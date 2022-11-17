Chuyên gia hé lộ bí quyết điều trị da sần vỏ cam hiệu quả nhanh nhóng, giảm nhanh triệu chứng sần sùi khó chịu

Chúng ta sẽ rất tò mò về những gì các bác sĩ da liễu và nghiên cứu nói về quy trình chống cellulite phổ biến nhất xung quanh và hãy cùng tìm hiểu nhé.

Đó là một massage sử dụng một thiết bị chân không đặc biệt và con lăn. Các bác sĩ da liễu nói rằng nó có thể giúp lưu thông và cải thiện vẻ ngoài của da. Vấn đề duy nhất là các hiệu ứng không kéo dài.

Để duy trì kết quả tốt, bạn cần thực hiện các buổi massage sâu thường xuyên, chẳng hạn như mỗi tuần một lần. Nhưng nhược điểm thực sự của thủ tục này là giá của nó. Bạn có thể cần phải bỏ ra rất nhiều tiền để có những phiên massage như thế này hàng tuần.

2. Kem dưỡng

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy kem chống cellulite có hiệu quả. Nhưng nó có thể dưỡng ẩm cho làn da của bạn để da trông săn chắc hơn. Mông của bạn khi bị da sần vỏ cam nếu được thoa kem sẽ trông đẹp hơn nhưng bạn không nên trông chờ vào một kết quả to lớn. Điều duy nhất mà các bác sĩ da liễu chắc chắn là chúng không mang lại hiệu quả lâu dài. Liệu pháp phải được tiếp tục liên tục mới mong có kết quả.

Trong trường hợp bạn quyết định dùng thử các loại kem, các bác sĩ khuyên bạn nên mua loại rẻ tiền và dùng trong 8 tuần để phát huy tác dụng.

3. Chải khô cơ thể

Các bác sĩ da liễu nói rằng chải khô có thể hiệu quả, nhưng một lần nữa, bạn không nên trông chờ vào kết quả to lớn. Hơn nữa, bạn cần phải thực hiện thủ tục này trong một thời gian dài. Nhưng tin tốt là bạn có thể tự làm điều đó ở nhà.

Nên bỏ qua việc chải khô bất cứ khi nào có nhiễm trùng da, nếu không, bạn có nguy cơ lây lan vi trùng ra xung quanh. Thực hiện thủ tục này không quá hai lần mỗi tuần. Nếu da của bạn quá kích ứng, hãy giảm tần suất chải khô hoặc bỏ hoàn toàn. Bạn có thể chọn bất kỳ bàn chải làm bằng vật liệu tự nhiên.

Cách chải khô:

Chải da theo chuyển động theo chiều kim đồng hồ.

Sử dụng lực nhẹ ở vùng da mỏng và chải mạnh hơn ở vùng da dày hơn.

Sau khi chải khô, hãy tắm nước mát để giúp loại bỏ phần da khô. Sau đó thoa một ít dầu để làm mịn nó.

4. Thiết bị dựa trên tần số vô tuyến

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thiết bị tần số vô tuyến có hiệu quả trong việc giảm cellulite. Trong một nghiên cứu, 16 người đã được thử nghiệm. Họ đã trải qua phương pháp điều trị này hai lần một tuần trong suốt 6 tuần và đã giảm 71,87% chu vi đùi và cải thiện 25% tình trạng da sần vỏ cam.

Bằng cách sử dụng năng lượng RF để làm nóng chất béo, làn da của bạn sẽ săn chắc hơn và tăng cường lưu thông máu, điều này sẽ giúp giảm sự xuất hiện của cellulite theo thời gian.

5. Điều trị chuyên nghiệp

Các bác sĩ da liễu nói rằng một số quy trình đặc biệt được thực hiện bởi các chuyên gia có thể rất hiệu quả trong việc giảm cellulite. Một trong những cách hữu ích nhất trong số này được gọi là subcision. Thao tác này phá vỡ các dải cứng gây ra cellulite. Nhưng hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi trải qua điều trị này.

232 bệnh nhân đã được nghiên cứu và 99% trong số họ hài lòng với hiệu quả. Kết quả có thể kéo dài đến 2 năm. Các học viên đã nhận thấy sự cải thiện ngay cả sau một lần điều trị.

Theo Brightside