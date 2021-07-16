Chẳng cần mỹ phẩm hàng hiệu, chị em tìm lại làn da body tuổi thanh xuân với các mẹo cực đơn giản tại nhà

Vì chỉ chăm chú chăm sóc da mặt mà ta quên rằng làn da cơ thể cũng cần được quan tâm không kém. Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn “phục hồi” vùng da cơ thể, lấy lại dáng vẻ nuột nà tuột thanh xuân.

Không tắm quá nhiều lần trong ngày Việc tắm quá nhiều lần trong ngày hay tắm quá lâu, tắm với nước có nhiệt độ cao sẽ khiến da bị hao hụt độ ẩm, trở nên khô và sần sùi. Hãy sử dụng loại sữa tắm dịu nhẹ có khả năng dưỡng ẩm để vừa loại bỏ được mồ hôi, chất bẩn vừa duy trì được độ mịn màng cho cơ thể.

Không tắm quá nhiều lần trong ngày và nên sử dụng sữa tắm dưỡng ẩm. Ảnh minh họa Massage body với dầu dưỡng Những loại dầu dưỡng với công thức chứa nhiều loại hạt, giàu vitamin E sẽ làm hồi sinh làn da cơ thể thô ráp, nuôi dưỡng da chuyên sâu. Bạn nên massage cơ thể hằng ngày sau khi tắm với loại dầu dưỡng phù hợp, việc làm này không chỉ khiến da săn chắc hơn mà còn hỗ trợ lưu thông khí huyết, giúp bạn giải tỏa căng thẳng, có được tinh thần sảng khoái và ngủ ngon hơn.

Massage body với dầu dưỡng mang lại làn da săn chắc và sức khỏe tinh thần tốt. Ảnh minh họa Tẩy da chết thường xuyên Tẩy tế bào chết là bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da, giúp da sạch sâu, lỗ chân lông khô thoáng từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tinh chất từ sữa tắm, dầu dưỡng dễ dàng thấm sâu, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng. Duy trì thói quen tẩy da chết cơ thể 1-2 lần trên tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Tẩy da chết là bước không thể để thiếu trong quy trình dưỡng da. Ảnh minh họa Chống nắng kỹ càng Có kết cấu dày hơn da mặt không có nghĩa là làn da cơ thể không cần được chống nắng, vùng da này cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và các tác nhân từ môi trường. Vì vậy bên cạnh che chắn bằng quần áo và các phụ kiện, bạn cần đầu tư một loại kem chống nắng chất lượng, phù hợp để làn da body được bảo vệ toàn diện. Thoa kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ảnh nắng mặt trời và các tác nhân môi trường. Ảnh minh họa

2 loại thịt phá huỷ collagen khủng khiếp gây già nhanh, phụ nữ sau tuổi 30 cần hạn chế Để làm chậm quá trình lão hóa, chị em nên xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt nên giảm tiêu thụ 2 loại thịt dưới đây.

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