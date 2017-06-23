Chỉ với 2 viên thuốc này, da trắng như trứng gà bóc và lỗ chân lông biến mất 100%

Làm trắng da mặt bằng các liệu pháp thiên nhiên từ lâu đã trở thành mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ vì nó có nhiều ưu điểm như không gây kích ứng, an toàn, dễ dùng. Có nhiều nguyên nhân khiến da bị đen sạm như gen bẩm sinh, việc chăm sóc da không đúng cách, ánh nắng mặt trời hay ô nhiễm không khí. Để da trắng dần lên, bạn cần biết kết hợp giữa việc chăm sóc và bảo vệ da. Với công thức sau, các nguyên liệu chủ yếu bao gồm: Vitamin E, nước vo gạo, mật ong, rượu nếp, chanh tươi.

- Nước vo gạo: Từ lâu đã là 1 phương pháp làm đẹp của người Nhật. Gạo chứa Vitamin E, B1, có tác dụng làm trắng da. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo việc chọn được gạo sạch vì các loại phân thuốc hóa chất sẽ làm tổn thương da khi sử dụng.

- Rượu nếp: Rượu là thành phần lên men tự nhiên từ gạo. Vì thế nó có đầy đủ những tính chất của gạo và thêm công dụng của men rượu. Rượu nếp giúp làm trẻ hóa da, đặc biệt là cho phụ nữ sau sinh và phụ nữ có làn da bị tổn thương.

- Chanh tươi: Chứa axit citric nhẹ, giúp tẩy tế bào chết và làm mới làn da. Tuy nhiên chanh tươi có tính bắt nắng do đó chúng ta không dùng quá nhiều.

Công thức này được phát triển trên nền tảng công thức làm đẹp của phụ nữ Nhật với rượu trắng và mật ong. Vào thời xa xưa, khi chưa có các loại mỹ phẩm hiện đại như bây giờ, làm đẹp với rượu là cách được nhiều Geisha sử dụng để có làn da trắng không tì vết.

Nguyên liệu:

- Gạo

- Rượu nếp

- Mật ong

- 2 viên Vitamin E

- 1/3 quả chanh

Cách làm:

Cho nước vào gạo, vo nhẹ và bỏ nước đầu đi để loại bỏ bụi bẩn. Tiếp theo, đổ thêm nước ở mức xâm xấp, vo kỹ cho gạo tiết ra cám, đổ nước này sang một cái chén để lắng 15- 20 phút. Khi thấy nước gạo chia 2 phần trong và đụ, bạn bỏ phần trong đi chỉ lấy phần đục, sệt, khoảng 10ml

Thêm vào nước vo gạo 10ml rượu nếp, 2 thìa mật ong, vài giọt nước cốt chanh. Cắt 2 viên Vitamin E lấy phần dầu bên trong ra và trộn vào.

Rửa mặt sạch, dùng tay hoặc cọ mặt nạ phết đều hỗn hợp vừa làm lên da, massage nhẹ nhàng trong 15 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào tế bào da bên trong rồi để yên trên da thêm 15 phút. Làm tuần 3 lần vào buổi tối để cảm nhận sự thay đổi của làn da. Da sẽ trở nên trắng và căng mịn hơn, nếp nhăn biến mất đồng thời giảm thâm nám rõ rệt.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: cách làm mứt cà rốt dẻo, cách làm mứt cà rốt