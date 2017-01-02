Bôi hỗn hợp này để qua đêm và không cần dùng thêm loại mỹ phẩm nào khác, da xấu đến đâu cũng được “lột xác” trắng mịn vào sáng hôm sau

Làm đẹp 02/01/2017 10:15

Bộ đôi hoàn hảo và quen thuộc này sẽ khiến bạn "kinh ngạc" với hiệu quả đạt được chỉ sau 1 đêm.

Đối với hỗn hợp này bạn có thể áp dụng ngay cả khi làn da của bạn nhạy cảm đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn nào da nhờn nhiều dầu thì chỉ nên đắp 30 phút mà không nên để qua đêm.

Không chỉ giải quyết vấn đề khô ráp, nhiều vết thâm, sẹo mụn mà chúng còn giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp da ẩm mềm và trắng đều màu hơn hẳn. Nếu bạn đang và đã bước vào giai đoạn da bị lão hóa (>25 tuổi) thì hỗn hợp này càng phát huy nhiều tác dụng rõ rệt hơn nữa.

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- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Lá nha đam

+ Dầu dừa

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- Cách thực hiện:

Bước 1: Lá nha đam, bạn đem rửa sạch, cắt bỏ 2t? viền gai bên cạnh, gọt vỏ xanh và lấy thịt trắng bên trong.

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Bước 2: Xay nhuyễn hoặc dằm nát thịt trắng đó rồi trộn với 1/2 thìa dầu dừa. Do phần lá xanh dễ gây ngứa nên bạn cần loại bỏ hết và ngâm thịt gel với nước muối pha loãng trước để đảm bảo sự lành tính cho da.

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Bước 3: Làm sạch da với sữa rửa mặt, tẩy trang thật kĩ để loại bỏ hết bụi bẩn, bã nhờn tích tụ bên dưới. Tốt hơn hết, bạn nên rửa với nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, đào thải độc tố hiệu quả tối ưu.

Bước 4: Thoa đều hỗn hợp lên, massage khắp mặt, tập trung ở vùng da có nhiều khuyết điểm.

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Bước 5: Để qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau. Những bạn da khô nên để như vậy, dưỡng chất trong dầu dừa sẽ hấp thụ tốt nhất vào từng tế bào, cải thiện làn da trở nên mềm mịn và bạn có thể cảm nhận ngay vào sáng hôm sau.

- Lời khuyên:

+ Bạn có thể tăng số lượng nguyên liệu lên để tiện cho lần sau, bảo quản trong lọ thủy tinh ở nơi thoáng mát, sử dụng dần.

+ Không chỉ dùng được cho mặt, bạn hoàn toàn có thể thoa hỗn hợp này lên vùng da khác bị dị ứng, cháy nắng và có mụn trên cơ thể.

Chúc bạn luôn xinh!

 

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