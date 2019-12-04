Chương trình 'Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp' của L’oréal Việt Nam với 10 năm nỗ lực thay đổi cuộc sống cho những gia đình khó khăn

Tại Trung tâm Hội nghị Gala Royale, thành phố Hồ Chí Minh, L’Oréal tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình đào tạo ngành làm đẹp để thay đổi cuộc sống cho các gia đình khó khăn tại Việt Nam: “Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp”. Đã có hơn 2,500 học viên được đào tạo kỹ năng nghề làm đẹp và thay đổi cuộc sống gia đình sau khi hoàn tất thành công chương trình này.

Một cam kết dài lâu cho sự phát triển của những người khó khăn mong ước vươn lên thoát nghèo Bắt đầu từ năm 2009 với trung tâm đào tạo đầu tiên được mở tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay chương trình “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã có 5 trung tâm được mở tại các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh và Cần Thơ, bên cạnh đó là các chương trình đào tạo tại chỗ tại các xã vùng sâu trên cả nước. Trong suốt 10 năm qua, chương trình “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã hỗ trợ và đào tạo nghề làm đẹp cho hơn 2,500 phụ nữ và nam giới có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp họ có được nghề nghiệp ổn định, thay đổi tình trạng kinh tế và vị trí xã hội. Các hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình đào tạo đều thay đổi mức thu nhập và có cuộc sống tốt đẹp hơn với mức thu nhập trung bình tăng lên gấp đôi, gấp ba sau khi tốt nghiệp chương trình và nhận việc làm trong ngành làm đẹp.

Bắt đầu từ năm 2009 với trung tâm đào tạo đầu tiên được mở tại TP Hồ Chí Minh, đến nay dự án đã có 5 trung tâm được mở tại các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Đồng Hới và Cần Thơ Chương trình “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã hợp tác với nhiều tổ chức ở địa phương và quốc tế để đưa chương trình tiếp cận với những người thuộc nhóm yếu thế và tại các khu vực cần sự giúp đỡ đặc biệt như trại giam và các khu vực hải đảo, biên giới. Kết quả từ báo cáo kiểm toán độc lập của Euromonitor cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong thu nhập của người phụ nữ tham gia và hoàn tất chương trình, với mức tăng từ 200% đến 500%. Chương trình này đã tạo ra hơn 2,000 thợ tóc và hơn 300 tiệm tóc mới, giúp cho ngành dịch vụ tóc phát triển tốt ở nhiều địa phương, tạo nên nguồn thu nhập mới cho các gia đình khó khăn. Các học viên của Chương trình “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ việc làm ở các salon tóc hoặc mở tiệm tóc riêng “Nét đẹp của chương trình này chính là mang đến cơ hội cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh lấy lại sự tự tin và độc lập về tài chính. Những thành công từ việc thay đổi cuộc sống và vị trí xã hội của gần 2,500 phụ nữ và nam giới Việt Nam trong 10 năm qua đã trở thành nguồn cảm hứng vô giá cho những người mong muốn vượt lên số phận và dẫn dắt cuộc đời mình tươi sáng hơn với nghề làm đẹp. Tôi tin rằng người phụ nữ sẽ trở nên đẹp hơn khi họ có thể khẳng định được bản thân mình, tin tưởng vào bản thân và biết rõ hướng đi trong đời mình để được quyền đưa ra quyết định và dẫn dắt cuộc đời mình theo hướng đi mà họ hạnh phúc nhất. Với niềm tin “Cái đẹp có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của con người”, chúng tôi đã biến niềm tin này thành một chương trình hành động thiết thực, thể hiện ý nghĩa của cái đẹp và đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới”, Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại, người sáng lập chương trình tại Việt Nam đã chia sẻ.

Các trung tâm nhận học viên mỗi 6 tháng để đào tạo và cung cấp việc làm cho học viên sau khi hoàn tất khóa học Chương trình đào tạo nghề làm đẹp để thay đổi và phát triển cộng đồng “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” ở Việt Nam là sự cam kết lâu dài của tập đoàn này nhằm hỗ trợ nâng quyền cho phụ nữ thông qua sự thay đổi và độc lập về kinh tế, từ đó thay đổi vị trí xã hội cho phụ nữ. L’Oréal tin rằng mỗi người phụ nữ thành công từ chương trình này sẽ trở thành một hình mẫu, truyền cảm hứng và động lực cho những người phụ nữ đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn tương tự có thể vượt qua mọi rào cản và đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua nghề làm đẹp. Trong suốt 10 năm qua, chương trình “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã hỗ trợ và đào tạo nghề làm đẹp cho hơn 2,500 phụ nữ và nam giới có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước Trong nỗ lực đưa chương trình đến với những hoàn cảnh khó khăn khu vực miền núi, L’Oréal từ năm 2020 với sự hỗ trợ của Hiệp Hội Doanh nghiệp Đức DEG sẽ đưa chương trình về cho các gia đình nghèo thuộc khu vực Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Giang và Điện Biên. Với sự hỗ trợ tích cực vì người nghèo của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa, lớp học đầu tiên đã được bắt đầu từ đầu tháng 12/2019 làm thí điểm cho chương trình giúp các hộ nghèo sớm thay đổi cuộc sống, tốt đẹp và bền vững hơn qua việc phát triển ngành dịch vụ làm đẹp tại địa phương. Chương trình đào tạo nghề làm đẹp sẽ được thực hiện đến năm 2021 và tiếp tục mở rộng ở khu vực phía Nam để giúp cho các hộ gia đình khó khăn có cơ hội ổn định cuộc sống và phát triển bền vững hơn. “ LIÊN HỆ L’Oréal Vietnam Phòng Truyền thông & Đối ngoại Liên hệ: phuongthao.tran@loreal.com Tel: +84 973 808 402 Facebook: www.facebook.com/hocnghetoc Chương trình đào tạo ngành làm đẹp “L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” ” Kỷ niệm 100 năm sinh nhật vào năm 2009, Tập đoàn L'Oréal đã khuyến khích các công ty L’Oréal chi nhánh tại các quốc gia trên thế giới thực hiện một dự án cộng đồng như món quà sinh nhật ý nghĩa. Khoảng 10 nước đã có chung ý tưởng thành lập chương trình đào tạo nghề tóc miễn phí cho các cộng đồng địa phương gặp khó khăn, giúp học viên trở nên độc lập về tài chính, lấy lại sự tự tin cho bản thân, ổn định và phát triển cuộc sống. Việt Nam là một trong 10 quốc gia đưa ra ý tưởng đào tạo ngành tóc chuyên nghiệp cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và là nơi duy nhất thực hiện Dự án này thành công từ năm 2009. Năm 2016, chương trình của Việt Nam đã được Quỹ L'Oréal Foundation nâng thành chương trình Quốc tế, thực hiện tại 35 quốc gia, thể hiện sâu sắc niềm tin « cái đẹp có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người » bởi nó có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong 10 năm qua, chương trình « L’Oréal - Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp » đã đào tạo hơn 2,500 phụ nữ và nam giới từ 45 địa phương khó khăn trên cả nước, giúp họ thay đổi bản thân và cuộc sống qua việc cải thiện kinh tế bằng nghề dịch vụ làm đẹp, từ đó giúp thay đổi đáng kể vị trí xã hội của bản thân. Hàng trăm người đã từng là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình, quấy rối tình dục và buôn bán phụ nữ, các bà mẹ đơn thân hoặc phụ nữ có cuộc sống nghèo khó, bất ổn đã tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời và hòa nhập vào cuộc sống thông qua chương trình đào tạo nghề tóc này. Chương trình có 5 trung tâm đào tạo trong cả nước: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Hà Nội, Nghệ An và Cần Thơ, nhận học viên mỗi 6 tháng để đào tạo và cung cấp việc làm cho học viên sau khi hoàn tất. Các cột mốc của chương trình: Năm 2009: Trung tâm đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh Năm 2012: Trung tâm thứ 2 tại Quảng Bình Năm 2013: Trung tâm thứ 3 tại Hà Nội Năm 2014: Lớp học đặc biệt tại trại giam Đồng Sơn, Quảng Bình Tháng 5/2016: Trung tâm thứ 4 tại Cần Thơ Tháng 6/2016: Trung tâm thứ 5 tại Nghệ An

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