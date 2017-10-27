Cách trị môi khô bằng mật ong giúp giảm hẳn khô nẻ trong nháy mắt

Làm đẹp 27/10/2017 09:05

Đã từ rất lâu, mật ong đã được sử dụng như một loại mỹ phẩm vì nó có một số lợi ích tuyệt vời cho da, đặc biệt là đôi môi. Với các cách trị môi khô bằng mật ong trong bài, làn môi bạn đẹp hấp dẫn chẳng kém ai đâu.

Khi thời tiết thay đổi, khô lạnh, thêm với tác động từ bụi bẩn và ánh nắng mặt trời, đôi môi bạn sẽ bị khô, thậm chí là nứt nẻ và nhiễm trùng. Bạn có thể sử dụng son dưỡng môi để giảm tình trạng nứt và khô môi nhưng cũng có thể tìm đến các nguyên liệu thiên nhiên như mật ong - Một giải pháp toàn diện cho vấn đề môi khô. Trị khô môi bằng mật ong rất an toàn, không hề có tác dụng phụ, và có hiệu quả rất tốt. Hãy cùng tham khảo các cách trị khô môi bằng mật ong trong bài nhé.

Bật mí các cách trị môi khô bằng mật ong mang lại tác dụng tuyệt vời nhất

Trị khô môi bằng mật ong tại nhà đơn giản lại rẻ tiền
Trị khô môi bằng mật ong tại nhà đơn giản lại rẻ tiền. Ảnh: Internet

Tại sao trị môi khô nẻ bằng mật ong lại hiệu quả?

Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ tế bào da bị chết hoặc tổn thương, làm se khít các lỗ chân lông và làm sạch chúng. Vitamin C trong mật ong giúp giảm thiểu tình trạng bong tróc da, chảy máu và làm dịu cơn đau của môi. Mật ong cũng là chất khử trùng và kháng khuẩn tuyệt vời để giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trên da và môi.

Mật ong khi đi kèm với kẽm và vitamin B2 có thể chống lại gốc tự do và nuôi dưỡng môi chống tình trạng khô. Vitamin B làm giảm sưng môi do nhiễm trùng hoặc khô. Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên để bẫy hơi ẩm từ không khí lên da.

Các vitamin khác trong mật ong kích thích các tế bào da mới phát triển và làm ẩm đôi môi bị nứt. Mật ong giúp ngăn ngừa khô miệng. Mật ong cũng làm cho đôi môi tràn đầy, to hơn và dẻo dai hơn.

Một vài công thức trị khô môi bằng mật ong

Thử ngay cách trị khô môi bằng mật ong giúp môi mềm, căng mịn nhanh chóng
Thử ngay cách trị khô môi bằng mật ong giúp môi mềm, căng mịn nhanh chóng. Ảnh: Internet

Dùng mật ong nguyên chất trị khô môi đơn giản 

Cách đơn giản nhất trong việc trị khô môi bằng mật ong là sử dụng mật ong nguyên chất cho môi khô. Trước khi đi ngủ, thoa lên đôi môi của bạn với mật ong và để nó trên môi cho cả đêm. Khi bạn ngủ, mật ong sẽ ngấm vào da và làm cho đôi môi mềm, mịn màng, giữ ẩm và dẻo dai hơn.

Bỏ túi ngay cách trị khô môi bằng mật ong và đường cát

Lấy một thìa mật ong, một muỗng canh đường nâu, một ít Vaseline vừa đủ, và một nửa muỗng canh dầu ô liu. Trộn đều vào nồi và sau đó đun nhẹ, quấy đều và giữ trong bình sạch.

Chà nhẹ đôi môi nhẹ nhàng bằng các ngón tay với một ít mật ong nguyên chất. Xoa môi bạn chỉ trong một phút giúp da môi mềm hơn rồi bôi hỗn hợp trên lên môi một lớp vừa đủ. Rửa sạch lại bằng nước ấm sau 10 phút.

Nên thực hiện vào ban đêm, mỗi ngày 1 lần trước khi đi ngủ. Bạn có thể dưỡng ẩm thêm bằng cách dùng mật ong nguyên chất chà nhẹ lên môi sau khi rửa mặt

Việc sử dụng hỗn hợp và chà xát giúp môi bạn sản sinh ra những tế bào mới và loại bỏ các tế bào da khô. Vì vậy đôi môi bạn sẽ trông tươi hơn, sáng hơn nhiều lắm đấy. 

Tuyệt chiêu làm son dưỡng ẩm tự chế với mật ong

Trị môi khô bằng son dưỡng handmade từ mật ong và dầu hạnh nhân
Trị môi khô bằng son dưỡng handmade từ mật ong và dầu hạnh nhân. Ảnh: Internet

Một cách khác để trị khô môi bằng mật ong là tự chế ra son dưỡng ẩm tự nhiên. Cách làm rất đơn giản. Hòa mật ong, dầu hạnh nhân và sáp ong để tạo ra một sản phẩm son dưỡng ẩm tự nhiên, lưu trữ trong tủ lạnh để sử dụng được lâu. Loại son này là sản phẩm tuyệt vời dành cho môi khô, nứt hoặc bong tróc. Nó sẽ làm dịu đôi môi ngay lập tức. Thực hiện vài lần một ngày sẽ giúp đôi môi bạn không bị khô trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Trị môi khô bằng mật ong và nước chanh hiệu quả ngay chỉ sau 1 đêm 

Công thức này dành cho những người có môi sậm màu và khô do nắng, hút thuốc ... Mật ong là một chất dưỡng ẩm tự nhiên trong khi nước chanh là một chất tẩy da chết tự nhiên.

Trộn một muỗng cà phê mật ong với một nửa muỗng cà phê nước chanh. Sử dụng hỗn hợp này lên môi và chà nhẹ đôi môi nhẹ nhàng trong một phút. Nó loại bỏ các tế bào da chết và cũng giúp làm sáng màu môi. Nhưng, đừng làm điều đó nhiều hơn 3 lần một tuần.

Cách trị môi khô bằng mật ong và nước hoa hồng đơn giản nhất. 

Bỏ túi ngay cách trị môi khô bằng mật ong, cho môi hồng quyến rũ
Bỏ túi ngay cách trị môi khô nẻ bằng mật ong, cho môi hồng quyến rũ. Ảnh: Internet

Nước hoa hồng giàu chất kháng khuẩn và chống oxy hoá. Nó làm dịu đôi môi bị nứt. Nước hoa hồng cũng dưỡng ẩm hóa, hồi sinh và làm mềm da môi. Sử dụng nó với mật ong để có được môi mượt mà và mềm mại hơn.

Trộn một muỗng cà phê mật ong với một thìa cà phê nước hoa hồng. Thoa nó lên môi khô. Để trên môi khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Bạn sẽ có một đôi môi thật quyến rũ.

>> Môi hồng tươi tắn với cách trị khô môi vào mùa đông chuẩn nhất

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