Cách xóa nếp nhăn trên mặt một cách tự nhiên và hiệu quả

Theo quy luật lão hóa, không thể ngăn những nếp nhăn không bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, chúng ta có rất nhiều cách hạn chế nếp nhăn trên mặt khiến cho lão hóa đến chậm và nhẹ nhàng hơn.

Nếp nhăn trên mặt là dấu hiệu rõ ràng nhất của tuổi tác. Vậy nên không khó hiểu khi hầu hết chị em phụ nữ đều quan tâm đến cách xóa bớt những nếp nhăn này. Hãy cùng tìm hiểu những cách xóa nếp nhăn trên mặt được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay trong bài viết dưới đây.

Tia cực tím là tác nhân hàng đầu gây ra những nếp nhăn trên da mặt. Bên cạnh việc dùng kem chống nắng, các bạn có thể dùng các biện pháp hỗ trợ khác như đội mũ rộng vành, mặc quần dài, áo dài tay, đeo khẩu trang kín mặt, đeo kính râm,v.v. Những việc này không thể 100% ngăn tia cực tím tiếp xúc với da, nhưng sẽ giúp hạn chế được mức độ phơi sáng.

Các blogger làm đẹp đều khẳng định phải dùng kem chống nắng cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, kể cả khi trời nắng to hay mưa rào. Vì kem chống nắng ngoài tác dụng ngừa ung thư da, còn có tác dụng trì hoãn các dấu hiệu lão hóa. Đối với da mặt, các loại kem chống nắng có bổ sung thành phần dưỡng ẩm được khuyến khích sử dụng nhằm mang lại hiệu quả kép giúp cho da căng mịn và trắng hồng.

Lựa chọn lối sống lành mạnh

Lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Và đây cũng là cách xóa nếp nhăn trên mặt bền vững và tự nhiên nhất.

Về chế độ ăn uống, các chuyên da da liễu khuyến nghị nên bỏ thuốc lá và giảm lượng đường nạp vào cơ thể. Hút thuốc có hại cho sức khỏe ở nhiều mặt khác nhau, trong đó bao gồm cả việc khiến cho khuôn mặt của bạn lão hóa sớm hơn. Bên cạnh đó, đường là tác nhân phá vỡ collagen trong da mặt và khiến bạn trông già nhanh hơn.

Hơn thế nữa, việc bạn chọn tư thế ngủ cũng ảnh hưởng đến việc hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt. Khi ngủ, khuôn mặt nằm đè lên gối, một số vùng trên khuôn mặt bị gập lại và lâu dần hình thành những nếp nhăn.

Để tránh việc này xảy ra, nên đổi tư thế ngủ thường xuyên và tránh nằm úp mặt. Ngoài ra, việc thức khuya và tinh thần căng thẳng, nheo mắt thường xuyên cũng góp phần gia tăng thêm những nếp nhăn trên da mặt.

Ngủ úp mặt vào gối khiến nếp nhăn dễ xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Luôn làm sạch da trước khi đi ngủ

Nếu để lớp trang điểm trên mặt qua đêm, da mặt sẽ hấp thụ hết những lớp mỹ phẩm đó. Mà hầu hết mỹ phẩm đều chứa một số loại hóa chất không có lợi cho làn da. Bạn hãy dành ra 3 đến 5 phút để tẩy trang, rửa sạch da mặt một cách nhẹ nhàng cũng sẽ góp phần giúp hạn chế những nếp nhăn xuất hiện.

Sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm cho da hàng ngày

Rất nhiều beauty blogger đều cho rằng việc cấp ẩm cho da được xem là cốt lõi của việc chăm sóc da. Từ khi còn trẻ, hãy cấp ẩm cho da hàng ngày để tránh cho những nếp nhăn xuất hiện. Những sản phẩm cấp ẩm tự nhiên như dầu dừa, trà xanh hay đến những sản phẩm cao cấp như retinol đều được các blogger đánh giá rất cao và khuyên dùng.

Bổ sung thành phần chống oxy hóa vào trong cơ thể

Da là bộ phận dễ bị lão hóa nhất trong cơ thể. Da có thể bị tổn thương bởi bất kỳ hành động hàng ngày nào. Do đó, việc thiết lập chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh từ trong ra ngoài và có thể khiến các dấu hiệu lão hóa đến chậm hơn.

Cách trị nhăn da mặt tại nhà

Khi những nếp nhăn đã xuất hiện, bạn có thể áp dụng những cách sau để những nếp nhăn mờ đi và biến mất:

Luôn cấp ẩm cho da (24/24): Uống đủ nước, bổ sung vitamin C, collagen từ thực phẩm hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn hãy sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa hyaluronic acid để da luôn có đủ nước.

Cấp ẩm cho da giúp xóa mờ nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng mỹ phẩm chuyên trị nếp nhăn: Các bộ sản phẩm chống nhăn (như serum, emulsion, toner, cream, essence) là biện pháp an toàn và bền vững được các chuyên gia khuyến nghị sử dụng.

Can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các biện pháp như căng chỉ vàng, căng chỉ sinh học, nâng cơ mặt không phẫu thuật,v.v. Tuy nhiên bên cạnh việc chi phí rất cao, việc tìm được một địa chỉ uy tín để thực hiện cũng vô cùng quan trọng.

Các biện pháp can thiệp thẩm mỹ giúp xóa nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể đi ngược lại quy luật lão hóa nhưng có thể khiến cho lão hóa đến chậm hơn. Hãy áp dụng những biện pháp được chia sẻ trên đây để hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn trên khuôn mặt ngay khi da còn căng mướt.

Khi những nếp nhăn đầu tiên xuất hiện, hãy học cách xóa nếp nhăn trên mặt để lão hóa "ghé thăm" một cách nhẹ nhàng hơn.