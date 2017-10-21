Bộ 3 sản phẩm trị mụn và thâm nhanh nhất cho bạn làn da trắng mịn không ngờ

Để giúp trị mụn và thâm nhanh nhất , bạn cần tìm ra cho mình một công thức hiệu quả và an toàn nhất. Không phải là sử dụng những sản phẩm đắt tiền, tốn nhiều thời gian vào các viện thẩm mỹ để mong cứu vãn vẻ đẹp làn da. Bạn cũng có thể tự chăm sóc làn da của mình với chi phí thấp nhất từ những loại thực phẩm thiên nhiên quen thuộc. Chắc chắn, sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ tìm ra cho mình công thức dưỡng da trị mụn thâm phù hợp nhất.

Mụn xuất hiện là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc thay đổi nội tiết tố, dị ứng mỹ phẩm, da nhờn rít, vệ sinh da không đúng cách, ... là một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng da bị mụn. Đồng thời, nếu da bạn đang bị mụn mà cố ý nặn nó thì sẽ gây ra những vết thâm đen sau mụn rất xấu xí. Làm như vậy không những giảm mụn mà còn tạo điều kiện cho khuẩn mụn lây lan nhanh hơn và vết thâm xuất hiện nhiều hơn.

Chính vì những lý do này, bạn cần chăm sóc da tốt hơn, không tự ý nặn mụn để đảm bảo da có thể cải thiện tốt hơn một cách tự nhiên. Dùng mặt nạ dưỡng da, trị mụn, thâm nám từ thiên nhiên là sự lựa chọn tuyệt vời mà các chuyên gia khuyên dùng.

Trị mụn và vết thâm hiệu quả bằng nghệ

Nghệ từ lâu đã nổi tiếng với khả năng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da rất tốt. Trong nghệ có chứa chất curcumin, một thành phần quan trọng giúp nuôi dưỡng da căng mịn, trắng sáng hơn. Đồng thời, chất này còn giúp loại bỏ những khuẩn xấu gây hại cho da, giảm tình trạng da bị mụn, làm mờ vết thâm nám tại nhà hiệu quả.

Nghệ chính là sản phẩm tự nhiên mà bạn có thể yên tâm khi dùng nó để trị mụn và thâm nhanh chóng.

Đối với nghệ tươi, bạn chỉ cần rửa sạch rồi giã nhuyễn. Sau đó đắp trực tiếp nghệ tươi lên da, đợi đến khi nào lớp mặt nạ này khô đi thì rửa sạch lại với nước ấm. Nghệ tươi dễ áp dụng nhưng bạn lại không thể bảo quản được lâu, do vậy, người ta thường hay chọn bột nghệ để thay thế.

Bột nghệ lưu giữ được đầy đủ dưỡng chất có trong nghệ, bột nghệ có thể giữ được lâu nên tỏ ra tiện lợi hơn đối với những người có ít thời gian làm đẹp. Cách dùng bột nghệ cũng khá đơn giản, bạn hãy trộn bột nghệ với mật ong hoặc sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Lấy hỗn hợp này thoa đều lên da mặt, đặc biệt là vùng da có nhiều mụn và vết thâm. Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm là được.

Cách trị mụn và vết thâm hiệu quả nhanh nhất với chanh

Chanh được đánh giá cao trong việc chăm sóc da mà chị em phụ nữ cũng khá ưa chuộng. Chanh có hàm lượng cao vitamin C, axit amin nên dễ dàng tẩy tế bào chết, loại bỏ khuẩn mụn cũng như làm mờ vết thâm nám do mụn để lại hiệu quả nhanh chóng. Không chỉ vậy, chanh còn giúp phục hồi tế bào da cũ, phát triển tế bào da mới cho nên nó còn hỗ trợ nuôi dưỡng da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.

Chanh có tính axit cao, nên nếu như bạn sử dụng nó nguyên chất thì hãy dùng bông tăm chấm lấy nước cốt chanh rồi thoa lên vùng da bị mụn và vết thâm là được. Đợi khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp chanh với một số sản phẩm khác để cho cách trị mụn và thâm hiệu quả nhanh và cũng an toàn cho làn da nhạy cảm hơn.

- Lấy 1 lòng trắng trứng trộn với 1 muỗng nước cốt chanh và 1 muỗng mật ong.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Đợi khoảng 20 phút sau rồi rửa lại với nước ấm.

Trị mụn, vết thâm hiệu quả cao với dầu oliu

Dầu oliu chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất khác nhau tốt cho sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Nhờ sự góp mặt của vitamin E nên dầu oliu có nhiều công dụng để chăm sóc làn da trở nên đẹp toàn diện hơn. Dùng dầu oliu trị mụn làm mờ vết thâm rất hiệu quả mà các chị em nên sử dụng.

Bạn chỉ cần thoa đều dầu oliu lên da và massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút rồi đợi 20 phút sau rửa lại bằng nước ấm là được. Ngoài ra, kết hợp dầu oliu với sữa chua hay bột cám gạo, khoai tây,... sẽ làm tăng tối đa công dụng dưỡng da, trị mụn của nó.

Với những cách trị mụn và vết thâm nhanh nhất này, bạn hãy kiên trì áp dụng đều đặn 3 lần mỗi tuần. Sau một thời gian ngắn, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.