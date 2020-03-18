Chia sẻ cách giảm béo mặt nhanh nhất tại nhà đơn giản

Một số lý do hàng đầu khiến bạn béo mặt là:

Béo mặt không chỉ là vấn đề về ngoại hình mà nó còn cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vậy tại sao lại béo mặt, đâu là cách giảm béo mặt nhanh nhất và an toàn tại nhà, đừng bỏ qua những thông tin hữu ích dưới đây.

- Mất nước: Khi cơ thể thiếu và không được cấp nước kịp thời, nó có xu hướng giữ nước. Khuôn mặt là một trong những khu vực mà cơ thể có thể giữ được nhiều nước hơn.

- Đồ ăn vặt: Ăn nhiều đồ vặt khiến cơ thể tăng cân nhưng thiếu hụt vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác dẫn đến bị béo mặt. Hơn nữa, do nạp quá nhiều carbohydrate và muối khiến nhiều bạn sưng bọng mắt, tạo cảm giác mặt to hơn.

- Lão hóa: Khi già đi, sự thay đổi nội tiết tố khiến da mất đi độ đàn hồi, dẫn đến khuôn mặt chảy và sưng húp, gây cảm giác béo mặt hơn.

- Uống rượu: Rượu làm cơ thể mất nước nên nó xu hướng giữ nước sau đó khiến khuôn mặt trông mập hơn.

- Di truyền: Đôi khi có thể là do gen mang lại cho bạn một khuôn mặt béo.

- Ảnh hưởng bệnh: Béo mặt cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề trong cơ thể như bệnh về thận, nhiễm trùng xoang, dị ứng, côn trùng cắn, quai bị, các vấn đề về răng miệng, phù nề,…

Khi đã biết những gì có thể gây ra béo mặt nhưng làm sao để giảm béo mặt vẫn là một câu hỏi khó. Cùng tuân thủ theo hướng dẫn cách giảm béo mặt nhanh và hiệu quả dưới đây để nhanh chóng có khuôn mặt thon gọn như ý.

Cách giảm béo mặt nhanh và hiệu quả

2.1. Thực đơn giảm béo mặt

Ăn nhiều hoa quả giúp thải độc cơ thể và ngăn ngừa mỡ tích tụ trên mặt

Một chế độ ăn uống lành mạnh hạn chế đồ chiên xào, rán nướng với tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết không chỉ giảm béo mặt mà còn giúp giảm cân toàn diện.

Ăn gì để giảm béo mặt nhanh nhất sẽ được trả lời với những thực đơn sau:

- Bổ sung nhiều trái cây tươi trong thực đơn ăn hàng ngày như bưởi, cam, đu đủ, tránh trái cây đóng hộp hoặc bảo quản vì chúng chứa đường, natri hoặc chất bảo quản khác dễ gây đầy hơi.

- Ăn nhiều rau xanh vì chất xơ trong rau quả giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và cải thiện tiêu hóa. Rau xanh cũng cung cấp tất cả các khoáng chất và vitamin cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh.

- Uống nhiều nước ngày từ 8-10 cốc đảm bảo cơ thể đủ nước và giúp loại bỏ lượng natri dư thừa mà bạn đã lưu trữ trong cơ thể thông qua lượng muối.

- Hạn chế ăn muối vì tất cả các thực phẩm bản thân nó đều có một lượng muối tự nhiên. Bạn không cần thêm nhiều muối vào chúng. Chỉ mất vài ngày bạn sẽ quen với chế độ ăn có hàm lượng muối thấp.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu kali. Một số hoa quả như chuối, cà rốt, rau bina, nho khô v.v ... có lượng kali cao trong đó.

Khi thực hiện thực đơn giảm béo mặt, điều quan trọng là không được bỏ bữa, đừng nghĩ rằng việc ăn ít, nhịn ăn sẽ giúp bạn giảm béo mặt nhanh chóng. Hãy ăn nhiều bữa nhỏ nhiều lần trong ngày. Điều này sẽ giúp tăng cường sự trao đổi chất cơ thể giúp giảm béo hiệu quả, cải thiện tiêu hóa.

2.2. Giảm béo mặt tự nhiên

Cách giảm béo mặt bằng đá lạnh

Áp đá lạnh trên mặt giúp thành mạch máu co lại, kích thích quá trình đốt cháy mỡ diễn ra nhanh hơn, từ đó làm giảm bọng mắt và giảm mỡ mặt hiệu quả.

Hướng dẫn cách giảm béo mặt bằng đá lạnh đơn giản tại nhà

Chuẩn bị:

- Nước

- 3-4 viên đá lạnh

- Bát lớn

Thực hiện giảm béo mặt bằng đá lạnh như sau:

- Rửa sạch và đổ nước đến lưng bát.

- Thả đá viên vào bát

- Nhắm mắt và miệng, nín thở, cúi mặt xuống bát. Giữ mặt trong nước lạnh từ 5-10 giây hoặc đến khi bạn thấy khó thở thì dừng lại.

- Lặp lại trong 3-5 lần.

- Ngoài ra, bạn có thể dùng cách thứ 2 là bọc đá viên trong khăn sạch và áp lên mặt trong vài phút cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Chườm đá lạnh kiên trì trong 2 tháng sẽ giúp bạn sở hữu một khuôn mặt thon gọn hơn hẳn, không những thế, nó còn giúp làm đẹp da, hạn chế lão hóa, mang lại ngoại hình trẻ trung cho các bạn nữ.

Hướng dẫn cách giảm béo mặt bằng thìa

Cách làm giảm béo mặt bằng thìa là một phương pháp nổi tiếng ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc giúp tăng cường lưu thông máu và hạn chế tích tụ mỡ trên mặt. Kiên trì thực hiện trong 1 tuần các bạn có thể giảm tới 3mm mặt.

Chuẩn bị: Chuẩn bị thìa sứ sạch, tiến hành mát xa mặt kết hợp dầu oliu hoặc dầu dừa để tăng cường hiệu quả.

Lưu ý không dùng thìa kim loại hay thìa nhựa có thể gây xước mặt.

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch và thoa tinh dầu dưỡng, dầu oliu hoặc dầu dừa đều khắp mặt. Việc thoa này sẽ giúp da mềm mại, đàn hồi, giảm thiểu tổn thương có thể có trong quá trình mát xa.

Bước 2: Quay mặt thìa vào trong, mát xa nhẹ nhàng phần xương hàm từ cằm lên tai như hình trong 60s mỗi bên.

Bài mát xa bằng thìa giảm béo mặt dễ thực hiện tại nhà

Bước 3: Hướng lòng thìa vào trong, mát xa hai bên má hướng từ trong cánh mũi sang hai bên trong 60s mỗi bên má.

Giảm béo mặt bằng thìa kết hợp mát xa làm đẹp da

Bước 4: Dùng cán thìa mát xa vùng trán, kéo ngược từ lòng mày lên vùng chân tóc, từ trái qua phải trong 60s.

Giảm béo mặt bằng thìa giúp giảm nếp nhăn trán

Bước 5: Xoay mặt thìa ra ngoài để mát xa vùng da cổ, di chuyển thìa từ dưới lên trên theo đường thẳng.

Giảm béo mặt bằng thìa đánh tan nọng cằm

Sau đó xoay mặt thìa vào trong, mát xa vùng cổ theo hướng ngược lại từ trên xuống dưới như hình.

Bài mát xa bằng thìa giúp thon gọn vùng cằm, cổ

Chú ý tổng thời gian massage cả 5 bước không quá 10 phút. Kiên trì thực hiện cách giảm béo mặt bằng thìa này sẽ giúp thổi bay mỡ thừa, thon gọn đường nét trên khuôn mặt rõ rệt.

Mách nhỏ cách giảm béo mặt bằng muối và chanh tươi phổ biến

Pha nước chanh muối ấm uống vào buổi sáng không chỉ là một thức uống detox tốt cho cơ thể mà còn là cách giảm béo mặt nhanh nhất tại nhà vô cùng an toàn và dễ thực hiện.

Cách giảm béo mặt bằng muối hiệu quả bất ngờ chỉ sau 1 tháng

Chuẩn bị: Muối trắng và chanh tươi rửa sạch.

Thực hiện: Hòa tan 1 thìa cà phê muối trắng với 500 ml nước ấm, sau đó vắt thêm chanh, khuấy đều rồi uống vào buổi sáng, trước khi ăn cơm.

Do nước chanh muối ngăn cản dạ dày hấp thu dinh dưỡng và nước chanh là axit có thể gây viêm loét dạ dày nên chỉ uống tối đa tuần 3-4 lần để tránh ảnh hưởng sức khỏe và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra các bạn có thể áp dụng hai cách giảm béo mặt bằng muối dễ thực hiện khác là xông hơi mặt bằng nước muối và mát xa mặt với muối hột đều giúp kích thích tuần hoàn máu, kháng khuẩn và làm sạch da. Tuy nhiên do muối có tính chất sát khuẩn nên áp dụng tuần 1 lần để tránh khiến da nhạy cảm và bắt nắng.

2.3. Giảm béo mặt tự nhiên với các bài tập

Bài tập Yoga môi cá giảm béo mặt

Bài tập này làm săn chắc cơ má và giúp bạn giảm béo mặt đáng kể.

Bài tập Yoga môi cá giúp giảm béo mặt tự nhiên

Các bạn hóp má càng sâu càng tốt, đôi môi sẽ mím lại trông giống như môi cá, đếm đến 10 thì thả lỏng, lặp lại 5 lần, ngày tập 2-3 lần sẽ giúp bạn nhanh chóng có khuôn mặt thon gọn như ý.

Cách giảm béo mặt nhanh và hiệu quả: Nói X và O nhiều lần

Đây là bài tập đơn giản, có thể thực hiện bất cứ lúc nào mà có tác động đánh tan các túi mỡ trên mặt nhanh chóng. Chỉ cần nói lặp lại hai chữ X và O trong khoảng 15 phút/lần. Thực hiện nhiều lần trong ngày, kiên trì trong 3 tuần sẽ thấy tác động rõ rệt của bài tập.

Làm sao để giảm béo mặt? Hãy nhai kẹo cao su

Khi nhai kẹo cao su sẽ kích thích hoạt động của các cơ hàm giúp đốt cháy năng lượng, giảm béo mặt tích cực.

Không mất nhiều thời gian và chi phí, những cách giảm béo mặt nhanh nhất tại nhà được giới thiệu trên đây giúp khuôn mặt mũm mĩm trở nên thon gọn, đánh bay nọng cằm xấu xí đồng thời mang lại cho chị em làn da trẻ trung, tươi tắn đầy căng mịn. Chúc các bạn thực hiện thành công.