Làn da của chúng ta luôn có cơ chế tự phục hồi và thay thế. Hàng ngày luôn có những tế bào chết sản sinh ra, nhưng vì lý do nào đó không thể tự biến mất được. Vì thế, bạn cần phải tẩy tế bào chết để loại bỏ chúng đi, từ đó mới giúp da sáng mịn, khỏe mạnh hơn.

Có thể bạn chưa biết?

Dưới đây là một trong những lý do bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da mặt:

Khi tẩy da chết thường xuyên sẽ loại bỏ những lớp sần sùi, kém mịn màng trên da. Từ đó trả lại cho bạn làn da tươi sáng và đầy sức sống hơn.

Tẩy tế bào chết thường xuyên giúp da tươi trẻ và mịn màng hơn.

Tẩy tế bào chết cho da giúp ngăn ngừa mụn

Nếu như lớp tế bào chết tích tụ quá nhiều cùng với bụi bẩn, bã nhờn sẽ làm cho bít tắc lỗ chân lông, da không thông thoáng. Điều này rất dễ cho vi khuẩn gây mụn.

Vì thế, làn da mụn rất nhạy cảm và yếu ớt, nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua bước tẩy da chết nhé. Đối với da này bạn nên chọn sản phẩm phù hợp và thao tác thật nhẹ nhàng.

Tẩy tế bào chết giúp hấp thụ mỹ phẩm dễ dàng hơn

Khi làn da bạn được sạch sẽ, thông thoáng thì việc dùng các mỹ phẩm chăm sóc da như kem dưỡng, serum,... giúp hấp thụ các dưỡng chất tối đa hơn. Từ đó giúp cho việc dưỡng da của bạn có nhanh có hiệu quả hơn nhiều.

Tẩy tế bào chết làm chậm quá trình lão hóa

Theo các chuyên gia cho rằng, quá trình tự loại bỏ da chết chỉ diễn ra mạnh khi bạn đang ở độ tuổi trước 30. Còn từ 30 tuổi trở lên thì chu kỳ tái tạo da càng chậm.

Vì thế, nếu không tẩy tế bào chết trên da, dễ mất nước, hạn chế tái tạo tế bào mới và dần dần làm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như sạm, nám, đốm nâu, nếp nhăn,...

Các bước tẩy tế bào chết cho da mặt

Mặc dù là bước quen thuộc, nhưng không phải ai cũng biết cách tẩy tế bào chết cho da mặt đúng chuẩn.

Nếu chưa biết, bạn có thể tham khảo các bước dưới này.

Các bước tẩy tế bào chết cho da mặt.

Bước 1: Làm sạch da

Đầu tiên, bạn cần làm sạch da bằng cách tẩy trang và sử dụng sữa rửa mặt. Tốt nhất là lựa chọn mỹ phẩm chiết xuất thành phần thiên nhiên và có hàm lượng giữ ẩm vừa đủ.

Có thể kết hợp với máy rửa mặt để chúng phát huy được hiệu quả làm sạch da một cách tốt hơn.

Bước 2: Tẩy tế bào chết cho da mặt

Tùy vào mỗi sản phẩm bạn chọn mà có cách tẩy tế bào chết và tần suất khác nhau. Thông thường nên áp dụng 2 lần/ tuần.

Tham khảo nhiều trang review mỹ phẩm để tìm được loại tẩy tế bào chết phù hợp nhất với mình.

Bạn lấy một lượng kem vừa đủ chấm lên các vùng hai bên má, mũi, cằm. Sau đó, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt tránh những vùng da nhạy cảm như mắt.

Nhớ là thao tác thật nhẹ nhàng, massage theo hình vòng tròn để loại bỏ được tế bào chết, bụi bẩn. Thực hiện trong khoảng 2 - 5 phút, thì bạn rửa mặt lại với nước.

Bước 3: Tiếp tục các bước chăm sóc da tiếp theo

Sau khi đã tẩy da chết, thì lúc này da của bạn đã sạch và thông thoáng hơn. Vì thế hãy tận dụng để đắp mặt nạ, toner, kem dưỡng,... để những sản phẩm này phát huy hiệu quả một cách tốt nhất.

Lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da mặt

Sau khi đã thực hiện tẩy tế bào chết xong rồi, thì bạn cũng nên tuân thủ những lưu ý dưới này.

Bạn nên thực hiện đúng tần suất là 1 - 2 lần/ tuần. Không được lạm dụng vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến da.

Thêm nữa là chọn đúng sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp, đặc biệt là cho da mụn và da nhạy cảm. Phải thật cẩn thận, vì nếu như chọn không đúng rất dễ làm cho da xấu đi hơn.

Ngoài ra, trong quá trình tẩy tế bào chết bạn phải thật nhẹ nhàng tránh trầy xước, đặc biệt là sản phẩm có chứa hạt. Sau khi tẩy da chết thì đừng quên chăm sóc và dưỡng da nhé.

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