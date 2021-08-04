Bối rối vì nhũ hoa thâm đen, nàng hãy học ngay những tuyệt chiêu đơn giản sau đây, đảm bảo lấy lại sự tự tin vì có cặp nhũ hoa hồng hào quyến rũ

Chuối là nguồn chất xơ lành mạnh, chứa nhiều vitamin và có cả chất chống oxy hóa vì vậy đây là loại thực phẩm có công dụng dưỡng trắng da và giúp da trở nên mịn màng.

Cách làm: trộn một quả chuối và một ít sữa chua không đường lại với nhau sau đó thoa lên nhũ hoa, massage nhẹ nhàng từ 10-15 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Vitamin C và axit folic có trong dưa leo giúp dưỡng sáng da vì vậy mà trước giờ chị em vẫn thường thái mỏng dưa leo thành từng lát để đắp lên mặt. Đến nay, loại quả còn được biết đến với công dụng làm hồng nhũ hoa.

Cách làm: Xay nhuyễn nửa quả dưa leo đã gọt vỏ trộn với 2 lòng đỏ trứng gà. Đắp hỗn hợp này lên bầu ngực trong 30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Để mang lại hiệu quả tốt nhất nên thực hiện 2-3 lần một tuần.

Dưa leo xây nhuyễn trộn với lòng đỏ trứng gà là hỗn hợp cực có ích cho nhũ hoa của bạn. Ảnh minh họa

Khoai tây

Ngoài là một thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoai tây còn là nguyên liệu tốt để làm sáng vùng da thâm, được xem như một chất tẩy trắng tự nhiên vì vậy nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cặp nhũ hoa không được sáng màu của bạn.

Cách làm: Luộc chín một củ khoai tây sau đó nghiền nát, trộn cùng một ít sữa và lòng đỏ trứng gà rồi đắp lên bầu ngực, sau 20 phút rửa sạch lại với nước.