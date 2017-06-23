Bôi thứ này buổi tối, sáng hôm sau môi thâm cũng thành hồng tức khắc

Làm đẹp 23/06/2017 16:45

Đây là "vị cứu tinh" dành cho những cô nàng có đôi môi thâm và sạm.

Để có đôi môi hồng hào, bạn cần phải chăm chỉ tẩy tế bào chết và sử dụng các biện pháp dưỡng môi. Màu sắc của đôi môi là do nhiều yếu tố quyết định như sắc tố da sử dụng nhiều son chứa chì, môi trường ô nhiễm, không dưỡng ẩm môi. Để làm môi hồng, bạn phải làm đúng cách, đúng nguyên liệu cùng sự kiên trì nhất định. 

Vitamin cần thiết để làm hồng môi là Vitamin A, C và E vì chúng có tác dụng điều chỉnh sắc tố môi rất hiệu quả. Để làm hồng môi tự nhiên, bạn có thể dùng một loại rau cực quen thuộc với bữa ăn của người Việt, đó là rau mùi (hay còn gọi là rau ngò ta trong miền Nam), kết hợp với Vitamin E cùngt? việc tẩy tế bào chết thường xuyên cho môi. Đôi môi hồng giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, đồng thời son lên màu sẽ đẹp và tươi tắn hơn. 

Bôi thứ này buổi tối, sáng hôm sau môi thâm cũng thành hồng tức khắc - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 1 nắm rau ngò (mùi ta)

- 2 viên Vitamin E (mua ở các hiệu thuốc)

- Mật ong 5 thìa cafe

- Đường cát (loại mịn)

Cách làm:

 

B1: Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách trộn đường và mật ong theo tỷ lệ 1:1 T

B2: Cho rau mùi vào cái chén, giã nát hoặc xay nhuyễn. Sau khi có hỗn hợp nhuyễn mịn, bạn cắt viên Vitamin E, lấy phần dầu trộn chung vào hỗn hợp.

B3: Cho hết số lượng mật ong còn lại vào chén rau mùi, trộn đều.

B4: Tẩy tế bào chết cho môi bằng hỗn hợp ở B1, sau đó, thoa hỗn hợp vừa làm lên môi nhiều lần.

Để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa nhiều lần trong ngày, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi sử dụng từ 2-3 tuần, môi bạn sẽ trở nên hồng hào và căng mịn mà không cần thoa bất cứ loại son dưỡng  nào.

Để tăng hiệu quả điều trị, hãy hạn chế thoa son nhiều chi, chăm chỉ dưỡng môi, chống nắng để môi không bị thâm trở lại.

 

Xem thêm: cách làm son dưỡng môi từ củ dền tại nhà, lộ chân dung chồng sắp cưới của Lâm Khánh Chi

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