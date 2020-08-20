Các nàng hotgirl dưỡng da thế nào mùa mưa nắng thất thường này

Làm đẹp 20/08/2020 16:23

Thời tiết mùa này đâu đâu cũng thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, nên giữ làm sao cho làn da mềm mượt, tươi tắn, vừa không kích ứng vừa bảo vệ khỏi tác hại của nước mưa, khói bụi quả là một bài toán khó.

Dạo quanh một vòng facebook mấy tuần nay, thấy hội các hotgirl than phiền kể lể về câu chuyện làm đẹp của bản thân mình những ngày thời tiết ẩm ương. Nhất là những bạn có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, giữ làn da đẹp đúng là một câu chuyện sống còn.

Mới hôm qua, MC của một đài truyền hình chia sẻ về vị cứu tinh cho làn da của mình những ngày mưa nắng đan xen này “trời mà mưa nắng thất thường, V sợ nhất là da bị khô rồi nổi mụn. Cũng may được biết đến và sử dụng khoáng tươi ViBa mỗi ngày mà da lúc nào cũng căng và mịn màng hết” kèm hastag một dòng xịt khoáng thương hiệu Việt - khoáng tươi ViBa.

 Các nàng hotgirl dưỡng da thế nào mùa mưa nắng thất thường này - Ảnh 1

Có gì trong chai xịt khoáng này mà các nàng ai ai cũng bảo nhau nhất định phải có một chai trong túi xách khi đi ra ngoài để có thể cấp cứu làn da bất cứ khi nào - bởi sự nịnh da của nó. Như một bạn hotgirl mạng xã hội chia sẻ “khoáng chất thiên nhiên, cấp ẩm khóa nước, dịu nhẹ cho da, đã vậy giá còn siêu hạt dẻ...”.

Khoáng tươi ViBa chứa nhiều khoáng chất quý giá, tự nhiên, là một sản phẩm thuần Việt, được hứng chiết qua các tầng đá sâu và sau đó được đóng chai theo chuẩn GPM. Nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, không hóa chất, không chất bảo quản, không gây kích ứng ngay cả với da nhạy cảm. Không cầu kỳ phức tạp, chỉ cần xịt khoáng tươi lên da, là bạn đã xong trọng trách với làn da của mình.

Các nàng hotgirl dưỡng da thế nào mùa mưa nắng thất thường này - Ảnh 2

Giúp giải độc da khi gặp trời mưa bất ngờ; Làm dịu da khi đi ngoài nắng về; Làm mềm mượt da khi ngồi nhiều trong máy lạnh; “khóa” lại lớp trang điểm giúp lâu trôi; Đặc biệt dùng thường xuyên nhiều lần trong ngày để cấp ẩm cho da.

Chính vì hai chữ tự nhiên nên khoáng tươi ViBa “thách thức mọi loại da”. Nhiều cô nàng đã ví: khi đã dùng khoáng tươi ViBa để dưỡng da, như bắt gặp đúng chân ái của đời mình! Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cũng thử xem nào. 

Từ 100kg xuống 50kg chỉ trong 2 năm, gái xinh Hàn Quốc chia sẻ bí quyết giảm cân thần sầu khiến ai cũng hâm mộ

Từ 100kg xuống 50kg chỉ trong 2 năm, gái xinh Hàn Quốc chia sẻ bí quyết giảm cân thần sầu khiến ai cũng hâm mộ

Cú lột xác ngoạn mục của Jinny chính là động lực tuyệt vời dành cho những cô nàng đang loay hoay chưa biết nên bắt đầu giảm cân như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da cách làm đẹp da cách dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 36 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 24 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới