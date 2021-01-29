CEO Nguyễn Hằng: Thành công của phụ nữ là khi chuyện gia đình và sự nghiệp đều được chu toàn

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Venus là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị làm đẹp uy tín tại Việt Nam, do bà Nguyễn Thị Hằng sáng lập, bà Hằng hiện cũng đang giữ chức vụ CEO của công ty. Sau 7 năm khởi nghiệp, trải qua nhiều gian nan, ngày nay Venus đã trở thành một trong những công ty làm đẹp uy hàng đầu tại Việt Nam với 3 cơ sở lớn tại Hải Phòng và hàng trăm nhân viên.

Những dịch vụ mà Venus tập trung phân phối là: sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện. kinh doanh, nhập khẩu, phân phối các mỹ phẩm cao cấp. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty Venus đã nhận được danh hiệu Top 10 sản phẩm – dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng năm 2016 do hội Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam trao tặng và danh hiệu top sản phẩm – dịch vụ làm đẹp chất lượng vàng năm 2016 của Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội.

Suy nghĩ táo bạo, cá tính và nhiệt huyết

Suốt 7 năm qua, trải qua nhiều gian nan trong quá trình khởi nghiệp và tạo dựng thương hiệu trong ngành làm đẹp, công ty Venus do CEO Nguyễn Hằng lèo lái luôn kiên định với phương châm không sợ khó khăn, không nản thất bại, tất cả chỉ là thử thách để vươn mình trở thành một ông lớn trong lĩnh vực này.

Không chỉ riêng công ty Venus ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên thương trường, mà riêng CEO Nguyễn Hằng cũng để lại nhiều thành tựu trong ngành này. Khi tiếp xúc, chị Hằng luôn gây ấn tượng với người đối diện là một người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn bản lĩnh.

CEO Nguyễn Hằng chia sẻ: 'Mọi khó khăn chỉ là thử thách'

Chị Nguyễn Hằng chia sẻ dù sau 7 năm, chị và công ty Venus đã phần nào khẳng định được vị thế của mình nhưng chị vẫn dẫn dắt công ty với tư duy luôn giữ vững tinh thần, cởi mở để học hỏi và làm việc nhóm hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chị cũng chú trọng vào việc đầu tư khởi nghiệp và luôn muốn tạo ra sự khác biệt.

Phía sau sự thành công của doanh nhân Nguyễn Hằng là một gia đình hạnh phúc

Không chỉ là một nữ doanh nhân hết mình vì công việc, CEO Nguyễn Hằng còn là bà mẹ 3 con ở tuổi 32. Hạnh phúc đối với một nữ doanh nhân thành đạt như chị không có nghĩa là vợ chồng phải dắt tay nhau dạo phố, đi bên cạnh nhau trong mọi cuộc vui, mọi chặng đường, mà đôi khi chỉ là sự quan tâm, chia sẻ rất đời thường hằng ngày. Tuy thế, chị vẫn thiên về cách sống cổ điển kiểu "tam tòng-tứ đức" của người Á Đông.

CEO Nguyễn Hằng: 'Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho tôi phát triển sự nghiệp'

Quan điểm kinh doanh theo lời của chị là: "Mọi khó khăn chỉ và thử thách cho thành công lớn và vững mạnh hơn". Đúc rút từ những kinh nghiệm của mình, chị Hằng muốn chia sẻ với những bạn trẻ khởi nghiệp ngày nay: "Ngoài một kế hoạch cụ thể táo bạo thì niềm tin và sự suy nghĩ thận trọng cũng sẽ cho bạn suy nghĩ đúng đắn, giúp bạn sẵn sàng cho những thách thức mỗi ngày. Hãy luôn tích cực! Bên cạnh đó, sự chân thành cũng là điều khiến cho nhiều người có ý nghĩa bên bạn sẵn sàng đồng lòng hỗ trợ".