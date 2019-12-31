Cách xóa nếp nhăn khóe miệng đơn giản tại nhà

Có nhiều nguyên nhân khiến các nếp nhăn ở khóe miệng xuất hiện khi bạn cười. Dưới đây là những tác nhân phổ biến dễ gặp trong cuộc sống mà bạn không thể nào tránh khỏi:

Nếp nhăn khóe miệng là một trong những dấu hiệu lão hóa sớm và vô cùng đáng sợ đói với tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ với bạn đọc những cách xóa nếp nhăn khóe miệng đơn giản ngay tại nhà để bạn trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn vài tuổi mà không cần đến Spa.

Các loại mặt nạ giúp bổ sung thêm vitamin cần thiết cho da, có khả năng gắn kết các sợi collagen và elastic, hồi phục lớp da khô, mỏng manh và nhạy cảm. Một số loại mặt nạ trị nếp nhăn được nhiều người sử dụng như cà rốt, dưa leo, lô hội, sữa chua, trứng gà,...

Cười quá nhiều, nói to, khóc mếu,... là những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt có thể tạo điều kiện cho việc hình thành các nếp nhăn quanh miệng.

Hút thuốc lá và sử dụng nhiều cafein sẽ khiến các nếp nhăn quanh khóe miệng tăng lên.

Khi cơ thể thiếu nước, da bạn sẽ bị khô và xuất hiện nếp nhăn trên khóe miệng. Hơn thế nữa, các tế bào da thiếu nước sẽ không có điều kiện để phát triển. Do đó, mỗi ngày cần uống đủ 1.5-2l nước để giúp da căng bóng, mịn màng.

Chế độ ăn ảnh hưởng rất nhiều đến việc nuôi dưỡng và tái tạo da. Việc bổ sung thêm vitamin và khoáng chất sẽ giúp bạn ngăn chặn các vết nhăn xuất hiện trên da. Đặc biệt không nên giảm cân đột ngột mà kiêng khem quá mức, dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất cho da, khiến da thiếu sức sống và hình thành nếp nhăn.

Tia cực tím có thể gây hại trực tiếp tới làn da. Do đó, khi đi ra ngoài hãy bôi kem và mặc áo chống nắng.

Phái đẹp thường cuồng sử dụng mỹ phẩm để trang điểm và trở thành thói quen hằng ngày của chị em. Các mỹ phẩm chứa nhiều chất độc hại khiến da bạn yếu đi.

Thời gian trôi đi, độ tuổi của bạn tăng lên khiến cấu trúc làn da cũng biến đổi theo đó. Da mất dần đi độ ẩm, tính đàn hồi và hình thành nên các nếp nhăn trên da. Nếp nhăn quanh vùng miệng thường xuất hiện khi bạn bước qua tuổi 30.

Mặt nạ bằng bơ: Bơ cực kỳ giàu vitamin C, vitamin E và các axit béo có tính oxy hóa cực mạnh ngăn cản các tác nhân gây hại cho da như tia UV, tuổi tác, mỹ phẩm… Đặc biệt hơn, nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tái sinh và phát triển tế bào da mới, giúp nếp nhăn mờ dần, trả lại cho bạn một làn da căng bóng.

Mặt nạ bơ giúp xóa mờ nếp nhăn khóe miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau: Nghiền nát 1/3 quả bơ bằng máy xay sinh tố, tạo thành dung dịch đặc sệt. Sau đó, phết một lớp bơ mỏng lên vùng có nếp nhăn trên khóe miệng bằng chổi cọ trang điểm. Chờ cho đến khi mặt nạ bơ khô, tiếp tục quét thêm một lớp nữa. Để yên khoảng 20 phút, sau đó làm sạch lại vùng quanh miệng bằng nước ấm.

Mặt nạ dầu oliu: Dầu oliu luôn được nhiều chị em ưa chuộng để làm đẹp , nhất là chăm sóc da , giảm nếp nhăn khóe miệng. Dầu oliu có khả năng chống oxy hóa, giúp da sáng mịn và căng tràn sức sống, cấp ẩm cho da vùng quanh miệng, mắt và trán, khiến nếp nhăn mờ dần đi một cách nhanh chóng.

Massage khóe miệng bằng dầu oliu giúp da căng bóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Hâm nóng 3 muỗng thìa nhỏ dầu oliu cho ấm. Sau đó, thoa nhẹ tinh dầu oliu lên vùng da nhăn quanh miệng cho đều. Massage khoảng 3 phút để các dưỡng chất có trong dầu oliu thấm sâu vào từng lớp tế bào da, giúp da phục hồi collagen và elastin. Bạn nên sử dụng phương pháp này trước khi đi ngủ, qua đêm và sáng hôm sau rửa sạch lại với nước lạnh. Chấm nhẹ tinh dầu ô liu di đều lên vùng da nhăn. Massage tầm 3 phút kích thích dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu sâu các lớp da, phục hồi đứt gãy collagen và elastin

Massage giảm nếp nhăn khóe miệng

Massage là một trong các phương pháp xóa nếp nhăn khóe miệng vô cùng hiệu quả. Việc massage giúp đẩy oxy tới từng tế bào da, tăng độ đàn hồi và trẻ hóa làn da. Hãy thực hiện massage vùng da có nếp nhăn vào mỗi buổi tối để có cảm nhận làn da mịn màng căng bóng vào sáng hôm sau nhé. Việc kết hợp massage và sử dụng các loại kem chống lão hóa sẽ giúp bạn có kết quả tốt hơn.

>>> Xem thêm:

- Bài tập giảm nếp nhăn quanh miệng hiệu quả cao

- Cách làm mờ nếp nhăn ở mắt khi cười

Massage vùng khóe miệng giúp xóa mờ nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài tập massage mà bạn có thể áp dụng như:

Bài tập 1: Phồng miệng hình chữ O khoảng 10 giây rồi thở ra bằng mũi, 10-15 lần/ngày để vết nhăn mờ đi và da trở nên săn chắc hơn.

Bài tập 2: Đặt 2 ngón tay trỏ dọc theo 2 vùng nếp nhăn quanh khóe miệng. Sau đó, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài chếch lên vùng mũi.

Trên đây là những cách xóa nếp nhăn khóe miệng đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà mà không phải sử dụng đến mỹ phẩm. Hãy thực hiện thường xuyên để có một chiếc miệng xinh xắn và nụ cười tươi tự tin hơn.