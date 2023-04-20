Đôi môi của Hồ Ngọc Hãy gây chú ý và là tâm điểm gây tranh cãi.
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Mới đây, trong một sự kiện, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà vẫn lộng lẫy như thường lệ tại mọi sự kiện mà cô có mặt. Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện tự một sự kiện với nguyên cây trang phục đen ôm sát hình thể, cộng thêm sợ dây chuyền sáng chói trên cổ. Tuy nhiên, đôi môi của cô nàng lại bị netizen đánh giá không phù hợp với phần nhìn.
Đã từ lâu, cách trang điểm và ăn mặc sang chảnh của giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trở thành "bách khoa toàn thư" cho phái nữ. Cách cô diện trang phục luôn toát lên sự hài hòa và sang chảnh. Thế nên, trong sự kiện gần đây, một số khán giả cho rằng phong độ cô giảm sút đáng kể khi chọn màu son có phần trầm lắng.
Nhìn chung, son màu nude nhạt không phải là thị hiếu của đại đa số người Việt, trong khi rất nhiều những beauty blogger nổi tiếng thế giới vẫn xài như "cơm bữa". Chính vì thế mà sẽ có một số người thấy xấu vì lạ mắt, số còn lại thấy đẹp vì Hồ Ngọc Hà đã không đi theo lối mòn cũ với son đỏ hay màu cam hồng như cô vẫn thường làm.