Dưa chuột là một nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời, có lợi cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Chúng cũng chứa các vitamin quan trọng như vitamin C cần thiết cho khả năng miễn dịch và sản xuất collagen. Vitamin A có lợi cho sức khỏe của mắt. Dưa chuột cũng chứa một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất khác, chẳng hạn như kali, mangan và magiê.

Theo bác sĩ Tsurumi, dưa chuột vốn phổ biến trong cộng đồng làm đẹp, nhất là những người muốn giảm cân. Lý do là vì dưa chuột có hàm lượng chất xơ cao, lại ít calo và nhiều nước. Từ đó giúp nhanh no kéo dài thời gian no, hạn chế nạp thêm nhiều thức ăn khác.

Dưa chuột vốn phổ biến trong cộng đồng làm đẹp, nhất là những người muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, dưa chuột còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo của cơ thể. Bởi vì tốt cho tiêu hóa, tăng cường bài tiết và hạn chế táo bón nên trái cây này mang lại nhiều hiệu quả khi dùng để ăn trong quá trình giảm cân.

Lợi ích của việc giảm cân bằng dưa leo đó là nhờ ít calo và hàm lượng nước cao 96% khiến loại rau này trở thành nguồn hydrat hóa tuyệt vời. Hơn nữa, dưa chuột còn là một nguồn chất chống oxy hóa tốt, bao gồm flavonoid và tanin, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Ăn dưa chuột thế nào để giảm cân hiệu quả theo chuyên gia người Nhật?

Hầu hết chúng ta đều chỉ ăn dưa chuột tươi trực tiếp, làm salad, làm nộm, ngâm chua… mà không biết rằng ăn dưa chuột xay nhuyễn giúp tăng hiệu quả giảm cân lên rất nhiều lần.

Trong cuốn sách của bác sĩ Tsurumi, ông chia sẻ rằng phương pháp này đã được thử nghiệm trên nhiều người. Kết quả là cân nặng của họ giảm đi rõ rệt ở nhiều mức độ. Thậm chí, có người vẫn giữ nguyên chế độ ăn, không kiêng kỵ thực phẩm và chỉ ăn thêm dưa chuột xay nhuyễn trong 3 bữa chính đã giảm được 22kg trong vòng nửa năm. Bí mật nằm ở một loại enzyme phân hủy chất béo được gọi là phospholipase.

Bác sĩ Tsurumi cho hay, đa số mọi người chỉ biết đến các thành phần dinh dưỡng quen thuộc trong dưa chuột như vitamin C, vitamin E, vitamin B2, carotene, photpho, sắt, canxi… Nhưng trong nó còn có một loại enzyme có thể thải chất thải và độc tố trong cơ thể, đốt cháy mỡ thừa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đó chính là phospholipase. Enzyme này cũng có tác dụng phá vỡ chất béo lấy từ chế độ ăn uống hàng ngày và bài tiết nó ra khỏi cơ thể.

Bản thân dưa chuột tươi nguyên quả đã chứa loại enzyme này, nhưng lượng enzyme phospholipase sẽ tăng lên rất nhiều khi chúng ta xay nhuyễn dưa chuột. Bởi vì loại enzyme phân hủy chất béo này sẽ được nhân lên khi màng tế bào bị phá vỡ. Từ đó giúp cho hiệu quả giảm cân được tốt hơn.

Ông cũng cho rằng dưa chuột xay nhuyễn giúp người ăn dễ nạp được số lượng nhiều hơn vào cơ thể. Nó cũng có thể kết hợp với rất nhiều thực phẩm khác để tạo ra các món ăn ngon, kích thích vị giác lại dễ tiêu hóa hơn rất nhiều.

Dưa chuột xay nhuyễn giúp người ăn dễ nạp được số lượng nhiều hơn vào cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi ăn dưa chuột nguyên quả hay cắt nhỏ, nhiều người có thói quen bỏ vỏ hoặc bỏ hạt. Bác sĩ Tsurumi chỉ ra đây là một kiểu lãng phí các chất cần thiết cho giảm cân, bao gồm cả enzyme phospholipase và điều này sẽ được hạn chế khi ăn dưa chuột bằng phương pháp xay nhuyễn.

Ví dụ như phần hạt dưa chuột hoạt động như một chất lợi tiểu và giúp cơ thể thải độc tố và nước dư thừa ra ngoài. Điều này làm giảm đầy hơi, thắt chặt cơ dạ dày, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Một số tác dụng phụ của dưa chuột bạn cần lưu ý

- Triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và mất nước: Ăn nhiều dưa leo sẽ khiến chức năng thận hoạt động quá tải. Gây rối loạn hệ bài tiết, háo nước và thận suy yếu. Bên cạnh đó, người có vấn đề về hệ tiêu hóa không nên sử dụng nhiều dưa chuột vì có thể gây đầy hơi, khó chịu.

- Gây dị ứng: Những người dị ứng với phấn hoa, dưa, trà hoa cúc, chuối,… cũng có khả năng bị dị ứng với dưa chuột. Tình trạng dị ứng chủ yếu xảy ra ở khoang miệng, như ngứa, sưng và mẩn đỏ.

Tình trạng tiêu chảy khi ăn cùng đậu phộng: Dưa leo có tính hàn khi kết hợp cùng đậu phộng chứa nhiều dầu sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, gây đau bụng và tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

- Chức năng thận bị suy giảm: Dưa leo với thành phần chủ yếu là kali có tác dụng kiểm soát huyết áp, ổn định tim mạch. Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng kali máu, đau bụng và ảnh hưởng đến các chức năng làm việc của thận.

- Chọn lựa thực phẩm kết hợp: Nếu sử dụng dưa chuột cùng với cần tây, rau cải, mướp đắng sẽ gây mất chất dinh dưỡng và không đem lại hiệu quả cao trong việc giảm cân. Vì enzyme trong dưa chuột có khả năng phân giải vitamin C có trong các loại thực phẩm trên.

Để việc giảm cân bằng dưa chuột nhanh đạt kết quả, bạn nên kết hợp với tập luyện thể dục thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội,… cũng như xây dựng thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi khoa học.