Nhưng các bạn đừng lo! Bài viết này mình sẽ giúp các bạn làm rõ cả 2 khái niệm trên để tránh những rủi ro khi quyết định mua sản phẩm nhá!

Mỹ phẩm xách tay hay mỹ phẩm chính hãng đều là những thuật ngữ quá quen thuộc đối với các bạn trẻ ngày nay. Tuy nhiên, cũng không ít các trường hợp chúng mình thường lầm tưởng về 2 loại hình mỹ phẩm nãy dẫn đến việc mua nhầm hoặc mua với giá đắt hơn.

Mỹ phẩm chính hãng là sản phẩm được bán trực tiếp từ nhãn hàng thông qua các cửa hàng, nhà phân phối được cấp quyền hoặc các trang thương mại điện tử có chứng nhận chính thức. Thông thường, dù là sản phẩm được bán trực tiếp hay thông qua nhà phân phối thì trên sản phẩm đều có những đặc điểm nhận dạng chính hãng như: tem chống giả, ngày sản xuất và số lô sản xuất.

Tem chống hàng giả

Một số mỹ phẩm có đủ những đặc điểm như trên nhưng nếu không có chứng nhận phân phối hay hợp tác thì cũng không được công nhận là sản phẩm chính hãng. Vì vậy, những thông tin nhận biết này chính là yếu tố tiên quyết để các bạn xem xét và chọn mua sản phẩm một cách chính xác.

Mỹ phẩm xách tay là gì?

Mỹ phẩm xách tay là sản phẩm được bán và mang từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các đường vận chuyển không chính thức như người nhà, tiếp viên hàng không hay các dịch vụ mua hàng và vận chuyển từ nước ngoài. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào giá trị tiền tệ, thuế và số cân mà sản phẩm đó có thể mắc hơn hoặc rẻ hơn so với sản phẩm chính hãng trong nước.

Mỹ phẩm xách tay được bán tràn lan

Thực chất, việc chúng mình vẫn ưa chuộng sản phẩm xách tay hơn là vì chúng mình vẫn thường nghĩ rằng sản phẩm được gửi về từ nước nào là được sản xuất từ chính nước đó. Với tâm lý khách hàng, chúng mình vẫn luôn nghĩ rằng quy trình sản xuất tiên tiến ở nước ngoài luôn tốt hơn. Tuy nhiên, chúng mình vẫn có một sự sai lệch nhẹ, vì dù là được sản xuất ở nơi nào đi chăng nữa, thì các nhãn hàng cũng có chọn lọc thành phần và đầu tư kỹ càng vào quy trình sản xuất rồi, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé!

Mỹ phẩm chính hãng và mỹ phẩm xách tay khác nhau như thế nào?

Nếu là mỹ phẩm chính hãng mua trong nước, thường các sản phẩm sẽ được nhà cung cấp và nhà phân phối kiểm định rõ ràng lại một lần nữa trước khi đặt trên kệ hàng. Vì vậy, khi đi mua mỹ phẩm, chúng mình vẫn thường thấy sản phẩm được dán tem kỹ lưỡng (tem này có thể là do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối dán lên) nhằm thể hiện sự phân phối hợp pháp chính hãng và tọa niềm tin đối với khách hàng.

Tuy nhiên, khác với mỹ phẩm chính hãng, mỹ phẩm xách tay được mang về khi không có một bên trung gian nào xác nhận, đó là lý do tại sao các bạn nên cẩn thận hơn trong việc chọn mua sản phẩm ở một nơi uy tín và có hóa đơn nước ngoài rõ ràng. Vì vậy, mỹ phẩm xách tay thường rẻ hơn mỹ phẩm chính hãng trong nước vì người mang về không phải chịu thuế hay một bên vận chuyển thứ 3.

Với công nghệ tiên tiến hiện nay, chúng mình có thể kiểm tra nguồn mỹ phẩm nhờ vào các phần mềm kiểm tra mã code trên điện thoại. Lưu ý, các bạn nhớ cũng phải tìm hiểu kỹ về các phần mềm này để chọn ra phần mềm đáng tin tưởng nhất cho bản thân.

Công cuộc chọn mua mỹ phẩm luôn có nhiều vấn đề để chúng mình xem xét và chọn mua. Do vậy, việc trang bị một số kiến thức cơ bản để tránh rủi ro khi mua sản phẩm cũng là điều vô cùng cần thiết. Mỹ phẩm chính hãng hay mỹ phẩm xách tay đều đặc biệt có những ưu điểm và nhược điểm riêng, hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có được cách nhìn khái quát hơn về việc chọn lựa mỹ phẩm nhé!

Mua mỹ phẩm chính hãng tại đâu?

Với Seun, nghiêm túc lựa chọn và kiểm tra nhằm đảm bảo nguồn gốc lẫn chất lượng của mỹ phẩm là cực kỳ quan trọng đối với làn da phái đẹp, bởi sử dụng những sản phẩm làm giả hoặc không rõ nguồn gốc có thể khiến làn da bạn bị tổn hại nghiêm trọng. Vì thế Seun hợp tác trực tiếp với nhà phân phối chính thức quốc tế và Việt Nam để đảm bảo rằng tất cả những sản phẩm bạn mua tại Seun đều là hàng chính hãng với đầy đủ hóa đơn chứng từ của công ty.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý vận hành của Seun cam kết chất lượng sản phẩm lưu kho đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và tuân thủ theo hướng dẫn của các thương hiệu đối tác. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với các đối tác kinh doanh thứ 3 nhằm đem lại chất lương dịch vụ tối ưu cho người tiêu dùng Việt Nam như giao nhận hàng hoá, phương thức thanh toán, chính sách đổi trả và dịch vụ hậu mãi.