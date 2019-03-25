Cách làm lông mày mọc nhanh tại nhà

Làm đẹp 25/03/2019 10:21

Bạn đang sở hữu cặp lông mày quá ngắn và thưa, không mấy ấn tượng thì hãy áp dụng ngay những biện pháp tự nhiên và đơn giản tại nhà sau đây để giúp lông mày mọc nhanh và dày.

Cặp lông mày là bộ phận vô cùng quan trọng có tác dụng rất lớn trong việc cân bằng dáng mặt, thu hẹp hoặc mở rộng đôi mắt theo ý muốn. Tuy nhiên, để làm được như vậy thì lông mày phải đều, dài, dày và đẹp, còn thưa, mỏng thì khiến khuôn mặt già hơn tuổi và thiếu sức sống. Chính vì vậy để sở hữu được cặp lông mày dày tự nhiên mà không phải tốn quá nhiều tiền để săm, phun, thêu, cấy lông mày… thì bạn hãy áp dụng ngay những cách dưới đây.

Kích thích lông mày mọc từ bên trong

Để nhanh chóng có lông mày dày, tốt hơn thì bạn cần phải dừng tác động bên ngoài như không được nhổ hoặc tẩy. Sau đó, bạn cần bổ sung các loại vitamin thích hợp, thúc đẩy tăng trưởng, không những giúp lông mày mà lông mi còn mọc dài hơn. Các loại vitamin tốt cho sự phát triển của lông mày hoàn toàn có thể bổ sung thông qua các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đây cũng là cách làm lông mày mọc nhanh tại nhà vô cùng an toàn lại cho hiệu quả cao, mà không cần sử dụng đến hóa chất hoặc thuốc kích thích lông mày mọc nhanh.

Không nên nhổ lông mày trong quá trình nuôi dưỡng cho nhanh dài
Không nên nhổ lông mày trong quá trình nuôi dưỡng cho nhanh dài

Chính vì thế, hàng ngày bạn hãy ăn nhiều các loại thực phẩm như gan bò, cá hồi, cá ngừ, nấm, đậu phộng và hạt hướng dương, chanh, cam, trứng… Đây là những loại thực phẩm có nhiều vitamin hỗ trợ cho việc phát triển lông mày như vitamin B3, C và E.

Theo đó, vitamin B3 có tác dụng rất tốt trong việc làm tăng lưu lượng máu đến nang lông, hỗ trợ trong việc tái tạo tế bào, kích thích phát triển lông mày và giúp loại bỏ những cọng khô và giòn. Đồng thời, vitamin B3 cũng giúp cơ thể chuyển hóa keratin, một loại protein giúp tăng tốc độ tăng trưởng tóc và cả lông mày, lông mi.

Còn vitamin C và E là 2 dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển lông mày giúp tăng trưởng bằng cách thúc đẩy hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa các tác nhân gây hại. Nếu như vitamin C tăng tốc quá trình chữa bệnh khi lông mày bị hư hỏng thì vitamin E sẽ tăng cường các tế bào trong lông mày và tăng tốc độ sinh sản của lông mày mới.

Bổ sung các vitamin cần thiết giúp lông mày nhanh dài
Bổ sung các vitamin cần thiết giúp lông mày nhanh dài

Chính vì thế, hàng ngày bạn hãy bổ sung ngay những thực phẩm giàu các loại vitamin này để thúc đẩy tăng trưởng lông mày. Bên cạnh đó, bạn cũng cần uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để cơ thể thải ra độc tố có hại, giảm thiểu tình trạng rụng gãy lông mày.

Kích thích lông mày mọc rậm và dài hơn từ các sản phẩm thiên nhiên

Cách làm lông mày mọc nhanh tại nhà bằng biện pháp trong ngoài kết hợp sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Do đó, không những kích thích lông mày mọc từ bên trong mà bạn cũng nên kích thích lông mày phát triển từ bên ngoài bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng từ thiên nhiên.

Vì thế, hàng ngày bạn hãy massage những nang lông bên dưới lông mày thường xuyên, dùng bàn chải lông mày chuyển động tròn theo hướng của sự phát triển lông mày. Sau đó hãy thoa dầu ô liu, dầu thầu dầu, vitamin E hoặc Vaseline… lên để nuôi dưỡng, kích thích lông mày phát triển dày và đen hơn.

Để dưỡng lông mày, bạn hãy dùng một miếng bông gòn thấm một trong các loại dầu tự nhiên ở trên rồi thoa đều lên 2 bên lông mày. Điều này sẽ thúc đẩy lông mày tăng trưởng nhanh dài, dày hơn. Một ngày thực hiện khoảng 1-2 lần.

Dùng dầu dừa dưỡng giúp lông mày nhanh dài
Dùng dầu dừa dưỡng giúp lông mày và lông mi nhanh dài

Tuy nhiên, để thúc đẩy lông mày phát triển thì không nên quá nóng vội, chính vì vậy, bạn cần phải chịu khó áp dụng các biện pháp tự nhiên trong thời gian khoảng 6-8 tuần. Đây là thời gian đủ cho một chu kỳ tái phát triển mới của lông mày và hoàn thiện. Trong thời gian chờ đợi nó phát triển trở lại, bạn có thể sử dụng bút chì kẻ lông mày có màu đậm hơn so với màu tóc để kẻ vào lông mày giúp đôi mắt đẹp với bộ mày ngài dài, đen và đều đặn.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được cách làm lông mày mọc nhanh dài tại nhà hiệu quả, áp dụng thường xuyên để có khuôn mày đẹp giúp khuôn mặt thanh thoát hơn. 

Cách vẽ lông mày cực chuẩn cho người mới học

Cách vẽ lông mày cực chuẩn cho người mới học

Vẽ lông mày đẹp không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những người mới tập tành học vẽ. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được các bước cơ bản sau đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm lông mày mọc nhanh làm đẹp lông mày lông mi

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 40 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới