Làm trắng da với Vitamin E tại nhà, không cần tiêm botox collagen

Vitamin E từ lâu được xem như một thần dược làm đẹp của phụ nữ. Với cách sử dụng sau, bạn sẽ có làn da căng mịn, trẻ trung không một vết thâm nám.

Cô gái nào cũng ao ước sở hữu làn da mặt trắng mịn. Thế nhưng, làn da trắng bẩm sinh là điều không phải ai cũng có. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng sở hữu làn da trắng. Có nhiều nguyên nhân khiến da bị đen sạm như gen bẩm sinh, việc chăm sóc da không đúng cách, ánh nắng mặt trời hay ô nhiễm không khí. Để làm trắng da mặt, chúng ta có thể dùng nhiều biện pháp. Tuy nhiên để bảo đảm sức khỏe, bạn nên thử những nguyên liệu tự nhiên an toàn để da không bị bào mòn hay ảnh hưởng.

Ngoài công dụng làm trắng da, loại mặt nạ sau còn giúp da trẻ hóa từ bên trong từ 5-10 tuổi.

Vitamin B1 có trong gạo, kết hợp với Vitamin E trong viên nang và tính giữ ẩm của mật ong, tạo ra hỗn hợp đắp mặt có công dụng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tia cực tím, se nhỏ lỗ chân lông và giảm thâm nám.

Nguyên liệu:

- Cám gạo

- Sữa chua không đường

- Mật ong

- Viên Vitamin E

- 1/3 quả chanh

Cách làm:

Cám gạo là phần bọc bên ngoài hạt gạo sau khi loại bỏ lớp vỏ trấu. Phần cám này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà chúng ta đã bỏ qua trong quá trình chà xát hạt gạo.

Cho 50g cám gạo vào 1 cái chén, thêm vào 2 muỗng sữa chua không đường, một chút nước. Khuấy cho cám gạo trở thành hỗn hợp sệt.

Cho tiếp 2 thìa mật ong, vài giọt nước cốt chanh và dầu của 2 viên Vitamin E khuấy đều.

Rửa mặt sạch, dùng tay hoặc cọ mặt nạ phết đều hỗn hợp vừa làm lên da, massage nhẹ nhàng trong 15 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào tế bào da bên trong.

Ở lần massage cuối, bạn để yên trên da 15 phút trước khi rửa mặt sạch và thấm khô với nước ấm.

Liệu trình này tốt nhất nên làm buổi tối, trước khi đi ngủ, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da, da trở nên sáng và căng mịn hơn rất nhiều.

Chúc bạn thành công!

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