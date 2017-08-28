Kem đánh răng giúp da trắng thêm vài tone và điều này đã được kiểm chứng bởi nhiều beauty blogger cũng như phái nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả khi chăm sóc da theo cách này, chị em cần tuân thủ quy trình dưới đây và nếu có bất kỳ triệu chứng xấu nào xảy ra thì nên dừng lại ngay lập tức.

Kem đánh răng không chỉ được sử dụng để làm trắng răng, tiêu diệt vi khuẩn và giữ hơi thở thơm tho mà nó còn có thể làm trắng da rất hiệu quả đấy. Cụ thể, dùng cách trắng da bằng kem đánh răng sẽ giúp loại bỏ nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, đốm đen và các nếp nhăn, góp phần giữ da trắng sáng.

Muốn làm trắng da bằng kem đánh răng hiệu quả, trước hết, cần lựa chọn loại kem đánh răng phù hợp. Nếu có ý định dùng kem đánh răng để làm sạch và tẩy trắng cho khuôn mặt thì yêu cầu này lại càng phải chú trọng. Bởi một số thành phần thường gặp có trong kem đánh răng hàng ngày có thể gây kích ứng da, đặc biệt là ngứa rát và nổi mẩn đỏ.

Đối với kem đánh răng có chứa sodium lauryl sulfate, triclosan, và/hoặc sodium fluoride thì bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng vì khả năng da bị kích ứng rất lớn, đặc biệt là da nhạy cảm.

Chọn loại kem đánh răng có màu trắng vì chúng sẽ chứa thành phần trị mụn như baking soda, oxy già…

Không mua loại kem làm trắng răng vì có thể chứa chất tẩy trắng. Do vậy, khi bôi lên da có thể làm nóng da, bào mòn da và làm cho da không đều màu.

Không dùng kem đánh răng dạng gel vì công thức sản xuất loại kem đánh răng này khác với dạng thường và không chứa các thành phần cần thiết cho trị mụn.

Nên chọn loại kem đánh răng để làm trắng da có hàm lượng flouride thấp vì lượng lớn có thể gây viêm da.

Để an toàn, hãy bôi thử kem đánh răng lên vùng da dưới cánh tay và quan sát. Nếu da ửng đỏ, khô hoặc đổi màu thì nên dừng lại.

Cách làm trắng da bằng kem đánh răng cho chị em phụ nữ

Một làn da trắng sáng là làn da không có mụn, không bị thâm, sẹo, nếp nhăn…. và dùng kem đánh răng sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ tất cả các vấn đề này để có một làn da trắng không tì vết.

1. Kem đánh răng trị mụn trứng cá: Lấy một ít kem đánh răng bôi lên vết mụn trứng cá. Nếu da bạn nhạy cảm thì không nên để qua đêm mà chỉ nên bôi rồi chà xát nhẹ nhàng trong 10 đến 15 phút. Sau khi thực hiện xong, hãy rửa sạch bằng nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm.

2. Kem đánh răng trị mụn đầu đen: Cho 1 thìa kem đánh răng, 1 nhúm muối vào bát rồi khuấy thật đều. Sau đó, rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt lau khô và thoa hỗn hợp lên những vùng da bị mụn đầu đen, chú ý massage theo chuyển động tròn. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm.

3. Kem đánh răng làm trắng da: Trộn 1 thìa kem đánh răng với một vài giọt nước cốt chanh tươi. Sau đó, đắp lên mặt, massage trong vài phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch. Chú ý, trước khi thực hiện, hãy rửa mặt thật sạch và lau khô bằng khăn mềm để đảm bảo loại bỏ bụi bẩn.

4. Loại bỏ vết thâm đen bằng kem đánh răng: Nếu da mặt có nhiều vết thâm đen thì hãy lấy một ít kem đánh răng trộn với nước ép cà chua. Sau đó, bôi lên mặt và massage nhẹ nhàng. Thực hiện vài lần mỗi tuần để có hiệu quả.

5. Dùng kem đánh răng loại bỏ vết bẩn trên mặt: Theo cách này, bạn hãy trộn kem đánh răng với sữa tươi không đường, sau đó, thoa đều lên mặt và rửa mặt như dùng sữa rửa mặt thông thường.

Chúc bạn thành công với những cách làm trắng da bằng kem đánh răng này.