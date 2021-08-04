Bối rối vì nhũ hoa thâm đen, nàng hãy học ngay những tuyệt chiêu đơn giản sau đây, đảm bảo lấy lại sự tự tin vì có cặp nhũ hoa hồng hào quyến rũ

Làm đẹp 04/08/2021 16:34

Có lẽ ít chị em biết rằng chỉ bằng vài loại quả và cách làm đơn giản, chúng ta đã có thể biến cặp nhũ hoa thâm đen của mình trở nên hồng hào, quyến rũ hơn bao giờ hết.

Chuối

Chuối là nguồn chất xơ lành mạnh, chứa nhiều vitamin và có cả chất chống oxy hóa vì vậy đây là loại thực phẩm có công dụng dưỡng trắng da và giúp da trở nên mịn màng.

Cách làm: trộn một quả chuối và một ít sữa chua không đường lại với nhau sau đó thoa lên nhũ hoa, massage nhẹ nhàng từ 10-15 phút rồi rửa lại với nước ấm. 

Bối rối vì nhũ hoa thâm đen, nàng hãy học ngay những tuyệt chiêu đơn giản sau đây, đảm bảo lấy lại sự tự tin vì có cặp nhũ hoa hồng hào quyến rũ - Ảnh 1
Massage nhũ hoa bằng hỗn hợp chuối và sữa chua giúp cải thiện độ trắng sáng. Ảnh minh họa

Dưa leo

Vitamin C và axit folic có trong dưa leo giúp dưỡng sáng da vì vậy mà trước giờ chị em vẫn thường thái mỏng dưa leo thành từng lát để đắp lên mặt. Đến nay, loại quả còn được biết đến với công dụng làm hồng nhũ hoa. 

Cách làm: Xay nhuyễn nửa quả dưa leo đã gọt vỏ trộn với 2 lòng đỏ trứng gà. Đắp hỗn hợp này lên bầu ngực trong 30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Để mang lại hiệu quả tốt nhất nên thực hiện 2-3 lần một tuần. 

Bối rối vì nhũ hoa thâm đen, nàng hãy học ngay những tuyệt chiêu đơn giản sau đây, đảm bảo lấy lại sự tự tin vì có cặp nhũ hoa hồng hào quyến rũ - Ảnh 2
Dưa leo xây nhuyễn trộn với lòng đỏ trứng gà là hỗn hợp cực có ích cho nhũ hoa của bạn. Ảnh minh họa

Khoai tây

Ngoài là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoai tây còn là nguyên liệu tốt để làm sáng vùng da thâm, được xem như một chất tẩy trắng tự nhiên vì vậy nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cặp nhũ hoa không được sáng màu của bạn. 

Cách làm: Luộc chín một củ khoai tây sau đó nghiền nát, trộn cùng một ít sữa và lòng đỏ trứng gà rồi đắp lên bầu ngực, sau 20 phút rửa sạch lại với nước.

Bối rối vì nhũ hoa thâm đen, nàng hãy học ngay những tuyệt chiêu đơn giản sau đây, đảm bảo lấy lại sự tự tin vì có cặp nhũ hoa hồng hào quyến rũ - Ảnh 3
Để nhũ hoa trở nên hồng hào quyến rũ thì nàng không nên bỏ qua công thức này đâu nha. Ảnh minh họa

 

'Ớn lạnh' với công thức mặt nạ dưỡng da bằng nước tiểu của một hot blogger, netizen nghe xong cũng phải chào thua 10 phần

'Ớn lạnh' với công thức mặt nạ dưỡng da bằng nước tiểu của một hot blogger, netizen nghe xong cũng phải chào thua 10 phần

Một hot blogger chia sẻ phương pháp dưỡng da bằng nước tiểu để có được làn da mềm mại, mịn màng như da em bé. Liệu cách dưỡng da này có thực sự hiệu quả?

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm hồng nhũ hoa làm hồng nhũ hoa bằng các loại quả làm hồng nhũ hoa hiệu quả tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 17 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 17 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 17 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 46 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 10 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới