay làm đá

- Vải màn

Cách làm:

Dưa leo mua về rửa sạch, bỏ vỏ và hạt. Xay dưa leo thật nhuyễn và lọc qua rây để lấy nước ép dưa leo. Vắt nước cốt chanh vào nước ép dưa leo, khuấy đều và đổ vào các khay đá để đông đá.

Khi đá đông, bạn gỡ ra cho vào túi zip, để trong ngăn đá và dùng dần.

Cách dùng:

Mỗi sáng, bạn lấy 1 viên đá dưa leo, gói vào khăn xô em bé (vải màn) rồi chà khắp mặt theo đường vòng tròn. Làm đều đặn hàng ngày, bạn sẽ có làn da sáng mịn, lỗ chân lông se khít và biến mất dần.

Cô gái xay dưa leo rồi để đông đá, khi biết lý do 3 triệu người lập tức làm theo - Ảnh 2

Mặt nạ chuối dưa leo

Đây là loại mặt nạ dành cho da thường và da khô, dưỡng ẩm da hiệu quả. Mặt nạ này bạn có thể làm 2-3 lần mỗi tuần 

- 1/2 quả dưa chuột
- 1/2 quả chuối
- 1 muỗng canh mật ong
- 4 muỗng canh nước cốt chanh

Đầu tiên, bạn gọt vỏ và bỏ ruột dưa leo, xay nhuyễn. Trộn dưa leo đã xay với chuối xay nhuyễn rồi thêm mật ong và nước cốt chanh cho đến khi có được hỗn hợp mịn. Dùng tay hoặc cọ mặt nạ thoa đều hỗn hợp lên mặt và tránh vùng mắt, môi. Để yên 15-20 phút rồi rửa sạch với nước ấm và thấm khô da. 

Mặt nạ dưa leo trứng

Đây là loại mặt nạ dành cho da nhờn, chất arbutin trong lòng trắng trứng giúp làm trẻ hóa da và ngăn ngừa nếp nhăn, đốm nâu, các dầu hiệu lão hoá.

- 1 quả dưa chuột

- 5 lá bạc hà tươi
- 1 lòng trắng trứng

Xay dưa leo, lòng trắng trứng và lá bạc hà với nhau bằng máy xay để có hỗn hợp sệt. Rừa mặt sạch, đắp hỗn hợp lên da 20 phút sau đó rừa với  nước ấm, thoa toner cân bằng da. 

Cô gái xay dưa leo rồi để đông đá, khi biết lý do 3 triệu người lập tức làm theo - Ảnh 3

(Nguồn: Bellaroty)

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