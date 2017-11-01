Chưa tới 2.000 đồng mỗi ngày để trị nứt gót chân bằng baking soda bạn đã biết chưa?

Làm đẹp 01/11/2017 13:00

Đừng nghĩ baking soda chỉ là bột nở làm bánh, trị nứt gót chân bằng baking soda đã được nhiều người sử dụng và chứng minh hiệu quả cao. Bạn hãy thử trải nghiệm theo hướng dẫn dưới đây xem sao nhé.

Nứt gót chân không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nó hoàn toàn có thể chữa trị được nhờ nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, đôi chân bị khô ráp, nứt nẻ lại khiến nhiều người phải đau đầu vì nó làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ của đôi chân. Ngoại hình chuẩn đẹp không chỉ ở vóc dáng, gương mặt, mái tóc mà còn có sự góp mặt của đôi chân. Nếu chân bạn bị nứt nẻ thì quả là điều khiến bạn phải lo lắng. Nhưng hãy yên tâm, bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách trị nứt gót chân bằng baking soda nhanh chóng mà còn siêu tiết kiệm nữa. Đảm bảo kết quả mà nó mang lại sẽ làm bạn hài lòng.

Baking soda trị nứt gót chân hiệu quả

Baking soda là một sản phẩm thuộc dạng bột, nó được dùng nhiều trong ngành công nghệ tẩy trắng và là nguyên liệu để làm bánh phổ biến. Mới đầu người ta biết đến baking soda đơn giản chỉ là bột làm bánh, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nó có nhiều lợi ích khác, trong đó có làm đẹp toàn diện.

 

Baking soda giúp <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/duong-da'>dưỡng da</a> trị nứt nẻ gót chân hiệu quả
Baking soda giúp dưỡng da, trị nứt nẻ gót chân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Baking soda chứa nhiều khoáng chất và đặc biệt là natri bicabonat dễ tan trong nước và có tính hút ẩm tốt. Đồng thời, sự góp mặt của chất này và các thành phần khác giúp tẩy sạch mảng bám, cặn bã trên bề mặt nên giúp dưỡng da và răng trở nên trắng mịn hơn. Nhờ tính năng này, baking soda còn giúp loại bỏ tế bào chết, diệt sạch khuẩn hại giúp trị mụn, vết thâm hiệu quả.

 

Bạn sẽ bất ngờ vì baking soda còn có một lợi ích tuyệt vời khác đó là khử vết chai, làm mờ sẹo và trị nứt gót chân công hiệu nhanh chóng. Kiên trì sử dụng cách này, chỉ sau một vài tuần đôi chân của bạn sẽ không còn khô ráp, nứt nẻ mà trở nên mịn màng hơn, đồng thời mùi hôi chân cũng sẽ biến mất.

 

Với những công dụng tuyệt vời này, sử dụng baking soda trị nứt gót chân là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Chỉ với 1 hộp baking soda chưa tới 50 nghìn đồng mà sử dụng được cả tháng, bạn sẽ thấy sự thay đổi tuyệt vời của đôi chân.

Cách điều trị nứt gót chân bằng baking soda

Baking soda thuộc dạng bột, nên khi muốn nó phát huy tối đa công dụng trị nứt gót chân thì nên hòa tan vào nước và thoa lên da. Để giúp quá trình chăm sóc da diễn ra tốt hơn, sau đây sẽ là một số cách áp dụng baking soda đơn giản mà đảm bảo hiệu quả dành cho bạn.

 

Dùng baking soda với tinh dầu oải hương

 

Tinh dầu oải hương tạo mùi thơm dễ chịu giúp bạn thư giãn tốt hơn, đồng thời nó có chứa nhiều vitamin, khoáng chất nên hỗ trợ dưỡng da chân, trị nứt nẻ nhanh chóng. Kết hợp nó với baking soda sẽ là giải pháp tuyệt vời mà bạn nên sử dụng.

 

Trị nứt gót chân hiệu quả bằng baking soda và dầu oải hương
Trị nứt gót chân hiệu quả bằng baking soda và dầu oải hương (Ảnh: Internet)

- Lấy 1 chậu nước ấm với lượng ngập chân là được. Cho vào chậu nước 3 muỗng bột baking soda và thêm vài giọt tinh dầu oải hương vào chậu và khuấy đều.

 

- Ngâm chân của bạn trong hỗn hợp nước này.

 

- Dùng đá nhám hoặc bàn chải để chà xát vào vùng gót chân. Làm như vậy để vết chai mềm ra và cải thiện da bị bong tróc, khô nứt. Cứ làm như vậy trong khoảng 2 – 3 phút.

 

- Ngâm chân khoảng 20 phút rồi lấy ra và lau khô. Bạn có thể thoa một lớp mỏng kem dưỡng cũng được nhé.

 

Baking soda và sữa tươi

 

Nhắc đến sữa tươi thì chúng ta không cần phải bàn, vì nó chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da của bạn. Trị nứt gót chân với baking soda và sữa tươi sẽ giúp nhanh chóng trả lại cho bạn đôi bàn chân đẹp như ý.

 

Dùng sữa tươi và baking soda giúp trị nứt gót chân hiệu nghiệm
Dùng sữa tươi và baking soda giúp trị nứt gót chân hiệu nghiệm (Ảnh: Internet)

- Sữa tươi không đường hòa chung với một chút nước rồi đen nấu lên cho ấm.

 

- Đổ sữa vào chậu và cho thêm vào 3 – 4 muỗng baking soda.

 

- Ngâm chân trong hỗn hợp này khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

 

Với cách trị nứt gót chân bằng baking soda như đã nêu trên, bạn có thể duy trì đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả cao nhất. Chúc bạn sớm lấy lại vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ nhất của đôi chân.

>> cách trị nứt gót chân từ thiên nhiên

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