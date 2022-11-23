Chiến đấu với mụn chưa bao giờ dễ dàng và đây cũng là những lầm tưởng về mụn mà bạn hay gặp phải

Làm đẹp 23/11/2022 17:59

Cho dù bạn muốn làm bật gốc mụn đó đến mức nào, bạn cũng không nên nặn hay cạy mụn. Có những lý do tại sao các bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ và thậm chí cả mẹ của chúng ta đã khuyên chúng ta không nên nặn mụn.

Chiến đấu với mụn chưa bao giờ dễ dàng và đây cũng là những lầm tưởng về mụn mà bạn hay gặp phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự tích tụ quá nhiều dầu và bụi bẩn có thể gây ra nhiễm trùng khó chịu. Mặc dù mụn nhọt không có gì hấp dẫn, nhưng cảm giác khó chịu do nốt mụn sưng tấy sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Hơn nữa, mụn có thể to ra nếu bạn cố gắng nặn, khiến nó trở nên tồi tệ hơn trước. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến hàng rào bảo vệ da của mình, đừng nghĩ đến việc chạm vào những nốt mụn này.

Nói trắng ra, có rất nhiều lầm tưởng và niềm tin liên quan đến mụn là không có thật. Đúng vậy, bạn sẽ nổi mụn nếu không chăm sóc da, nhưng đừng nghe lời bất cứ ai khuyên bạn nên tránh một số loại thực phẩm vì chúng sẽ khiến da bạn nhờn hơn. Tăng lượng nước của chúng ta cũng là một câu nói sáo rỗng mà chúng ta đã nghe nhiều lần hơn chúng ta có thể đếm được.

Có rất nhiều hiểu lầm mà bạn cần loại bỏ để có thể chăm sóc da mụn hiểu quả nhất như:

Nặn mụn khi trông nôt mụn đã "sãn sàng" bị tiêu diệt

Chiến đấu với mụn chưa bao giờ dễ dàng và đây cũng là những lầm tưởng về mụn mà bạn hay gặp phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng mụn có thể được nặn khi nó trông "sẵn sàng", tiwcs lúc bạn thấy nó chứa đầy mủ. Làm điều này thực sự khá tai hại. Ngay cả khi mụn có thể sắp biến mất, nhiều chuyên gia cho rằng việc nặn chúng có thể để lại sẹo và thậm chí còn khuyến khích sự phát triển của nhiều mụn hơn.

Nổi mụn chỉ xảy ra ở thanh thiếu niên

Hầu hết thời gian, nổi mụn là dấu hiệu của tuổi thanh xuân. Bạn thậm chí có thể nhớ đã từng có những lần nổi mụn ở thời trung học. Trên thực tế, nổi mụn được quan sát thấy xảy ra ở 80% những người trong độ tuổi từ 11 đến 30. Nhưng vẫn có rất nhiều người tin rằng nổi mụn không ảnh hưởng đến tất cả mọi người theo cách giống nhau. Ngay cả khi họ đã ngừng nổi mụn khi còn ở tuổi thanh thiếu niên, một số người có thể phát triển chúng trở lại ở độ tuổi 30, 40 và 50.

Mụn xuất hiện chỉ sau một đêm

Chiến đấu với mụn chưa bao giờ dễ dàng và đây cũng là những lầm tưởng về mụn mà bạn hay gặp phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn có thể không nhìn thấy mụn cho đến khi nó thấy được trên da bạn, nhưng chúng đã ẩn đạt từ lâu. Nó phát triển trong một khoảng thời gian, bắt đầu bằng việc tắc nghẽn lỗ chân lông và kết thúc bằng chứng viêm do vi khuẩn gây ra. Cần cùng một khoảng thời gian để mụn hình thành cũng như để biến mất.

Có thể hết mụn chỉ qua một đêm

Nghe hay như vậy nhưng tiếc là nó không đúng. Các nghiên cứu cho thấy rằng tuân theo một thói quen kéo dài hoặc điều trị trong bốn đến sáu tuần có thể bắt đầu cho thấy những lợi ích đối với vẻ ngoài của làn da của bạn. Có thể mất một lúc để da sạch hoàn toàn. Nếu bạn thấy những thay đổi tích cực, hãy tiếp tục với quy trình tương tự, vì nó có thể ngăn ngừa mụn mới.

Nổi mụn chỉ do thói quen xấu gây ra

Chiến đấu với mụn chưa bao giờ dễ dàng và đây cũng là những lầm tưởng về mụn mà bạn hay gặp phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nổi mụn có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm vệ sinh kém, chăm sóc da và thói quen ăn uống không tốt. Bất kể ai đó rửa mặt thường xuyên như thế nào, mụn vẫn có thể phát triển. Làm sạch quá mức sẽ chỉ làm suy giảm sức khỏe làn da của bạn. Hãy lưu ý rằng nội tiết tố cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với vẻ ngoài.

Chỉ mặt bị nổi mụn

Khuôn mặt có thể là nơi nổi mụn rõ ràng nhất, nhưng các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như ngực, lưng, chân, đùi, v.v., cũng dễ bị nổi mụn. Cần chăm sóc nhiều hơn để điều trị mụn nhọt trên cơ thể nếu nó xuất hiện ở nhiều khu vực.

Theo Femina

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