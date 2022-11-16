Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là "siêu phẩm" cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy

Làm đẹp 16/11/2022 13:17

Tất cả chúng ta đều đã làm quen với siêu thực phẩm lô hội ở tuổi thiếu niên nếu không muốn nói là sớm hơn. Thành phần thực vật chắc chắn là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho da và tóc có thể hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề.

Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là 'siêu phẩm' cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam còn được gọi là "cây trường sinh", nguồn gốc của nha đam có thể bắt nguồn từ thời cổ đại, khi nó được sử dụng để chữa lành vết thương và vết cháy nắng nhờ các đặc tính chữa bệnh của nó. Về mặt hóa học được gọi là lô hội barbadensis, lô hội là thành phần chính trong nhiều sản phẩm chăm sóc da và tóc ngày nay.

Nha đam rất tốt cho mọi loại da. Nó thực sự chứa tới 95% là nước, khiến nó trở thành một chất tăng cường hydrat hóa không giống bất kỳ loại nào khác. Nhiều người không biết rằng lô hội cũng chứa axit salicylic, đó là lý do tại sao nó thường được khuyên dùng để trị mụn trứng cá và vết thâm.

Dưỡng ẩm cho da

Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là 'siêu phẩm' cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là một chất giữ ẩm tuyệt vời giúp làm đầy làn da của bạn với khả năng hydrat hóa. Nó chứa hàm lượng nước cao cộng với vitamin E có thể nuôi dưỡng làn da của bạn.

Chữa lành vết cháy nắng

Các đặc tính làm mát, làm dịu, làm dịu và chống viêm của lô hội siêu hiệu quả trong việc chữa lành vết cháy nắng và xử lý chúng một cách lâu dài. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể thoa một ít lô hội sau bất kỳ quy trình tẩy lông nào hoặc bất cứ khi nào da bị ửng đỏ và kích ứng.

Giúp trị mụn trứng cá

Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là 'siêu phẩm' cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Như đã đề cập trước đó, nha đam có chứa axit salicylic giúp điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Ngoài ra, vitamin C có trong thực vật có thể làm giảm sắc tố và các dấu vết để lại.

 

Chất gel lô hội mọng nước không chỉ là một chất làm dịu da tuyệt vời mà còn nuôi dưỡng da đầu và tóc, từ đó thúc đẩy tóc khỏe mạnh hơn.

Làm dịu da đầu ngứa

Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là 'siêu phẩm' cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị gàu hoặc da đầu dễ bị bong tróc, bạn sẽ biết nó có thể gây khó chịu và ngứa ngáy như thế nào. Một phương thuốc tự nhiên cho nó là lô hội có đặc tính làm dịu và dưỡng ẩm hoạt động hài hòa để giảm bớt tình trạng như vậy. Thêm vào đó, nó có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm, làm cho nó trở thành một nhà vô địch giảm ngứa.

Giúp tóc chắc khỏe

Chẳng cần tìm đâu xa, loại thảo dược này là 'siêu phẩm' cho vẻ đẹp làn da và mái tóc, giá cực rẻ ở chọ Việt mà ai cũng dễ tìm thấy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vì lô hội làm giảm gàu, lỗ chân lông không bị tắc nghẽn, kích thích mọc tóc. Tiếp theo, lô hội chứa nhiều vitamin, axit amin và axit béo giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc bằng cách giúp tóc chắc khỏe.

Theo Femina

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