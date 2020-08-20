Các nàng hotgirl dưỡng da thế nào mùa mưa nắng thất thường này

Thời tiết mùa này đâu đâu cũng thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, nên giữ làm sao cho làn da mềm mượt, tươi tắn, vừa không kích ứng vừa bảo vệ khỏi tác hại của nước mưa, khói bụi quả là một bài toán khó.

Dạo quanh một vòng facebook mấy tuần nay, thấy hội các hotgirl than phiền kể lể về câu chuyện làm đẹp của bản thân mình những ngày thời tiết ẩm ương. Nhất là những bạn có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, giữ làn da đẹp đúng là một câu chuyện sống còn.

Mới hôm qua, MC của một đài truyền hình chia sẻ về vị cứu tinh cho làn da của mình những ngày mưa nắng đan xen này “trời mà mưa nắng thất thường, V sợ nhất là da bị khô rồi nổi mụn. Cũng may được biết đến và sử dụng khoáng tươi ViBa mỗi ngày mà da lúc nào cũng căng và mịn màng hết” kèm hastag một dòng xịt khoáng thương hiệu Việt - khoáng tươi ViBa.

Có gì trong chai xịt khoáng này mà các nàng ai ai cũng bảo nhau nhất định phải có một chai trong túi xách khi đi ra ngoài để có thể cấp cứu làn da bất cứ khi nào - bởi sự nịnh da của nó. Như một bạn hotgirl mạng xã hội chia sẻ “khoáng chất thiên nhiên, cấp ẩm khóa nước, dịu nhẹ cho da, đã vậy giá còn siêu hạt dẻ...”.

Khoáng tươi ViBa chứa nhiều khoáng chất quý giá, tự nhiên, là một sản phẩm thuần Việt, được hứng chiết qua các tầng đá sâu và sau đó được đóng chai theo chuẩn GPM. Nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, không hóa chất, không chất bảo quản, không gây kích ứng ngay cả với da nhạy cảm. Không cầu kỳ phức tạp, chỉ cần xịt khoáng tươi lên da, là bạn đã xong trọng trách với làn da của mình.

Giúp giải độc da khi gặp trời mưa bất ngờ; Làm dịu da khi đi ngoài nắng về; Làm mềm mượt da khi ngồi nhiều trong máy lạnh; “khóa” lại lớp trang điểm giúp lâu trôi; Đặc biệt dùng thường xuyên nhiều lần trong ngày để cấp ẩm cho da.

Chính vì hai chữ tự nhiên nên khoáng tươi ViBa “thách thức mọi loại da”. Nhiều cô nàng đã ví: khi đã dùng khoáng tươi ViBa để dưỡng da, như bắt gặp đúng chân ái của đời mình! Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cũng thử xem nào.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-nang-hotgirl-duong-da-the-nao-mua-mua-nang-that-thuong-nay-376999.html