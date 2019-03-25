Để nhanh chóng có lông mày dày, tốt hơn thì bạn cần phải dừng tác động bên ngoài như không được nhổ hoặc tẩy. Sau đó, bạn cần bổ sung các loại vitamin thích hợp, thúc đẩy tăng trưởng, không những giúp lông mày mà lông mi còn mọc dài hơn. Các loại vitamin tốt cho sự phát triển của lông mày hoàn toàn có thể bổ sung thông qua các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đây cũng là cách làm lông mày mọc nhanh tại nhà vô cùng an toàn lại cho hiệu quả cao, mà không cần sử dụng đến hóa chất hoặc thuốc kích thích lông mày mọc nhanh.

Cặp lông mày là bộ phận vô cùng quan trọng có tác dụng rất lớn trong việc cân bằng dáng mặt, thu hẹp hoặc mở rộng đôi mắt theo ý muốn. Tuy nhiên, để làm được như vậy thì lông mày phải đều, dài, dày và đẹp, còn thưa, mỏng thì khiến khuôn mặt già hơn tuổi và thiếu sức sống. Chính vì vậy để sở hữu được cặp lông mày dày tự nhiên mà không phải tốn quá nhiều tiền để săm, phun, thêu, cấy lông mày… thì bạn hãy áp dụng ngay những cách dưới đây.

Theo đó, vitamin B3 có tác dụng rất tốt trong việc làm tăng lưu lượng máu đến nang lông, hỗ trợ trong việc tái tạo tế bào, kích thích phát triển lông mày và giúp loại bỏ những cọng khô và giòn. Đồng thời, vitamin B3 cũng giúp cơ thể chuyển hóa keratin, một loại protein giúp tăng tốc độ tăng trưởng tóc và cả lông mày, lông mi.

Chính vì thế, hàng ngày bạn hãy ăn nhiều các loại thực phẩm như gan bò, cá hồi, cá ngừ, nấm, đậu phộng và hạt hướng dương, chanh, cam, trứng… Đây là những loại thực phẩm có nhiều vitamin hỗ trợ cho việc phát triển lông mày như vitamin B3, C và E.

Còn vitamin C và E là 2 dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển lông mày giúp tăng trưởng bằng cách thúc đẩy hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa các tác nhân gây hại. Nếu như vitamin C tăng tốc quá trình chữa bệnh khi lông mày bị hư hỏng thì vitamin E sẽ tăng cường các tế bào trong lông mày và tăng tốc độ sinh sản của lông mày mới.

Bổ sung các vitamin cần thiết giúp lông mày nhanh dài

Chính vì thế, hàng ngày bạn hãy bổ sung ngay những thực phẩm giàu các loại vitamin này để thúc đẩy tăng trưởng lông mày. Bên cạnh đó, bạn cũng cần uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để cơ thể thải ra độc tố có hại, giảm thiểu tình trạng rụng gãy lông mày.

Kích thích lông mày mọc rậm và dài hơn từ các sản phẩm thiên nhiên

Cách làm lông mày mọc nhanh tại nhà bằng biện pháp trong ngoài kết hợp sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Do đó, không những kích thích lông mày mọc từ bên trong mà bạn cũng nên kích thích lông mày phát triển từ bên ngoài bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng từ thiên nhiên.

Vì thế, hàng ngày bạn hãy massage những nang lông bên dưới lông mày thường xuyên, dùng bàn chải lông mày chuyển động tròn theo hướng của sự phát triển lông mày. Sau đó hãy thoa dầu ô liu, dầu thầu dầu, vitamin E hoặc Vaseline… lên để nuôi dưỡng, kích thích lông mày phát triển dày và đen hơn.

Để dưỡng lông mày, bạn hãy dùng một miếng bông gòn thấm một trong các loại dầu tự nhiên ở trên rồi thoa đều lên 2 bên lông mày. Điều này sẽ thúc đẩy lông mày tăng trưởng nhanh dài, dày hơn. Một ngày thực hiện khoảng 1-2 lần.

Dùng dầu dừa dưỡng giúp lông mày và lông mi nhanh dài

Tuy nhiên, để thúc đẩy lông mày phát triển thì không nên quá nóng vội, chính vì vậy, bạn cần phải chịu khó áp dụng các biện pháp tự nhiên trong thời gian khoảng 6-8 tuần. Đây là thời gian đủ cho một chu kỳ tái phát triển mới của lông mày và hoàn thiện. Trong thời gian chờ đợi nó phát triển trở lại, bạn có thể sử dụng bút chì kẻ lông mày có màu đậm hơn so với màu tóc để kẻ vào lông mày giúp đôi mắt đẹp với bộ mày ngài dài, đen và đều đặn.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được cách làm lông mày mọc nhanh dài tại nhà hiệu quả, áp dụng thường xuyên để có khuôn mày đẹp giúp khuôn mặt thanh thoát hơn.