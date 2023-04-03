Chuyên gia chia sẻ về thành phần giúp giảm thâm nám, ngừa lão hóa

Để ngừa lão hóa và dưỡng da đều màu thì các chị em không thể bỏ qua thành phần này.

Nhân sâm vốn là loại thực phẩm quen thuộc, được biết đến với những công dụng hữu ích cho sức khỏe. Không chỉ vậy, nhân sâm còn là thành phần hữu ích, trong quá trình dưỡng da của các chị em. Để ngừa lão hóa và dưỡng da đều màu thì nhân sâm cũng là thành phần dưỡng da mà bạn không thể bỏ qua. Theo bác sĩ Jenelle Kim (Người sáng lập & Giám đốc phòng khám JBK Wellness Labs) chia sẻ: "Nhân sâm là 1 trong những thành phần dưỡng da thảo dược có tác dụng mạnh mẽ nhất".

Bác sĩ da liễu Shari Marchbein (New York) cũng chia sẻ với trang Allure: "Nhân sâm có chứa hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương tế bào trong cơ thể". Các sản phẩm dưỡng da có chứa nhân sâm có thể mang đến 4 công dụng chính cho làn da:

1. Giảm nếp nhăn, ngừa lão hóa: Thành phần nhân sâm sẽ giúp tăng cường lưu thông máu và hạn chế quá trình oxy hóa, từ đó sẽ làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. 2. Thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da: Theo bác sĩ Kim, nhân sâm sẽ làm chậm quá trình giảm collagen; các thành phần vitamin D và B12 trong nhân sâm lại giúp kích thích sản sinh collagen, từ đó giúp da duy trì độ đàn hồi và trẻ đẹp. 3. Giảm bọng mắt: Bọng mắt thường hình thành do sự lưu thông máu kém, tích tụ nước dưới da. Bằng cách giúp tăng cường lưu thông máu, nhân sâm sẽ khiến vùng bọng mắt trông bớt nổi bật hơn, đồng thời còn làm sáng vùng da này. 4. Làm sáng, đều màu da: Với khả năng ức chế quá trình sản xuất tyrosinase, nhân sâm sẽ giúp làm sáng và làm đều màu da, khiến các vết thâm nám mờ dần. Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng da có chứa nhân sâm mà bạn có thể tham khảo ngay. Tinh chất nhân sâm trẻ hóa da Vegick Super Repairing Serum chứa 55% nhân sâm ép lạnh và 10% collagen thực vật giúp da căng bóng, cải thiện nếp nhăn, giảm thiểu lão hóa Nơi mua: Vegick; Giá: 495k Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream EX: Kem dưỡng phục hồi da gấp 3 lần và chống lão hóa vượt trội hơn bao giờ hết nhờ hoạt chất độc đáo GINSENOMICS™ Nơi mua: Sulwhasoo; Giá: 5.400k Kiehl's Pure Vitality Skin Renewing Cream: Kem dưỡng ẩm trẻ hóa làn da với công thức chứa mật ong Manuka New Zealand và rễ nhân sâm đỏ Hàn Quốc Nơi mua: Kiehl's; Giá: Khoảng 1,6 triệu đồng Yehwadam Heaven Grade Ginseng Rejuvenating Serum chứa hồng sâm 6 năm tuổi, hoa mẫu đơn, bột vàng, cải dầu... với công thức giàu độ ẩm tạo lớp màng ẩm giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa về độ đàn hồi và cơ da Nơi mua: The Face Shop; Giá: 1.690k

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