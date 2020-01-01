Cách che sẹo ở chân khi mặc váy dành cho phái đẹp

Làm đẹp 01/01/2020 16:00

Chân là bộ phận vận động nhiều nhất trên cơ thể người nên rất dễ dàng bị tổn thương và có thể để lại sẹo xấu xí khiến bạn mất tự tin. Dưới đây là những cách che sẹo ở chân khi mặc váy dành cho các chị em.

Những vết sẹo lồi, sẹo lõm hay sẹo thâm do ngã xe, bỏng bô hay tai nạn khiến bạn cảm thấy e ngại khi muốn diện muốn chiếc váy xinh ra đường. Đừng lo lắng, trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ cho bạn những cách che sẹo ở chân khi mặc váy để bạn không còn nhớ đến vết sẹo đó mỗi khi dạo phố hay dự tiệc.

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Cách che sẹo ở chân khi mặc váy dành cho phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Chọn mẫu váy phù hợp

Với những ai không may mắn sở hữu những vết sẹo ở chân, bạn nên chọn những chiếc váy có độ dài đủ để giấu đi vết sẹo không mấy xinh đẹp mỗi khi đi ra ngoài. Kiểu chân váy chữ A hoặc váy maxi dài đến mắt cá chân là một vài gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

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Váy maxi duyên dáng che vết sẹo ở chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều bạn chỉ thích mặc váy ngắn hoặc một chiếc váy dài khiến chiều cao của bạn trở nên khiêm tốn hơn, dưới đây là một vài cách che khuyết điểm sẹo ở chân khi mặc váy mà bạn có thể tham khảo.

Mang tất da chân

Quần tất thường là một giải pháp hoàn hảo cho những chị em muốn che sẹo ở chân khi mặc váy. Quần tất mỏng ôm sát vào chân nhìn chân bạn không hề bị to ra, đồng thời dáng trang phục vẫn được giữ nguyên.

Hầu hết các cô gái đều có dăm ba đôi tất da chất trong tủ quần áo của mình dù có sẹo hay không, nhất là mùa đông, người ta vẫn muốn diện váy ngắn sexy và muốn thoát khỏi những bộ áo quần kín cổng cao tường một ngày.

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Tất da chân đen giúp che vết sẹo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tùy theo kích thước của sẹo to hay nhỏ, lồi hay lõm mà bạn có thể chọn quần tất có hoa hay không hoa, và nếu có hoa thì hoa văn nào là phù hợp.

Nếu bạn là một người trẻ và thích phong cách cá tính, mạnh mẽ, một chiếc quần tất lưới mắt lớn sẽ tạo điểm nhấn cho bộ trang phục mà bạn đang mặc.

Dùng kem che khuyết điểm

Kem che khuyết điểm là một loại mỹ phẩm không thể thiếu đối với các chị em yêu thích làm đẹp. Nếu những ai chưa có thì cũng nên mua cho mình một hũ nhé, chú ý chọn đúng với tông màu da của mình. 

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Bôi kem che khuyết điểm lên vết sẹo ở chân - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi ra ngoài, hãy lấy một tí kem che khuyết điểm vào lòng bàn tay, thoa đều lên vết sẹo và xung quanh chân. Ở vết sẹo, bạn có thể thoa dày hơn một chút. Đây không chỉ là một cách che sẹo ở chân khi mặc váy hiệu quả mà còn làm cho chân bạn trắng thêm một chút và mịn màng hơn lên trông thấy, đồng thời ngăn cản bớt sự xâm hại của ánh nắng mặt trời đến đôi chân của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế kem che khuyết điểm bằng kem nền trang điểm.

Miếng dán sẹo

Miếng dán sẹo có đủ màu tương tự như màu da cho bạn lựa chọn như nâu, vàng, thiên hồng,... Miếng dán có một lớp gel chắc chắn nên bạn có thể hoạt động cả ngày mà không sợ rơi mất. Cách trang điểm cho vết sẹo này khá nhanh chóng, tiện lợi và dễ sử dụng.

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Dán miếng dán sẹo để tự tin mặc váy ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Bột nhũ che sẹo chân

Đây là một phương pháp khá đơn giản mà bạn có thể sử dụng mỗi khi đi chơi hoặc dự tiệc. Bạn chỉ cần dùng bột nhũ trộn với kem dưỡng sau đó thoa lên vết sẹo. Bạn sẽ nhanh chóng có một đôi chân sáng mịn và không còn sẹo.

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Bột nhũ che sẹo chân - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bình xịt tất

Với cách này, bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn một bình xịt tất. Mỗi khi mặc váy và cần che sẹo, bạn rửa chân sạch sẽ rồi lau khô, dùng bình xịt tất xịt trực tiếp lên chân. Dùng tay thoa đều, chờ đến khi phấn bột khô hẳn, vết sẹo cũng đã được che đi. Khi đi ra ngoài về, bạn muốn rửa thì chỉ cần sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm là xong.

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Sử dụng bình xịt tất che sẹo ở chân - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách che sẹo ở chân khi mặc váy tạm thời mỗi lần khi ra khỏi nhà, tuy nhiên bạn cũng cần biết một số cách làm mờ vết sẹo triệt để dưới đây.

Trị sẹo chân bằng chanh

Chanh được biết đến là một nguyên liệu làm đẹp giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, đặc biệt dùng chanh để trị mụn trị thâm sẹo và dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả.

Cách làm như sau: Trộn đều nước cốt chanh và dầu oliu với nhau. Rửa sạch chân với nước ấm rồi thoa hỗn hợp chanh oliu vừa tạo lên chỗ bị sẹo. Để yên và thư giãn trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước. Thực hiện 2-3 lần/tuần để có kết quả như mong muốn.

Hỗn hợp chuối và mật ong trị sẹo

Chuối là một trong những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất cấp ẩm cho da và dưỡng da cực kỳ tốt. Còn mật ong có khả năng kháng khuẩn, chống viêm giúp làm mờ vết thâm nám, sẹo chân nhanh chóng. Sự kết hợp chuối và mật ong tạo nên một công thức trị sẹo chân tuyệt vời giúp bạn tự tin hơn mỗi khi mặc váy ra đường.

Cách thực hiện như sau: 

  • Chuối đem bóc vỏ và xay nhuyễn, sau đó lần lượt cho mật ong và chanh vào xay cùng để tạo ra hỗn hợp sánh mịn và sền sệt.
  • Rửa sạch vùng da chân để loại bỏ bụi bẩn.
  • Thoa đều hỗn hợp chuối mật ong lên vùng da bị sẹo, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu và phát huy công dụng.
  • Để yên trong 15 phút rồi rửa sạch với nước. Sau 2 tháng sẽ thấy hiệu quả bất ngờ, vết sẹo mờ hẳn.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều cách che sẹo ở chân khi mặc váy và một số biện pháp làm mờ vết sẹo thâm triệt để, từ đó bạn có thể lấy lại làn da trắng mịn và tự tin hơn khi diện những bộ đồ yêu thích.

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