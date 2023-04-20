Mới đây, trong một sự kiện, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vẫn lộng lẫy như thường lệ tại mọi sự kiện mà cô có mặt. Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện tự một sự kiện với nguyên cây trang phục đen ôm sát hình thể, cộng thêm sợ dây chuyền sáng chói trên cổ. Tuy nhiên, đôi môi của cô nàng lại bị netizen đánh giá không phù hợp với phần nhìn.

Hồ Ngọc Hà trong một sự kiện mới đây - Ảnh: Instagram

Diện mạo khác lạ của Hồ Ngọc Hà trong màu son mới khiến khán giả chia làm 2 phe - Ảnh: Instagram

Đã từ lâu, cách trang điểm và ăn mặc sang chảnh của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành "bách khoa toàn thư" cho phái nữ. Cách cô diện trang phục luôn toát lên sự hài hòa và sang chảnh. Thế nên, trong sự kiện gần đây, một số khán giả cho rằng phong độ cô giảm sút đáng kể khi chọn màu son có phần trầm lắng.