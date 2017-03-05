Chỉ cần 1 quả trứng gà và một chén bột sắn dây, da trắng bật tông sau lần đầu sử dụng

Cây sắn dây nổi tiếng với công dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Từ đó, người ta thường dùng sắn dây dưới dạng bột để pha nước uống, nấu chè. Bột sắn dây có tính bình, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc nên được áp dụng trong rất nhiều trường hợp. Ngoài dùng làm thực phẩm, bột sắn dây còn có thể làm trắng da toàn thân rất hiệu quả.

Bột sắn dây có chứa Vitamin A, E, C, có công dụng làm trắng da nhờ giảm thiểu sắc tố melanin đồng thời bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nó còn làm dịu da cháy nắng, bỏng rát và ngăn ngừa tình trạng thâm sạm, nám da do tiếp xúc với tia UV. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng bột sắn dây không, da có thể sẽ bị khô do đó người ta thường kết hợp nó với một số nguyên liệu tự nhiên khác là cám gạo, mật ong và trứng gà.

- Cảm gạo: Chứa Vitamin B1 giúp làm trắng da từ bên trong nhưng không gây bắt nắng.

- Mật ong: Là nguyên liệu kháng khuẩn và giữ ẩm tuyệt vời, làm mềm da ngay cả những vùng bị khô sạm.

- Trứng gà: Chứa arburtin, giúp dưỡng ẩm và trẻ hoá da tự nhiên

Công thức 1:

Nguyên liệu:

- Bột sắn dây: 50g

- Trứng gà 1 quả

- Cám gạo: 100g

- Mật ong 3 thìa cafe

- Dầu dừa 1 thìa cafe

- Sữa tươi: 100ml

Cách làm:

Đầu tiên, bạn trộn cám gạo và sắn dây tỷ lệ bằng nhau trong một cái chén. Tiếp theo, cho thêm mật ong và dầu dừa vào tiếp tục khuấy đều rồi thêm sữa tươi, 1 quả trứng gà đánh tan tiếp tục khuấy.

Tắm sạch, tẩy tế bào chết với bông tắm hoặc xơ mướp thật kỹ. Thoa hỗn hợp lên da, massage 20 phút và tắm lại với nước.

Tuần làm 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Công thức 2:

Nguyên liệu:

- Bột sắn dây 50g

- Bia: 20ml

- Trứng gà: 1 quả

- Dầu olive 3 thìa cafe

Cách làm:

Bạn có thể chọn bất cứ loại bia nào tuỳ thích, để nhiệt độ phòng. Cho bột sắn và trứng gà vào chén, sau đó đổ bia từ từ vào chén bột sắn cho tới khi bạn có được hỗn hợp sệt. Cuối cùng cho thêm 3 thìa dầu olive vào khuấy đều. C

Tắm sạch, thoa hỗn hợp lên da, massage 20 phút và tắm lại với nước, lau khô thoa kem dưỡng ẩm.

Cả 2 công thức trên đều phù hợp với mọi loại da và bạn có thể dùng mỗi tuần từ 2-3 lần hoặc hơn nếu muốn hiệu quá trắng nhanh.