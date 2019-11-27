Chọn mua áo khoác cho người béo bụng trước mùa đông đang tới gần 

Với người có thể hình đồ sộ, quá khổ, việc chọn các mẫu áo phù hợp là vô cùng quan trọng, giúp bạn tự tin hơn trước đám đông. Thời trang, sự thoải mái là những yếu tố chủ yếu cần được quan tâm. Dưới đây là một vài loại áo khoác được người mập sử dụng nhiều, vì chúng khá rộng rãi thoải mái, che được khuyết điểm nhưng không kém phần thời trang .

Trước tiên bạn cứ hãy tự tin với cơ thể của mình vì mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tự tin chính là nét đẹp của bạn, trang phục nào cũng không thể che đậy tính cách của bạn, và ai thì cũng công nhận rằng người tự tin luôn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên người béo thì thường khó chọn đồ vì quá cỡ, dáng người có thể không hợp với một vài kiểu trang phục, nên ăn mặc bị hạn chế so với những bạn có thân hình cân đối. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để chọn mua áo khoác cho người béo bụng phù hợp.

Kiểu dáng của áo không nên quá cầu kỳ, không nên chọn những loại áo có cổ lông hay đính đá sẽ khiến bạn trông có vẻ to lớn hơn. Tiêu chí là những chiếc áo đơn giản, trang nhã, không quá rộng hay chật. Chiều dài áo cũng nên được lưu ý, áo quá dài hay quá ngắn trên eo chỉ làm bạn trông thừa cân hơn. Độ dài áo qua hông, ngang đùi là lý tưởng, vừa cá tính trẻ trung, vừa thanh lịch, nữ tính.

Đây là lựa chọn sáng suốt và tinh tế nhất. Với những chiếc áo dạ, bạn có thể che đi được vòng bụng - khuyết điểm lớn nhất của mình, đặc biệt với phái nữ, áo dạ ôm lấy eo còn tạo ra cảm giác về một vòng eo thon thả.

Nhiều người nghĩ rằng mặc đồ càng rộng càng tốt, trông sẽ đỡ béo hơn. Nhưng sự thật thì độ rộng vừa phải, thậm chí ôm sát mới là lựa chọn tốt. Một bộ đồ hơi ôm sát sẽ làm bạn trông thon thả hơn nhiều đấy.

Áo dạ là lựa chọn tinh tế đơn giản nhưng cũng rất thời trang - Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác jeans, denim

Chất liệu bò như jeans hay denim sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa trẻ trung. Thông thường, sẽ là những dạng như áo jacket hay áo sơ mi. Nếu bạn muốn mua áo tặng ai đó vào mùa đông, những chiếc áo khoác jean cho người mập là một món quà không thể quý hơn, vì bạn đã đánh đúng vào tâm lý thích ăn diện mà không bị phô trương của họ rồi đó. Độ rộng vừa phải, chiều dài ngang hông là những tiêu chí quan trọng khi chọn áo. Denim có màu trung tính đến tối, nó sẽ rất phù hợp nếu kết hợp cùng một chiếc quần bó tối màu và một đôi bốt cao cổ.

Áo khoác kaki

Chất liệu kaki thoáng mát, vừa đủ để giữ ấm nhưng không quá nóng, mặc vào tiết trời thu đông se se lạnh vô cùng phù hợp. Đây là lựa chọn tốt của cả nam lẫn nữ. Khi chọn áo hãy tìm chọn những chiếc áo có màu be hoặc xám, đen. Áo kaki là trang phục dễ phối với nhiều loại phụ kiện, luôn giúp bạn giữ được nét cá tính, nhưng đồng thời cũng lịch sự.

Áo khoác kaki làm toát lên vẻ bụi bặm, cá tính, lại khiến các bạn trông có vẻ nhỏ nhắn hơn hẳn - Ảnh minh họa:Internet

Áo phao

Về khoản giữ ấm thì áo phao với lót bông đã ăn đứt mọi loại chất liệu khác rồi, mùa đông sẽ thật ấm áp nếu bạn khoác lên mình một tấm áo phao, dạo phố cùng một cốc cafe mang về đâu đó. Nhiều người lầm tưởng áo phao là thiếu cá tính, là quê mùa và không có vẻ gì là thời trang cả, quan niệm này hoàn toàn sai vì áo phao có nhiều loại, đặc biệt dành cho phái nữ có những chiếc áo với vòng eo ôm bó, màu sắc đa dạng, vừa vặn nhưng vẫn ấm áp. Đảm bảo bạn sẽ vô cùng tự tin khi dạo phố trong những bộ áo phao đơn giản mà tinh tế. Những chiếc áo có mũ rộng vành, trùm kín còn tạo cảm giác bạn nhỏ bé như những chú mèo con xinh xắn đáng yêu.

Áo phao thời trang, khỏe khoắn mà vẫn ấm áp, không hề sợ lỗi mốt nhé - Ảnh minh họa: Internet

Những tiêu chí lựa chọn áo khoác cho nam giới có thân hình quá khổ

So với nữ giới, nam giới dễ chọn đồ hơn, vì không cần yêu cầu quá nhiều về mặt thời trang. Chỉ cần thỏa mãn ba điểm chính: chất liệu thoáng rộng, trang phục tối màu như đen hoặc xám, mẫu áo đơn giản không kiểu cách.

Về chất liệu áo, hãy chọn những chất liệu nhẹ, mỏng như áo gió, áo phao. Những chất liệu thô dày sẽ để lại ấn tượng bạn có thân hình nặng nề. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn có thể dễ dàng vận động mạnh như tập thể dục hay chơi thể thao.

Đừng chọn một chiếc áo quá rộng so với cơ thể bạn, không những nó không giúp được che đậy khuyết điểm của cơ thể, mà còn làm vóc dáng bạn trông cồng kềnh hơn. Những dáng áo ôm sát, body thể thao sẽ tạo nên một vẻ ngoài trẻ trung năng động hơn. Áo với thiết kế đơn giản không lòe loẹt sẽ làm bạn trông thêm phần chững chạc, nam tính, gây ấn tượng với mọi người.

Một số gợi ý về cách mix đồ mùa đông cho người béo bụng

Cùng với những chiếc áo khoác thu đông, bạn cũng nên biết cách để kết hợp các món đồ đang mặc làm sao để đẹp, thời trang nhất.

Đi kèm bốt cao cổ

Đừng quên bốt nhé, đây là một phụ kiện đặc biệt quan trọng với các cô gái. Bốt tạo ấn tượng bạn cao hơn, chân nhỏ gọn hơn, và quan trọng nó có thể phối với nhiều loại phục trang phục mà trông vẫn rất thời thượng. Bộ trang phục thường đi với bốt là áo măng tô hoặc áo da, áo len cao cổ, quần jeans tối màu xanh đậm hoặc đen.

Áo gilê bò và khăn quàng cổ

Một cơ thể mập mạp quá khổ sẽ được che đậy khéo léo bằng độ thoáng của một chiếc gilê, vừa đủ để tạo sự cá tính, mà phần eo hay bụng cũng không bị lộ ra quá nhiều. Để che đi trọn vẹn những phần khuyết điểm bạn có thể kết hợp cùng những chiếc khăn quàng cổ với màu sắc sáng hơn một chút để tạo điểm nhấn, kiểu khăn có tua ở đầu sẽ tạo điểm nhấn cá tính cho người mặc.

Sự tương phản màu sắc của trang phục

Phối hợp các loại phục trang là điều quan trọng và cần thiết, nhưng quan trọng hơn là màu sắc của chúng có tạo được sự liên quan không. Nói gì thì đồ bạn mặc cũng để người khác nhìn, nên hãy chú ý sự tương phản của chúng, vừa để đừng quá chìm, mà cũng đừng tách biệt quá nhìn sẽ rất kệch cỡm. Nếu trang phục của bạn là đen hoặc tối màu, thì túi xách hay các loại phụ kiện đi kèm hãy có màu ngả về gam lạnh, như nâu hoặc trắng ngà,... đồ màu vàng hay xanh lá cây sẽ cho cảm giác rất lệch lạc. Ngược lại với đồ màu sáng, thì màu sắc của phụ kiện nên là màu khác nhưng đừng quá chói. Ví dụ vài gam màu dễ kết hợp: đen - trắng, vàng - nâu, xanh đậm - màu be,…

Sự tương phản của trang phục sẽ tạo nên điểm nhấn cá tính cho người mặc - Ảnh minh họa: Internet

Một vài phụ kiện đi kèm

Ngoài bốt cao cổ như đã nêu trên, các phụ kiện như găng tay, mũ len, khăn quàng cổ, túi xách, bịt tai,… cũng là những lựa chọn thời trang của phái nữ. Một chiếc mũ len đẹp hay một cái khăn quàng cổ với họa tiết nổi bật có thể là nét chấm phá làm xao nhãng người khác về thân hình của bạn, thay vì chê bạn béo, họ sẽ phải suy nghĩ lại và khen gu ăn mặc của bạn.

Một vài ví dụ về các phụ kiện thời trang kết hợp cùng quần áo thu đông - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khi chỉ cần một cặp kính râm cũng tốt, khuôn mặt bầu bĩnh của bạn sẽ trở nên có đường nét và lôi cuốn hơn.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn cho bản thân mình những chiếc áo khoác cho người béo bụng ưng ý nhất khiến bạn có thể làm mới bản thân trong mùa đông sắp tới.