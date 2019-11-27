Cách để làm trắng da tại nhà hiệu quả

Sữa chua là nguyên liệu dễ kiếm, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa giúp làm đẹp da. Trong sữa chua chứa axit lactic có tác dụng làm trắng da một cách tự nhiên, cải thiện làn da bị xỉn màu, cho làn da mềm mịn, trắng sáng. Cách làm này phù hợp với hầu hết mọi loại da, bạn có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Để có được làn da trắng đẹp tự nhiên, không ít chị em phụ nữ bỏ phải ra một số tiền lớn để đi đến các spa làm đẹp tắm trắng toàn thân hoặc thực hiện các liệu trình dưỡng trắng. Không thể phủ nhận hiệu quả nhanh chóng của các phương pháp này nhưng kèm với đó là những khoản phí đắt đỏ và sự hao tổn quỹ thời gian. Vậy tại sao các bạn không thử một vài cách để làm trắng da tự nhiên tại nhà ngay dưới đây?

Các bạn nên tẩy trang cho da mặt thật sạch sau đó rửa lại với nước ấm.

Dùng thìa thoa nhẹ nhàng sữa chua lên đều khắp khuôn mặt, để yên, thư giãn trong vòng 10 - 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước. Bạn nên thực hiện với tần suất 4 - 5 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện cách để làm trắng da mặt tại nhà bằng sữa chua kết hợp với mật ong. Cách này cũng rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa sữa chua và 1/2 thìa mật ong sau đó thoa nhẹ nhàng hỗn hợp này lên da.

Để yên trong vòng 10 - 15 phút cho dưỡng chất trong mặt nạ dưỡng trắng thấm sâu vào da rồi rửa sạch mặt lại với nước là xong. Đối với phương pháp này, bạn cũng nên kiên trì thực hiện từ 4 - 5 lần/tuần để có được hiệu quả mong muốn nhé!

Chỉ với vài thao tác đơn giản và nguyên liệu dễ kiếm là bạn đã có thể làm mặt nạ trắng da từ sữa chua giúp cải thiện làn da của mình đáng kể, giúp da trắng sáng, khỏe mạnh, không còn lo làn da bắt nắng, sạm đen.

Cách làm trắng da bằng bia

Bia từ lâu đã được biết đến như một loại “mỹ phẩm từ thiên nhiên” cho làn da trắng sáng mịn màng. Để làm trắng da với nguyên liệu chính là bia, các bạn thực hiện như sau:

Nguyên liệu: 10ml bia tươi, 1 thìa nước cam, 2 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa dầu ô liu.

Làm trắng da với bia - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Các bạn trộn thật đều các nguyên liệu với nhau để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Tẩy trang rồi rửa sạch da mặt, sau đó bôi đều hỗn hợp lên da, để yên trong vòng 15 phút cho dưỡng chất thấm sâu rồi cuối cùng dùng nước mát rửa sạch.

Kiên trì áp dụng 2 lần/tuần để thu được kết quả bạn nhé!

Cách làm trắng da bằng nha đam

Sử dụng nha đam để làm đẹp đã trở nên vô cùng quen thuộc với phái nữ. Đây cũng là loại nguyên liệu hữu hiệu giúp làm trắng da.

Nha đam giúp dưỡng trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Lá nha đam các bạn gọt vỏ rồi nạo lấy phần gel trong suốt. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn tiến hành quá trình làm sạch da sau đó bạn lấy một ít gel nha đam thoa đều lên mặt, thư giãn trong 15 phút cho dưỡng chất thẩm thấu. Cuối cùng rửa mặt sạch lại với nước mát. Nha đam sẽ làm dịu và cấp ẩm để da luôn căng mịn. Ngoài ra, các bạn có thể áp dụng cách này với nhiều vùng da khác của cơ thể và hãy nhớ kiên trì làm từ 2 - 3 lần/tuần để đạt hiệu quả dưỡng trắng tốt nhất.

Làm trắng da bằng nha đam và kem đánh răng

Nha đam và kem đánh răng là một sự kết hợp tuyệt vời giúp cải thiện làn da sạm đen, cháy nắng của bạn. Bạn có thể tham khảo cách làm sau:

Cách làm:

Nguyên liệu: Kem đánh răng (loại kem màu trắng), nha đam

Kết hợp nha đam với kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Nha đam các bạn gọt vỏ rồi nạo lấy phần gel bên trong. Trộn đều 1 thìa cà phê kem đánh răng với 2 muỗng gel nha đam cho đến khi thu được một hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Làm sạch vùng da cần làm trắng bằng sữa rửa mặt (đối với da mặt) hoặc sữa tắm (đối với các vùng da khác trên cơ thể), sau đó dùng hỗn hợp vừa chế này thoa đều lên da. Dùng tay massage nhẹ nhàng cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp này thẩm thấu sâu vào da.

Bước 3: Nằm thư giãn 15 phút và rửa sạch da lại với nước mát.

Cách làm trắng da toàn thân bằng kem đánh răng

Dùng kem đánh răng làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn cũng có thể áp dụng cách làm trắng da bằng kem đánh răng cho các vùng da dễ sạm đen trên cơ thể. Bạn có thể tận dụng ngay những tuýp kem đánh răng trong nhà mình, cách thực hiện rất đơn giản:

Bước 1: Tắm sạch cơ thể với sữa tắm và nước ấm, sau đó lấy khăn mềm lau cho khô.

Bước 2: Dùng kem đánh răng massage đều toàn thân, nên massage kỹ vùng da dưới cánh tay, khuỷu tay, chân (những vùng da thẫm màu) thật đều. Massage tầm 10 phút, thư giãn thêm 5 phút. Cuối cùng bạn rửa sạch lại với nước để hoàn tất quá trình dưỡng trắng.

Sử dụng cách này từ 1-2 lần/tuần để thấy được hiệu quả rõ rệt bạn nhé!

Cách làm trắng da bằng kem đánh răng và muối

Một trong những cách để làm trắng da dễ thực hiện tại nhà đó là sử dụng kem đánh răng kết hợp với muối tinh. Cách làm như sau:

Bước 1: Trước tiên, hãy trộn đều kem đánh răng với muối lại với nhau theo tỉ lệ 1 thìa cà phê kem đánh răng cùng 1 thìa cà phê muối tinh đến khi hỗn hợp mặt nạ trở nên hơi dính và đặc.

Bước 2: Làm sạch da mặt với nước tẩy trang và sữa rửa mặt, sau đó tiến hành xông mặt với nước nóng cho lỗ chân lông nở ra và bã nhờn, bụi bẩn được đẩy khỏi da.

Bước 3: Xông mặt xong thì bạn hãy rửa mặt lại với nước ấm.

Bước 4: Dùng hỗn hợp mặt nạ thoa lên vùng da cần chăm sóc, dưỡng trắng. Vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng cho các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da. Thực hiện tầm 2-3 phút rồi xả sạch da lại với nước lạnh.

Bạn nên đều đặn dùng loại mặt nạ này 2 lần/tuần, các lớp tế bào chết trên da sẽ được loại bỏ, từ đó làn da sẽ trắng sáng lên trông thấy. Cách làm này không những cải thiện tông da mà nó còn loại bỏ mụn cám, mụn đầu đen trên da rất hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng sữa tươi

Làm trắng da với sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì sử dụng các loại sữa rửa mặt có chứa nhiều chất tẩy gây bào mòn da, bạn có thể sử dụng sữa tươi để rửa mặt. Trong nhiều sản phẩm làm trắng mịn da, bảng thành phần đều có chứa sữa tươi. Tận dụng nguyên liệu này để làm trắng da là một lựa chọn vừa tiết kiệm, vừa hữu hiệu.

Cách làm: Đổ sữa tươi ra một chiếc cốc hoặc bát sạch, sau đó lấy tay dấp đều sữa lên mặt, các vùng da sẫm màu như da dưới mắt, cằm, cổ…(có thể dùng bông tẩy trang hoặc khăn mặt mỏng thấm vào sữa rồi thoa đều lên mặt).

Rửa mặt với sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Để sữa thấm sâu vào da từ 5 đến 10 phút. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước sạch.

Một tuần rửa mặt với sữa tươi một lần sẽ giúp bạn cải thiện làn da rõ rệt.

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Một số lưu ý khi làm trắng da tại nhà cho nữ

Trong quá trình dưỡng trắng da, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là điều vô cùng quan trọng. Để da không bắt nắng, các bạn nên sử dụng kem chống nắng trước 30p trước khi ra nắng, dùng áo chống nắng,... giúp hạn chế tác động của tia UV lên da.

Các bạn có thể sử dụng các cách trên cho toàn thân vì tất cả đều là nguyên liệu tự nhiên, lành tính.

Các loại mặt nạ dưỡng trắng da trên đây đòi hỏi các bạn sự kiên trì trong một thời gian nhất định. Vì vậy hãy tạo cho mình thói quen làm đẹp hằng ngày, hằng tuần để có thể đạt được hiệu quả mong muốn.

Hy vọng rằng với các cách để làm trắng da chia sẻ trên đây, bạn sẽ tìm cho mình được một liệu pháp phù hợp. Chúc các bạn sở hữu được làn da trắng mịn như ý!