Chỉ cần 10 ngày để trị nứt gót chân bằng aspirin giúp tạm biệt gót chân khô nứt nẻ

Làm đẹp 01/11/2017 13:30

Đừng bận tâm vì gót chân khô nứt nẻ xấu xí, chỉ cần dùng cách trị nứt gót chân bằng aspirin mỗi ngày là đủ. Bạn sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ chỉ sau một thời gian ngắn.

Tình trạng da khô ráp, bong tróc kéo dài sẽ nhanh chóng làm mất đi vẻ đẹp đôi chân của bạn. Bên cạnh việc gót chân bị nứt nẻ ra thì nó còn khiến bạn cảm thấy đau nhức rất khó chịu. Đừng để vấn đề này trở nên trầm trọng mới nghĩ đến chuyện điều trị thì lúc này quá trình chăm sóc da chân sẽ khó khăn hơn. Vậy, ngay từ khi đã có dấu hiệu da bị khô xơ, nứt nẻ, bạn hãy áp dụn ngay cách trị nứt gót chân bằng aspirin. Công thức đơn giản này sẽ cải  thiện da khô và giúp đôi chân của được duy trì trạng thái đẹp và quyến rũ nhất.

Vi sao thuốc aspirin giúp trị nứt gót chân?

Aspirin là một loại thuốc tây tổng hợp có khả năng giảm đau mạnh mẽ. Nó được dùng để giảm đau khẩn cấp trong các trường hợp cơ thể bị tổn thương, tạo cảm giác dễ chịu cho con người hơn. Nó là thuốc ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực y tế và mọi người cũng chủ yếu biết đến công dụng này.

 

Tuy nhiên, aspirin không chỉ dừng lại chỉ là một loại thuốc giảm đau. Các chuyên gia đã nghiên cứu và chỉ ra rằng nó còn nhiều khả năng khác, trong đó có làm đẹp da và trị nứt gót chân hiệu quả.

 

Ngoài việc giảm đau, aspirin còn giúp trị nứt gót chân hiệu quả
Ngoài việc giảm đau, aspirin còn giúp trị nứt gót chân hiệu quả (Ảnh: Internet)

Aspirin được tổng hợp từ nhiều loại thảo dược và một số chất hóa học khác nhau. Những thành phần này gộp lại giúp tẩy trắng da, dưỡng da mềm mịn hơn. Đồng thời nó hỗ trợ tái tạo tế bào da, phát triển tế bào da mới, nối liền cấu trúc các tế bào da lại với nhau. Nhờ vậy mà sau môt khoảng thời gian, đôi chân của bạn sẽ giảm đi đáng kể tình trang khô xơ, bong tróc và bị nứt nẻ xấu xí.

 

Chỉ cần vài viên aspirin trị nứt gót chân mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự lựa chọn của mình không hề sai tý nào nếu như áp dụng nó đúng cách.

Cách trị nứt gót chân bằng aspirin

Nếu bạn đang bối rối vì không biết làm cách nào để trị gót chân bị nứt nẻ với aspirin thì đừng lo lắng, những công thức gợi ý sau đây sẽ giúp ích được nhiều cho bạn.

 

Sử dụng aspirin và chanh

 

Không cần nói nhiều, chắc bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời của chanh rồi. Nhờ thành phần vitamin C và axit amin, chanh giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da, dưỡng da căng mịn hơn, trắng hồng hơn, loại bỏ mụn nhọt, kích thích tế bào da mới phát triển. Dùng chanh và aspirin kết hợp sẽ giúp điều trị nứt gót chân hiệu quả.

 

Trị nứt gót chân nhanh chóng hơn nhờ aspirin và chanh
Trị nứt gót chân nhanh chóng hơn nhờ aspirin và chanh (Ảnh: Internet)

- Nghiền khoảng 10 viên thuốc aspirin thành bột.

 

- Trộn bột aspirin với nước cốt chanh rồi dùng bông gòn thấm lấy hỗn hợp này và đắp lên vùng gót chân.

 

- Lấy bao nilon bịt kín vùng gót chân lại để đảm bảo hỗn hợp phát huy tốt công dụng của mình.

 

- Đợi khoảng 30 phút hoặc bạn có thể giữ lại qua đêm rồi rửa sạch với nước ấm cũng được.

 

Dùng aspirin kết hợp rượu vodka

 

Đây là cách đơn giản nhưng ít ai biết đến đó nhé. Rượu vodka may mắn lọt vào danh sách có thể kết hợp với aspirin để trị nứt gót chân. Nếu các ông chồng của bạn đang có chai rượu này trong nhà thì hãy lấy ra mà dùng để ông chồng bớt uống rượu lại cũng tốt đấy.

 

Đắp hỗn hợp aspirin và vodka lên gót chân trị da khô nứt nẻ hiệu quả
Đắp hỗn hợp aspirin và vodka lên gót chân trị da khô nứt nẻ hiệu quả (Ảnh: Internet)

- Cũng giống như cách trên, trộn rượu vodka với thuốc aspirin đã nghiền thành bột.

 

- Cho hỗn hợp này lên miếng gạc y tế và đắp lên vùng gót chân. Giữ cố định lại bằng băng dán nhé.

 

- Sau khoảng 30 phút rồi gỡ ra, rửa chân lại với nước ấm.

 

Ngoài 2 cách trị nứt gót chân bằng aspirin này, bạn còn có thể kết hợp nó tương tự với cồn y tế hoặc kem dưỡng vaseline. Áp dụng đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ để sớm lấy lại vẻ đẹp láng mịn của đôi chân nhé.

 

>> Chưa tới 2.000 đồng mỗi ngày để trị nứt gót chân bằng baking soda bạn đã biết chưa?

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   trị nứt gót chân bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới