Chẳng cần mỹ phẩm hàng hiệu, chị em tìm lại làn da body tuổi thanh xuân với các mẹo cực đơn giản tại nhà

Vì chỉ chăm chú chăm sóc da mặt mà ta quên rằng làn da cơ thể cũng cần được quan tâm không kém. Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn “phục hồi” vùng da cơ thể, lấy lại dáng vẻ nuột nà tuột thanh xuân.
Không tắm quá nhiều lần trong ngày
Việc tắm quá nhiều lần trong ngày hay tắm quá lâu, tắm với nước có nhiệt độ cao sẽ khiến da bị hao hụt độ ẩm, trở nên khô và sần sùi. Hãy sử dụng loại sữa tắm dịu nhẹ có khả năng dưỡng ẩm để vừa loại bỏ được mồ hôi, chất bẩn vừa duy trì được độ mịn màng cho cơ thể.
Massage body với dầu dưỡng
Những loại dầu dưỡng với công thức chứa nhiều loại hạt, giàu vitamin E sẽ làm hồi sinh làn da cơ thể thô ráp, nuôi dưỡng da chuyên sâu. Bạn nên massage cơ thể hằng ngày sau khi tắm với loại dầu dưỡng phù hợp, việc làm này không chỉ khiến da săn chắc hơn mà còn hỗ trợ lưu thông khí huyết, giúp bạn giải tỏa căng thẳng, có được tinh thần sảng khoái và ngủ ngon hơn.
Tẩy da chết thường xuyên
Tẩy tế bào chết là bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da, giúp da sạch sâu, lỗ chân lông khô thoáng từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tinh chất từ sữa tắm, dầu dưỡng dễ dàng thấm sâu, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng. Duy trì thói quen tẩy da chết cơ thể 1-2 lần trên tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt.
Chống nắng kỹ càng
Có kết cấu dày hơn da mặt không có nghĩa là làn da cơ thể không cần được chống nắng, vùng da này cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và các tác nhân từ môi trường. Vì vậy bên cạnh che chắn bằng quần áo và các phụ kiện, bạn cần đầu tư một loại kem chống nắng chất lượng, phù hợp để làn da body được bảo vệ toàn diện.