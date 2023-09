Chỉ cần 1 quả trứng gà và một chén bột sắn dây, da trắng bật tông sau lần đầu sử dụng

Bột sắn dây có chứa Vitamin A, E, C, có công dụng làm trắng da nhờ giảm thiểu sắc tố melanin đồng thời bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nó còn làm dịu da cháy nắng, bỏng rát và ngăn ngừa tình trạng thâm sạm, nám da do tiếp xúc với tia UV. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng bột sắn dây không, da có thể sẽ bị khô do đó người ta thường kết hợp nó với một số nguyên liệu tự nhiên khác là cám gạo, mật ong và trứng gà.

Công dụng từng thành phần: