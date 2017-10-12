Cách trị mụn cóc nhanh nhất, dứt điểm, hiệu quả thấy rõ

Mụn cóc là các khối u nhỏ phát triển trên da của một số bộ phận cơ thể nhất định như đế bàn chân, đầu ngón tay và môi. Các khối u phát triển là kết quả của việc nhiễm virus HPV (human papilloma virus). Mụn cóc gây ra nhiều phiền toái và đau đớn. Vậy cách trị mụn cóc nhanh nhất là gì? Hãy cùng tham khảo các phương pháp loại bỏ mụn cóc sau nhé.

Lưu ý các thông tin trong bài sẽ hướng dẫn các cách thiên về loại bỏ mụn trực tiếp chứ không hẳn là các cách trị mụn cóc nhanh theo các mẹo dân gian. Các cách trị mụn cóc nhanh nhất theo mẹo như chữa bằng tỏi, lá tía tô, vỏ chuối,... sẽ được chúng tôi giới thiệu ở loạt bài sau, các bạn cùng theo dõi nhé.

Cryotherapy là phương pháp sử dụng nhiệt độ cực lạnh để chữa các dạng tổn thương mô khác nhau. Phương pháp này sử dụng các chất cho nhiệt độ rất lạnh (chủ yếu là Nitơ lỏng) để tiêu diệt các tế bào khối u. Phương pháp này khá nhanh chóng và hiệu quả, tuy nhiên nó lại gây ra sự đau đớn rất dữ dội và những trường hợp nặng nhất, cần phải gây tê đặc biệt đối với mụn cóc lớn, chân sâu. Áp dụng nitơ lỏng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng súng phun hoặc có thể được áp dụng trực tiếp bằng bông. Một đợt điều trị gồm ba hoặc bốn đốt lạnh cho tới khi mụn cóc lành hoàn toàn. Thời gian giãn giữa các lần điều trị thường vào khoảng hai tuần. Phương pháp này bạn có thể thực hiện được tại nhà (Nếu bạn có bình phun và Nitơ lỏng). Nhưng các chuyên gia khuyên rằng bạn nên để các bác sĩ có chuyên môn điều trị giúp bạn.

Điều này một phần là bởi vì nếu tự làm, bạn có thể để lại sẹo khi đốt. Đặc biệt nếu mụn cóc bạn đang điều trị dày hơn bình thường, bạn sẽ cần phải sử dụng thêm Nitơ và trong quá trình bạn có thể áp dụng Nitơ lỏng dư thừa và điều này sẽ gây ra sẹo. Đặc biệt, tuyệt đối không được tự ý sử dụng phương pháp này với trẻ nhỏ.

Giới thiệu cách trị mụn cóc nhanh nhất bằng phẫu thuật

Trong điều trị mụn cóc, phẫu thuật cũng là một lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đây được coi là phương án cuối cùng, một khi các phương pháp khác đã thất bại. Hai loại phẫu thuật có liên quan đến mụn cơm là phẫu thuật điện và phẫu thuật laser. Phẫu thuật điện liên quan đến việc châm chích hoặc thiêu đốt mụn cơm bằng dòng điện. Với phẫu thuật điện, giải phẫu phanh có thể là cần thiết. Curettage là nơi mà mụn cơm được cắt bằng dao cạo sắc trước khi đốt thịt bằng dòng điện.

Loại thứ hai của phẫu thuật cho mụn cóc là phẫu thuật laser. Phẫu thuật laser là cách đốt toàn bộ mụn cơm bằng cách chiếu sáng mạnh, hoàn toàn an toàn và thực hiện nhanh chóng dành cho người cần trị mụn cóc nhanh. Ở Việt Nam, phương pháp laser CO 2 chính là cách trị mụn cóc nhanh phổ biến nhất tại các bệnh viện và phóng khám.

Mặc dù phẫu thuật có thể trông giống như một giải pháp lâu dài và khả thi đối với mụn cơm, nhưng có một điểm yếu trong phương pháp này. Phẫu thuật chỉ loại bỏ mụn cóc bên ngoài, nhưng virut HPV vẫn còn trong người bệnh, vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Bên cạnh đó, thực tế là người đó vẫn còn có virút trong cơ thể của họ có nghĩa là mụn cóc vẫn có thể phát triển ở nơi khác trên cơ thể của họ bất kể họ đã được gỡ bỏ một mụn cóc trước đó.

Dùng thuốc để trị mụn cóc nhanh nhất không gây đau đớn

Cách trị mụn cóc nhanh nhất không gây đau đớn và ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày là dùng thuốc bôi ngoài. Có rất nhiều loại thuốc có thể trị mụn cóc. Các loại thuốc này có thể được sử dụng rộng rãi mà không có rủi ro làm hư da hoặc sợ sử dụng sai. Các bạn nên tìm các loại thuốc chữa mụn cóc tại các hiệu thuốc có chứa dung dịch acid Salicylic và Lactic Ngoài việc chứa axit salicylic là thành phần chính, một chất có khả năng loại bỏ mụn cóc thì các thuốc trị mụn cóc nhanh nhất còn bao gồm axit Ascorbic, Menthol, Ethyl alcohol cũng như các hóa chất khác. Nhìn chung, các loại thuốc đều giúp loại bỏ mụn cóc nhanh và sử dụng dễ dàng. Tất cả bạn phải làm là xác định vị trí mụn cơm, rửa vùng bị ảnh hưởng và ngâm nó trong nước muối ấm. Làm khô khu vực đó, để yên trong vài giây. Sau khi phần bị nhiễm trùng được làm khô hoàn toàn, bôi thuốc bằng bông hoặc bàn chải bôi lên vết thương. Sau đó để thuốc khô tự nhiên, sử dụng nó hai lần một ngày. Tùy theo mụn to hay bé mà có thể mất từ vài ngày, tuần đến vài tháng để khỏi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chất có chứa axit salicyclic không bao giờ được áp dụng ở khu vực sinh dục. Vì vậy, chúng không được sử dụng trong trường hợp điều trị mụn cóc sinh dục.