Chỉ cần 10 ngày để trị nứt gót chân bằng aspirin giúp tạm biệt gót chân khô nứt nẻ

Aspirin là một loại thuốc tây tổng hợp có khả năng giảm đau mạnh mẽ. Nó được dùng để giảm đau khẩn cấp trong các trường hợp cơ thể bị tổn thương, tạo cảm giác dễ chịu cho con người hơn. Nó là thuốc ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực y tế và mọi người cũng chủ yếu biết đến công dụng này.

Tình trạng da khô ráp, bong tróc kéo dài sẽ nhanh chóng làm mất đi vẻ đẹp đôi chân của bạn. Bên cạnh việc gót chân bị nứt nẻ ra thì nó còn khiến bạn cảm thấy đau nhức rất khó chịu. Đừng để vấn đề này trở nên trầm trọng mới nghĩ đến chuyện điều trị thì lúc này quá trình chăm sóc da chân sẽ khó khăn hơn. Vậy, ngay từ khi đã có dấu hiệu da bị khô xơ, nứt nẻ, bạn hãy áp dụn ngay cách trị nứt gót chân bằng aspirin . Công thức đơn giản này sẽ cải thiện da khô và giúp đôi chân của được duy trì trạng thái đẹp và quyến rũ nhất.

Tuy nhiên, aspirin không chỉ dừng lại chỉ là một loại thuốc giảm đau. Các chuyên gia đã nghiên cứu và chỉ ra rằng nó còn nhiều khả năng khác, trong đó có làm đẹp da và trị nứt gót chân hiệu quả.

Aspirin được tổng hợp từ nhiều loại thảo dược và một số chất hóa học khác nhau. Những thành phần này gộp lại giúp tẩy trắng da, dưỡng da mềm mịn hơn. Đồng thời nó hỗ trợ tái tạo tế bào da, phát triển tế bào da mới, nối liền cấu trúc các tế bào da lại với nhau. Nhờ vậy mà sau môt khoảng thời gian, đôi chân của bạn sẽ giảm đi đáng kể tình trang khô xơ, bong tróc và bị nứt nẻ xấu xí.

Chỉ cần vài viên aspirin trị nứt gót chân mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự lựa chọn của mình không hề sai tý nào nếu như áp dụng nó đúng cách.

Cách trị nứt gót chân bằng aspirin

Nếu bạn đang bối rối vì không biết làm cách nào để trị gót chân bị nứt nẻ với aspirin thì đừng lo lắng, những công thức gợi ý sau đây sẽ giúp ích được nhiều cho bạn.

Sử dụng aspirin và chanh

Không cần nói nhiều, chắc bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời của chanh rồi. Nhờ thành phần vitamin C và axit amin, chanh giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da, dưỡng da căng mịn hơn, trắng hồng hơn, loại bỏ mụn nhọt, kích thích tế bào da mới phát triển. Dùng chanh và aspirin kết hợp sẽ giúp điều trị nứt gót chân hiệu quả.

- Nghiền khoảng 10 viên thuốc aspirin thành bột.

- Trộn bột aspirin với nước cốt chanh rồi dùng bông gòn thấm lấy hỗn hợp này và đắp lên vùng gót chân.

- Lấy bao nilon bịt kín vùng gót chân lại để đảm bảo hỗn hợp phát huy tốt công dụng của mình.

- Đợi khoảng 30 phút hoặc bạn có thể giữ lại qua đêm rồi rửa sạch với nước ấm cũng được.

Dùng aspirin kết hợp rượu vodka

Đây là cách đơn giản nhưng ít ai biết đến đó nhé. Rượu vodka may mắn lọt vào danh sách có thể kết hợp với aspirin để trị nứt gót chân. Nếu các ông chồng của bạn đang có chai rượu này trong nhà thì hãy lấy ra mà dùng để ông chồng bớt uống rượu lại cũng tốt đấy.

- Cũng giống như cách trên, trộn rượu vodka với thuốc aspirin đã nghiền thành bột.

- Cho hỗn hợp này lên miếng gạc y tế và đắp lên vùng gót chân. Giữ cố định lại bằng băng dán nhé.

- Sau khoảng 30 phút rồi gỡ ra, rửa chân lại với nước ấm.

Ngoài 2 cách trị nứt gót chân bằng aspirin này, bạn còn có thể kết hợp nó tương tự với cồn y tế hoặc kem dưỡng vaseline. Áp dụng đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ để sớm lấy lại vẻ đẹp láng mịn của đôi chân nhé.