Chị em tóc yếu, tóc mỏng dễ gãy rụng lưu ngay các cách này để cải thiện mái tóc

Làm đẹp 01/07/2022 08:27

Để cải thiện mái tóc thưa và mỏng, có 4 cách siêu đơn giản ai cũng áp dụng được.

1. Dùng nước ép hành tây

Trong nước ép hành tây có chứa lưu huỳnh. Khi thoa lên da dầu, lưu huỳnh sẽ giúp hỗ trợ tóc dày và chắc khỏe. Từ đó sẽ ngăn ngừa rụng tóc và thúc đẩy được sự phát triển của tóc, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất collagen, giữ tóc chắc khỏe và dày mượt. Ngoài ra, hành tây cũng giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường cung cấp máu cho các nang tóc, cải thiện sự phát triển của tóc. 

Chị em tóc yếu, tóc mỏng dễ gãy rụng lưu ngay các cách này để cải thiện mái tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Massage da đầu

Massage da đầu là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại có hiệu quả đặc biệt với những mái tóc tổn thương do gãy rụng. Massage da đầu sẽ giúp kéo căng các tế bào của nang lông và kích thích chúng tạo ra những sợi lông riêng lẻ, dày hơn. Theo một nghiên cứu vào năm 2019, gần 70% người tham gia đã nhận thấy chứng rụng tóc của họ được cải thiện nhờ chăm chỉ massage da đầu mỗi ngày.

Chị em tóc yếu, tóc mỏng dễ gãy rụng lưu ngay các cách này để cải thiện mái tóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Sử dụng dầu hương thảo

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy dầu hương thảo có hiệu quả tương đương với thuốc minoxidil (một loại thuốc dùng để chữa tóc mỏng). Mặc dù đem lại hiệu quả tương đương trong vòng 6 tháng nhưng dầu hương thảo ít gây ngứa hơn so với minoxidil. Bên cạnh đó, dầu hương thảo còn giúp ức chế hormone gây rụng tóc. Chị em có thể thoa trực tiếp dầu hương thảo lên chân tóc hoặc trộn cùng dầu gội đầu để sử dụng hàng tuần. Ngoài ra, tinh dầu hương thảo còn có mùi hương rất dễ chịu.

Chị em tóc yếu, tóc mỏng dễ gãy rụng lưu ngay các cách này để cải thiện mái tóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Sử dụng bộ lọc nước

Chất lượng nước trong gia đình thật ra cũng có ảnh hương rất lớn tới tình trạng tóc. Nguồn nước có chứa nhiều khoáng chất như canxi, thủy ngân, magie, niken có thể bám vào tóc và khiến tóc nhanh bết, xơ cứng, dễ gãy rụng. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc sử dụng thêm 1 bộ lọc nước chất lượng để giúp nâng cao chất lượng nước, loại bỏ tạp chất.

Chị em tóc yếu, tóc mỏng dễ gãy rụng lưu ngay các cách này để cải thiện mái tóc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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