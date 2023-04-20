Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ

Làm đẹp 20/04/2023 11:38

Đôi môi của Hồ Ngọc Hãy gây chú ý và là tâm điểm gây tranh cãi.

Mới đây, trong một sự kiện, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vẫn lộng lẫy như thường lệ tại mọi sự kiện mà cô có mặt. Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện tự một sự kiện với nguyên cây  trang phục đen ôm sát hình thể, cộng thêm sợ dây chuyền sáng chói trên cổ. Tuy nhiên, đôi môi của cô nàng lại bị netizen đánh giá không phù hợp với phần nhìn. 

Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà trong một sự kiện mới đây - Ảnh: Instagram
Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 2
Diện mạo khác lạ của Hồ Ngọc Hà trong màu son mới khiến khán giả chia làm 2 phe - Ảnh: Instagram

 Đã từ lâu, cách trang điểm và ăn mặc sang chảnh của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành "bách khoa toàn thư" cho phái nữ. Cách cô diện trang phục luôn toát lên sự hài hòa và sang chảnh. Thế nên, trong sự kiện gần đây, một số khán giả cho rằng phong độ cô giảm sút đáng kể khi chọn màu son có phần trầm lắng.

Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 3
Một bộ phận người hâm mộ của Hồ Ngọc Hà cho rằng "giao diện" lần này của cô vẫn sang chảnh như mọi khi chứ không hề đáng bị "chê trách". Đồng thời, việc đổi màu son môi là một cách để "nữ hoàng giải trí" làm mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng - Ảnh: Instagram

 

Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 4
Bên cạnh đó, số khác còn chỉ ra viền môi của nữ ca sĩ quá đậm, làm cho sắc màu của môi trông "khó coi" - Ảnh: Instagram

 

Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 5

Một bộ phận khác lại cho rằng nếu như Hồ Ngọc Hà đổi thành son màu đỏ thì có lẽ tổng thể sẽ hoàn hảo hơn hẳn - Ảnh: Instagram

Nhìn chung, son màu nude nhạt không phải là thị hiếu của đại đa số người Việt, trong khi rất nhiều những beauty blogger nổi tiếng thế giới vẫn xài như "cơm bữa". Chính vì thế mà sẽ có một số người thấy xấu vì lạ mắt, số còn lại thấy đẹp vì Hồ Ngọc Hà đã không đi theo lối mòn cũ với son đỏ hay màu cam hồng như cô vẫn thường làm.

Chỉ cần đổi màu son mới, Hồ Ngọc Hà vẫn gây tranh cãi với vẻ ngoài khác lạ - Ảnh 6
Khán giả đã quen với màu son tươi tắn và thời thượng của Hà Hồ nên việc cô làm mới bản thân của cô lần này có phần gây chú ý hơn hẳn - Ảnh: Instagram 

 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà son màu nude nữ hoàng giải trí

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