Cô gái luôn nhúng thìa vào nước trước khi ăn, biết lý do bạn sẽ làm theo ngay lập tức

Làm đẹp 14/05/2017 17:19

Sau khi biết nguyên nhân vì sao cô gái làm điều này, bạn sẽ làm theo ngay.

Son môi là một sản phẩm mỹ phẩm có chứa bột màu, dầu, sáp, chất làm mềm da; có tác dụng tô thoa màu sắc, tạo bề mặt và bảo vệ đôi môi. Nhiều màu sắc và kiểu loại son môi tồn tại. Như với hầu hết nhiều loại mỹ phẩm, son môi khá phổ biến, nhưng không phải độc quyền dành cho phái nữ. Việc sử dụng son môi đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Một số son môi cũng là chất dưỡng môi, để gia tăng màu sắc và độ ẩm.

Đối với mọi cô gái, son môi dường như là một vật bất ly thân, gắn bó mọi lúc mọi nơi. Trong túi xách của họ, luôn có ít nhất 1-2 thỏi son để đánh lại lúc cần thiết. Son giúp gương mặt của các cô gái trở nên tươi tắn và rạng rỡ, nhanh hơn bất cứ loại mỹ phẩm trang điểm nào khác.

Sau đây là 1 số mẹo hữu dụng với son môi mà bạn nên biết.

1. Tránh son bị lem

Một nỗi phiền toái  mà ai dùng son cũng gặp phải là son bị lem nhem nhuốc ngay khi bạn ăn uống. Khi ăn, son sẽ dính vào thìa còn khi uống, vết son xuất hiện ngay trên miệng ly là điều thường thấy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc son trên môi bạn sẽ bị trôi lem rất nhiều.

Mẹo giúp khắc phục điều này vô cùng đơn giản. Với đũa, thìa, nĩa, trước khi ăn bạn hãy nhúng chúng vào 1 ly nước cho ướt. Từ đó, khi ăn son sẽ không dính lên nữa.

Với miệng ly, bạn chỉ cần nghiêng ly cho nước bám ướt miệng ly, hoặc lấy 1 cái thìa nhúng nước quét lên miệng ly, khi uống son sẽ không lem trôi.

Cô gái luôn nhúng thìa vào nước trước khi ăn, biết lý do bạn sẽ làm theo ngay lập tức - Ảnh 1

2. Tránh son dính lên răng

Cô gái luôn nhúng thìa vào nước trước khi ăn, biết lý do bạn sẽ làm theo ngay lập tức - Ảnh 2

Sau khi thoa son xong, việc son dính lên răng là điều rất phổ biến. Nguyên nhân là do bạn thoa son quá sâu vào bên trong lòng môi, nơi tiếp xúc trực tiếp với răng. Để khắc phục vấn đề này, bạn chỉ cần ngậm 1 ngón tay sau khi đánh son, rồi từ từ rút ngón tay ra nhanh. Son môi sẽ dính vào ngón tay và không còn dính lên răng bạn nữa.

3. Giữ son lâu trôi

Một mẹo giúp biến son bóng thành son lì và giữ son lâu trôi là dùng một tờ giấy và chút phấn phủ.

Sau khi đánh son, bạn chỉ cần đắp 1 miếng khăn giấy lên môi rồi quét phấn bột bên ngoài, phấn sẽ giúp hút bớt dầu từ son, làm cho nó hết bóng và giữ được màu lâu hơn.

Cô gái luôn nhúng thìa vào nước trước khi ăn, biết lý do bạn sẽ làm theo ngay lập tức - Ảnh 3

(Nguồn: Refinery29) 

Từ khóa:   làm đẹp

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