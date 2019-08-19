Cách làm mờ sẹo đơn giản và hiệu quả từ thiên nhiên

Để nâng cao hiệu quả điều trị sẹo lồi, bạn nên kết hợp nghệ với mật ong. Bạn hãy lấy 1 củ nghệ tươi nghiền nhuyễn rồi trộn với 1 thìa mật ong, tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó vệ sinh da sạch sẽ, thoa hỗn hợp lên vùng da sẹo. Sau khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước. Thực hiện 2-3 lần/tuần để sớm thấy được kết quả cải thiện như mong muốn.

Nghệ được xem là “thần dược” để điều trị nhiều loại sẹo như: sẹo thâm, sẹo lồi, sẹo rỗ... Bởi thành phần của loại nguyên liệu thiên nhiên này chứa curcumin có tác dụng kích thích sản sinh collagen và elastin giúp tái tạo tế bào mới, thúc đẩy quá trình lên da non thay thế cho những tế bào da già cỗi vùng sẹo lồi. Đồng thời, curcumin giúp cũng giúp “phá hủy” melanin và ức chế sản sinh melanin cao, từ đó giúp vùng da sẹo lồi trở nên tươi sáng và đều màu hơn với các vùng da lân cận. Hơn nữa, nghệ còn chứa một lượng lớn vitamin E, giúp dưỡng trắng da hiệu quả. Chính vì vậy, nguyên liệu này thường xuyên được sử dụng để chữa lành vết thương trên da, ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn vào trong da, loại bỏ vi khuẩn tránh làm cho chúng phát triển, hình thành sẹo.

C ách làm mờ sẹo bằng nghệ chỉ có hiệu quả với những vết sẹo nhẹ, mới hình thành. Còn với những vết sẹo lồi lâu năm, tốt nhất bạn nên chữa trị bằng các phương pháp hiện đại như chiếu laser thì sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Cách làm mờ sẹo thâm bằng kem đánh răng

Kiên trì dùng kem đánh răng sẽ đánh bay sẹo nhanh chóng

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến làn da chúng ta xuất hiện những vết sẹo thâm như: côn trùng đốt, vết thâm do mụn… Dù do nguyên nhân nào đi nữa thì những vết thâm này xuất hiện đều là điều mà không một ai trong chúng ta mong muốn. Để chữa trị những vết sẹo thâm này bạn có thể sử dụng kem đánh răng, sẽ cho hiệu quả rất tốt đấy.

Trong kem đánh răng có chứa chất sodium pyrophosphate – đây là hóa chất để loại bỏ canxi dư thừa từ nước bọt trong miệng, giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn. Chất silica giúp chống viêm nhiễm trên da, chống lại các vi khuẩn gây ra mụn và hỗ trợ trong quá trình sửa chữa những hư tổn do mụn gây ra, ngăn ngừa hình thành sẹo thâm. Bên cạnh đó, kem đánh răng cũng chứa hàm lượng baking soda lớn, làm ức chế quá trình tiết chất bã nhờn, giảm dầu thừa trên da giúp ngăn chặn quá trình phát triển mụn để không hình thành sẹo thâm. Ngoài ra, kem đánh răng có một số hoạt chất có tính tẩy trắng bào mòn khiến vết thâm mờ đi. Do đó, kiên trì sử dụng kem đánh răng thoa lên da thì một thời gian ngắn sau các vết sẹo thâm sẽ biến mất.

Bạn hãy lấy 1 ít kem đánh răng rồi thoa trực tiếp lên bề mặt vết sẹo thâm, để khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch mặt với nước mát. Duy trì 3 – 4 lần/ tuần sẹo thâm sẽ mờ đi rõ rệt.

Cách làm mờ sẹo bằng hành tím

Củ hành tím là một loại nguyên liệu, gia vị vô cùng quen thuộc trong gian bếp, ngoài công dụng làm tăng hương vị cho món ăn, tạo cảm giác ngon miệng thì nó còn có khả năng làm mờ sẹo rất hiệu quả.

Hành tím giúp trị sẹo thâm hiệu quả

Hiện khoa học đã chứng minh được rằng, hanh tím chứa rất nhiều vitamin A, C, E và hoạt chất quexitin giúp trị mụn, làm mờ sẹo, làm sáng da, loại bỏ tế bào chết và tái tạo da mới. Chính vì vậy, không cần phải tốn nhiều tiền và mất thời gian để đi đến thẩm mỹ viện, chỉ cần dùng hành tím bạn cũng đã có thể làm mờ sẹo thành công.

Bạn hãy lấy 3 củ hành tím bóc vỏ, rửa sạch, sau đó thái lát mỏng, mang đi xay, sau đó thêm 3 thìa mật ong vào trộn đều rồi lọc lấy nước cốt của hỗn hợp này rồi dùng bông tẩy trang thấm đều lên vùng sẹo. Để khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Áp dụng 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả trị sẹo tốt nhất.

Tuy nhiên, cách làm mờ sẹo bằng hành tím thì không phù hợp với những người có làn da quá nhạy cảm. Do đó, bạn cần thử trước vào làn da tay để xem có phản ứng gì xảy ra hay không, rồi sau đó hãy quyết định thực hiện.

Cách làm mờ sẹo bằng mật ong

Cách làm mờ sẹo từ mật ong được nhiều người áp dụng

Vừa có tác dưỡng ẩm, giúp da khỏe mạnh, mật ong còn có thể giúp chữa lành, phục hồi những vùng da bị tổn thương đồng thời tái tạo, mờ sẹo thâm nhanh chóng. Bởi trong mật ong chứa glucoza oxiđaza – enzym cho phép chuyển hóa 1 lượng đường nhỏ thành peoxit hydro – đây là một chất sát trùng đặc biệt mà chúng ta hay gọi là oxy già, giúp chữa lành vết thương mà không gây tổn hại cho da.

Bên cạnh đó, mật ong còn chứa axit alpha-hydroxy, đường glucose, fructose tự nhiên giúp tẩy sạch tế bào chết ở vùng da bị thâm sẹo, tăng sinh tế bào mới, giúp da khỏe khoắn và mịn màng hơn.

Bạn hãy lấy 1 thìa cafe mật ong trộn đều với 1 thìa cafe nước cốt chanh, sau đó thoa lên vùng da bị sẹo, để khoảng 15-20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm. Chanh có tính axit nhẹ giúp tẩy sạch lớp tế bào chết cho làn da trắng mịn kết hợp với khả năng kháng viêm, chống oxy hóa của mật ong sẽ giúp làm liền sẹo nhanh chóng.

Cách làm mờ sẹo bằng vitamin e

Vitamin E vừa có thể trị sẹo lại giúp làn da khỏe mạnh hơn

Vitamin E là một nguyên liệu đến từ thiên nhiên, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có những công dụng đặc biệt đối với làn da. Thành phần Tocopherol và Tocotrienrol trong vitamin E có công dụng nuôi dưỡng và kích thích sự hoạt động của tế bào da, giúp da căng mịn hơn và chắc khỏe hơn, cân bằng bề mặt da. Hơn nữa, viamin E còn có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo da khiến cho việc sản sinh ra Collagen trên da nhanh chóng hơn, làm cho các vết sẹo lõm mau chóng đầy lại.

Bạn hãy thoa trực tiếp vitamin E lên da, đây là cách làm mờ sẹo đơn giản. Sau khi bôi vitamin E lên da bạn hãy dùng các đầu ngón tay massage theo chuyển động vòng tròn trong 3-5 phút. Để vitamin E lưu trên da trong khoảng 1h đồng hồ, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Thực hiện thường xuyên phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ sớm sở hữu làn da như mong muốn.

Cách làm mờ sẹo bằng baking soda

Baking soda là một hợp chất hóa học được sử dụng rất nhiều trong y học và công nghiệp thực phẩm. Riêng trong việc chăm sóc da, baking soda được sử dụng như một nguyên liệu để điều trị mụn trứng cá hay làm mờ những vết sẹo thâm. Bản thân là một chất kiềm tự nhiên nên baking soda giúp trung hòa axit trên bề mặt da, điều chỉnh độ pH trong da. Nhờ đó mà làn da luôn sạch sẽ không bị vi khuẩn tấn công, hạn chế sự hình thành mụn và sẹo.

Baking soda có công dụng trị sẹo rất tốt

Hơn nữa, chất này cũng là một chất chống viêm, kháng khuẩn giúp làm giảm sưng, làm dịu những vết sưng đỏ, phục hồi tổn thương, giảm thâm, làm mờ và cải thiện tình trạng sẹo mụn, sẹo thâm rất tốt.

Bạn hãy kết hợp baking soda với chanh để có hiệu quả làm mờ sẹo tốt hơn. Bởi Acid citric trong chanh không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn làm ngừng sản xuất melanin giúp da sáng và đều màu, làm mờ các vết sẹo thâm. Do đó, bạn hãy trộn đều baking soda và nước cốt chanh trong bát nhỏ tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, rửa sạch vùng da bị sẹo thâm rồi thoa đều lên. Massage nhẹ nhàng và để trong 10 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm.

Thực hiện đều đặn chanh 1 – 2 lần/ tuần.

Trên đây là các cách làm mờ sẹo đơn giản từ thiên nhiên, rất an toàn cho làn da. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để thực hiện, sớm loại bỏ sẹo, để làn da trở nên mịn màng, không còn khuyết điểm.